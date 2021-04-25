https://ria.ru/20210425/ingenuity-1729892750.html

Вертолет Ingenuity во время полета на Марсе развил рекордную скорость

Вертолет Ingenuity во время полета на Марсе развил рекордную скорость

Вертолет Ingenuity совершил третий испытательный полет на Марсе, во время которого он развил рекордную скорость - около семи километров в час - и пролетел на... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T22:03

2021-04-25T22:03

2021-04-25T22:03

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Вертолет Ingenuity совершил третий испытательный полет на Марсе, во время которого он развил рекордную скорость - около семи километров в час - и пролетел на рекордную дистанцию, сообщило НАСА.В четверг ведомство сообщало, что вертолет совершил второй испытательный полет.По данным НАСА, вертолет в ходе очередных испытаний в воскресенье взлетел на высоту в пять метров, такую же, как и во время второго полета. При этом аппарат смог преодолеть расстояние в примерно 50 метров (164 фута), что эквивалентно "почти половине длины футбольного поля", и достиг максимальной скорости два метра в секунду (около 7 км/ч)."Вертолет НАСА Ingenuity продолжает устанавливать рекорды, в воскресенье 25 апреля 2021 года он пролетел быстрее и дальше, чем в ходе любых других испытательных полетов, которые он проходил на Земле", - заявило НАСА.На сайте ведомства размещены новые фотографии, связанные с этим полетом. На первой запечатлен летящий в воскресенье над поверхностью Марса вертолет. Второй снимок, уже черно-белый, аппарат сделал сам - на нем видна тень Ingenuity на поверхности Марса.Ingenuity 19 апреля совершил первый испытательный полет, поднявшись на 30 секунд на три метра. НАСА объявило тест, ставший первым полетом автоматизированного аппарата с силовой установкой на другой планете, успешным. Сообщалось, что в течение предстоящих недель Ingenuity проведет еще ряд испытательных полетов на большую высоту.

https://ria.ru/20210419/mars-1728955506.html

https://ria.ru/20210423/mask-1729694535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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