https://ria.ru/20210425/indiya-1729887409.html

Ученые объяснили рост числа случаев COVID-19 в Индии

Ученые объяснили рост числа случаев COVID-19 в Индии

"Британский", "южноафриканский" и "бразильский" штамм коронавируса и его вариант с двойной мутацией ответственны за рост заболеваний в Индии, заявил директор... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T20:50

2021-04-25T20:50

2021-04-25T20:50

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр – РИА Новости. "Британский", "южноафриканский" и "бразильский" штамм коронавируса и его вариант с двойной мутацией ответственны за рост заболеваний в Индии, заявил директор Национального центра по контролю заболеваний Суджит Сингх."В Пенджабе мы обнаружили, что "британский" штамм был основным вариантом. В Махараштре вариант B.1.617 (вариант с двойной мутацией) составляет более 50%", - сказал он на пресс-конференции.Сингх отметил, что в Дели растет распространенность как "британского" штамма, так и B.1.617."Сценарий все еще разворачивается, но мы наблюдаем рост с 28% образцов, имеющих "британский" штамм во вторую неделю марта, до 50% в последнюю неделю марта, и если мы просто попытаемся соотнести всплеск, который мы наблюдаем в Дели, я думаю, что он напрямую коррелирует с типом варианта, который мы наблюдаем", - сказал Сингх.Он отметил, что хотя различные штаммы становятся все более распространенными в различных районах Индии, в целом их распространенность невелика. При секвенировании 13 тысяч образцов "британский" штамм был обнаружен в 11% из них, в то время как вариант B.1.617 был обнаружен в 7% образцов. Южноафриканский вариант, который снижает эффективность вакцины от коронавируса, был обнаружен менее чем в 1% от общего числа образцов, отметил Сингх.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 16,9 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 14 миллионов человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 192 тысячи человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 2,68 миллиона человек.

https://ria.ru/20210425/pomosch-1729874554.html

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, индия, в мире