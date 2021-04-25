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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210425/indiya-1729887409.html
Ученые объяснили рост числа случаев COVID-19 в Индии
Ученые объяснили рост числа случаев COVID-19 в Индии
"Британский", "южноафриканский" и "бразильский" штамм коронавируса и его вариант с двойной мутацией ответственны за рост заболеваний в Индии, заявил директор... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T20:50
2021-04-25T20:50
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр – РИА Новости. "Британский", "южноафриканский" и "бразильский" штамм коронавируса и его вариант с двойной мутацией ответственны за рост заболеваний в Индии, заявил директор Национального центра по контролю заболеваний Суджит Сингх."В Пенджабе мы обнаружили, что "британский" штамм был основным вариантом. В Махараштре вариант B.1.617 (вариант с двойной мутацией) составляет более 50%", - сказал он на пресс-конференции.Сингх отметил, что в Дели растет распространенность как "британского" штамма, так и B.1.617."Сценарий все еще разворачивается, но мы наблюдаем рост с 28% образцов, имеющих "британский" штамм во вторую неделю марта, до 50% в последнюю неделю марта, и если мы просто попытаемся соотнести всплеск, который мы наблюдаем в Дели, я думаю, что он напрямую коррелирует с типом варианта, который мы наблюдаем", - сказал Сингх.Он отметил, что хотя различные штаммы становятся все более распространенными в различных районах Индии, в целом их распространенность невелика. При секвенировании 13 тысяч образцов "британский" штамм был обнаружен в 11% из них, в то время как вариант B.1.617 был обнаружен в 7% образцов. Южноафриканский вариант, который снижает эффективность вакцины от коронавируса, был обнаружен менее чем в 1% от общего числа образцов, отметил Сингх.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 16,9 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 14 миллионов человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 192 тысячи человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 2,68 миллиона человек.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, индия, в мире

Ученые объяснили рост числа случаев COVID-19 в Индии

20:50 25.04.2021
 
© AP PhotoСкорая помощь возле больницы для лечения пациентов с COVID-19 в Нью-Дели, Индия
Скорая помощь возле больницы для лечения пациентов с COVID-19 в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© AP Photo
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 апр – РИА Новости. "Британский", "южноафриканский" и "бразильский" штамм коронавируса и его вариант с двойной мутацией ответственны за рост заболеваний в Индии, заявил директор Национального центра по контролю заболеваний Суджит Сингх.
Пенджабе мы обнаружили, что "британский" штамм был основным вариантом. В Махараштре вариант B.1.617 (вариант с двойной мутацией) составляет более 50%", - сказал он на пресс-конференции.
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Сингх отметил, что в Дели растет распространенность как "британского" штамма, так и B.1.617.
"Сценарий все еще разворачивается, но мы наблюдаем рост с 28% образцов, имеющих "британский" штамм во вторую неделю марта, до 50% в последнюю неделю марта, и если мы просто попытаемся соотнести всплеск, который мы наблюдаем в Дели, я думаю, что он напрямую коррелирует с типом варианта, который мы наблюдаем", - сказал Сингх.
Он отметил, что хотя различные штаммы становятся все более распространенными в различных районах Индии, в целом их распространенность невелика. При секвенировании 13 тысяч образцов "британский" штамм был обнаружен в 11% из них, в то время как вариант B.1.617 был обнаружен в 7% образцов. Южноафриканский вариант, который снижает эффективность вакцины от коронавируса, был обнаружен менее чем в 1% от общего числа образцов, отметил Сингх.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 16,9 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 14 миллионов человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 192 тысячи человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 2,68 миллиона человек.
 
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