https://ria.ru/20210425/gulag2-1729697385.html
Язык репрессий. Какие названия жертвы ГУЛАГ придумывали местам заключения
Язык репрессий. Какие названия жертвы ГУЛАГ придумывали местам заключения
Чтобы хоть как-то скрасить своё заключение, сидельцы придумывали смешные и необычные названия своим лагерям. Откуда на севере Коми появился Вавилон? Какую колонию называли “особой планетой”? Почему заключённые хотели попасть в Ташкент, но не стремились в Индию?
2021-04-25T12:00
2021-04-25T12:00
2021-04-25T15:03
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Язык репрессий. Какие названия жертвы ГУЛАГ придумывали местам заключения
Чтобы хоть как-то скрасить своё заключение, сидельцы придумывали смешные и необычные названия своим лагерям. Откуда на севере Казахстана появился Вавилон? Какую колонию называли “особой планетой”? Почему заключённые хотели попасть в Ташкент, но не стремились в Индию?
audio/mpeg
Язык репрессий. Какие названия жертвы ГУЛАГ придумывали местам заключения
Чтобы хоть как-то скрасить своё заключение, сидельцы придумывали смешные и необычные названия своим лагерям. Откуда на севере Казахстана появился Вавилон? Какую колонию называли “особой планетой”? Почему заключённые хотели попасть в Ташкент, но не стремились в Индию?
audio/mpeg
Партнер эпизода - Музей истории ГУЛАГа.Эпизод подготовлен на основе книги Леонида Городина "Словарь русских агротизмов".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Игорь КривицкийЭксперт эпизода: Татьяна ПолянскаяЭпизод озвучил: Игорь КривицкийМонтаж Семёна НедовенчанногоСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, гулаг, музей истории гулага, ссср, история
Язык репрессий. Какие названия жертвы ГУЛАГ придумывали местам заключения
12:00 25.04.2021 (обновлено: 15:03 25.04.2021)
Чтобы хоть как-то скрасить своё заключение, сидельцы придумывали смешные и необычные названия своим лагерям. Откуда на севере Коми появился Вавилон? Какую колонию называли “особой планетой”? Почему заключённые хотели попасть в Ташкент, но не стремились в Индию?