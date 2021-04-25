Пушков предрек Турции "бурю в стакане" из-за признания геноцида армян
11:03 25.04.2021 (обновлено: 11:04 25.04.2021)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию Анкары на признание геноцида армян президентом США Джо Байденом.
По словам члена Совфеда, многие союзники Турции по НАТО давно признали факт геноцида, при этом в некоторых европейских странах его отрицание уголовно наказуемо. Так, президент Франции Эммануэль Макрон, ранее объявил 24 апреля национальным днем памяти геноцида армян. В ответ на это Анкара проводила лишь дипломатические демарши, напомнил Пушков.
"Отношения с Францией, ФРГ и другими слегка напряглись, но сохранились. Турция из НАТО не вышла и не выйдет. Так же, скорее всего, будет и с реакцией Эрдогана на решение Байдена: большая буря, но в стакане воды. Вместе с тем улучшению отношений между Турцией и США шаг Байдена способствовать никак не будет", — написал сенатор в своем Telegram-канале.
Геноцид армян
В конце XIX — начале XX века в Османской империи регулярно происходили гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более полутора миллионов человек. Факт геноцида армянского народа признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей. Государственная дума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении".
Турция крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает создать международную комиссию историков с целью изучения архивных документов для выработки объективного подхода к событиям.