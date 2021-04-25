https://ria.ru/20210425/genotsid-1729833923.html

Пушков предрек Турции "бурю в стакане" из-за признания геноцида армян

Пушков предрек Турции "бурю в стакане" из-за признания геноцида армян

Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию Анкары на признание геноцида армян президентом США Джо Байденом. РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T11:03

2021-04-25T11:03

2021-04-25T11:04

европарламент

эммануэль макрон

всемирный совет церквей

нато

алексей пушков

джо байден

франция

турция

сша

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию Анкары на признание геноцида армян президентом США Джо Байденом.По словам члена Совфеда, многие союзники Турции по НАТО давно признали факт геноцида, при этом в некоторых европейских странах его отрицание уголовно наказуемо. Так, президент Франции Эммануэль Макрон, ранее объявил 24 апреля национальным днем памяти геноцида армян. В ответ на это Анкара проводила лишь дипломатические демарши, напомнил Пушков."Отношения с Францией, ФРГ и другими слегка напряглись, но сохранились. Турция из НАТО не вышла и не выйдет. Так же, скорее всего, будет и с реакцией Эрдогана на решение Байдена: большая буря, но в стакане воды. Вместе с тем улучшению отношений между Турцией и США шаг Байдена способствовать никак не будет", — написал сенатор в своем Telegram-канале.Геноцид армянВ конце XIX — начале XX века в Османской империи регулярно происходили гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более полутора миллионов человек. Факт геноцида армянского народа признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей. Государственная дума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении".Турция крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает создать международную комиссию историков с целью изучения архивных документов для выработки объективного подхода к событиям.

https://ria.ru/20210424/genotsid-1729803306.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210424/genotsid-1729800342.html

франция

турция

сша

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европарламент, эммануэль макрон, всемирный совет церквей, нато, алексей пушков, джо байден, франция, турция, сша, в мире