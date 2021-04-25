https://ria.ru/20210425/flot-1729826005.html
Войска Северного флота вернулись с учений в Арктике
Войска Северного флота вернулись с учений в Арктике
Силы и войска Северного флота, задействованные в учениях по разрешению кризисных ситуаций в Арктике, вернулись в пункты постоянной дислокации, сообщили в... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T09:47
2021-04-25T09:47
2021-04-25T09:47
россия
северный флот вмф россии
арктика
безопасность
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Силы и войска Северного флота, задействованные в учениях по разрешению кризисных ситуаций в Арктике, вернулись в пункты постоянной дислокации, сообщили в воскресенье в пресс-службе СФ."Боевые корабли, подводные лодки, суда обеспечения, а также подразделения береговых частей и войск ПВО Северного флота, задействованные в практических мероприятиях межвидового командно-штабного учения по разрешению кризисных ситуаций в Арктике, которое прошло на Северном флоте под общим руководством главнокомандующего ВМФ, возвратились в свои базы и пункты постоянной дислокации", - говорится в сообщении.Всего в учениях было задействовано более 20 кораблей и судов Кольской флотилии разнородных сил, подводных сил, дивизии ракетных кораблей и вспомогательного флота.Одновременно в море действовали две корабельные тральные группы в составе морского тральщика "Владимир Гуманенко", базовых тральщиков "Коломна", "Ельня", "Ядрин" и "Соловецкий юнга", корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей "Айсберг" и "Рассвет", корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей "Снежногорск", "Брест" и "Юнга", а также подводные лодки и фрегат "Адмирал флота Касатонов". На завершающем этапе в море вышел большой десантный корабль "Иван Грен".По оценке, данной главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым, моряки СФ успешно справились с поставленными задачами.В настоящее время силы и войска Северного флота переведены на повседневный режим службы. Личный состав приступил к подготовке к праздничным мероприятиям, посвященным 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20210420/shoygu-1729122213.html
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россия, северный флот вмф россии, арктика, безопасность
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости.
Силы и войска Северного флота, задействованные в учениях по разрешению кризисных ситуаций в Арктике
, вернулись в пункты постоянной дислокации, сообщили в воскресенье в пресс-службе СФ.
"Боевые корабли, подводные лодки, суда обеспечения, а также подразделения береговых частей и войск ПВО Северного флота, задействованные в практических мероприятиях межвидового командно-штабного учения по разрешению кризисных ситуаций в Арктике, которое прошло на Северном флоте под общим руководством главнокомандующего ВМФ, возвратились в свои базы и пункты постоянной дислокации", - говорится в сообщении.
Всего в учениях было задействовано более 20 кораблей и судов Кольской флотилии разнородных сил, подводных сил, дивизии ракетных кораблей и вспомогательного флота.
Одновременно в море действовали две корабельные тральные группы в составе морского тральщика "Владимир Гуманенко", базовых тральщиков "Коломна", "Ельня", "Ядрин" и "Соловецкий юнга", корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей "Айсберг" и "Рассвет", корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей "Снежногорск", "Брест" и "Юнга", а также подводные лодки и фрегат "Адмирал флота Касатонов". На завершающем этапе в море вышел большой десантный корабль "Иван Грен".
По оценке, данной главнокомандующим ВМФ России
адмиралом Николаем Евменовым, моряки СФ успешно справились с поставленными задачами.
В настоящее время силы и войска Северного флота переведены на повседневный режим службы. Личный состав приступил к подготовке к праздничным мероприятиям, посвященным 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.