https://ria.ru/20210425/fizrastvor-1729881448.html

В Германии шести пациентам вкололи физраствор вместо вакцины BioNTech

В Германии шести пациентам вкололи физраствор вместо вакцины BioNTech

Полиция немецкого Вильгельмсхафена (федеральная земля Нижняя Саксония) начала расследование в отношении сотрудницы Немецкого Красного Креста, которая во время... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T19:46

2021-04-25T19:46

2021-04-25T19:46

распространение коронавируса

вакцина pfizer/biontech

коронавирус covid-19

коронавирусы

фрисландия

нижняя саксония

здоровье - общество

германия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Полиция немецкого Вильгельмсхафена (федеральная земля Нижняя Саксония) начала расследование в отношении сотрудницы Немецкого Красного Креста, которая во время работы в местном центре вакцинации подменила вакцину от коронавируса BioNTech физраствором, сообщается в заявлении правоохранителей.Согласно заявлению, опубликованному на сайте округа Фрисландия, женщина, которая должна была подготовить шприцы для вакцинации, заменила вакцину от коронавируса физраствором в шести случаях в среду, 21 апреля. Свой поступок она мотивировала тем, что якобы не хотела сообщать об упавшей ампуле с вакциной.Отмечается, что здоровью шести человек, которым вместо препарата от коронавируса был введен физраствор, ничего угрожает. При этом в настоящее время не установлено, кто именно из привитых в среду людей получил вместо вакцины физраствор.О произошедшем стало известно благодаря тому, что женщина, подменившая вакцину, сообщила о своем поступке коллеге, которая, в свою очередь, в субботу проинформировала ответственных лиц. Сейчас местные власти связываются с людьми, которым мог быть введен физраствор. Определить, была ли введена вакцина, поможет тест на антитела. Кроме того, для обращений граждан создана специальная горячая линия.Расследование против женщины ведется по подозрению в преступлении, связанном с причинением вреда здоровью.

https://ria.ru/20210424/vaktsiny-1729801349.html

фрисландия

нижняя саксония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, коронавирусы, фрисландия, нижняя саксония, здоровье - общество, германия, в мире