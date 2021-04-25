https://ria.ru/20210425/faktor-1729840624.html

Ученые назвали неожиданный фактор преждевременной смерти

Ученые назвали неожиданный фактор преждевременной смерти

Американские ученые выявили взаимосвязь между индексом омега-3 жирных кислот и риском преждевременной смерти. Результаты исследования опубликованы в журнале... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T12:40

2021-04-25T12:40

2021-04-25T13:55

земля

здоровье - общество

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/153180/20/1531802054_0:52:2200:1290_1920x0_80_0_0_178254b64f004a67357f8611d26b5647.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Американские ученые выявили взаимосвязь между индексом омега-3 жирных кислот и риском преждевременной смерти. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.Согласно результатам метаанализа, в который включили информацию по 42 тысячам жителей разных стран, люди с более высоким индексом эйкозапентаеновой, докозапентаеновой и докозагексаеновой кислот имели в среднем на 13% меньший риск преждевременной смерти, в отличие от тех, у кого уровень этих микроэлементов в крови был ниже. При прочих равных пациенты с нехваткой данных кислот чаще умирали от рака, сердечно-сосудистых заболеваний и других причин.Ученые не первый год исследуют связь между уровнем омега-3 и заболеваниями, влияющими на сердце, мозг, суставы и зрение, но лишь немногие изучали возможное влияние жирных кислот на продолжительность жизни. Новая работа подтвердила, что омега-3, содержащиеся в морской рыбе и морепродуктах, могут благотворно влиять на общее состояние здоровья и в результате замедлять процесс старения, подчеркнули авторы статьи.

https://ria.ru/20210425/molodost-1729814482.html

https://ria.ru/20210418/starenie-1728832820.html

земля

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, здоровье - общество, япония