https://ria.ru/20210425/faktor-1729840624.html
Ученые назвали неожиданный фактор преждевременной смерти
Ученые назвали неожиданный фактор преждевременной смерти
Американские ученые выявили взаимосвязь между индексом омега-3 жирных кислот и риском преждевременной смерти. Результаты исследования опубликованы в журнале... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T12:40
2021-04-25T12:40
2021-04-25T13:55
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Американские ученые выявили взаимосвязь между индексом омега-3 жирных кислот и риском преждевременной смерти. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.Согласно результатам метаанализа, в который включили информацию по 42 тысячам жителей разных стран, люди с более высоким индексом эйкозапентаеновой, докозапентаеновой и докозагексаеновой кислот имели в среднем на 13% меньший риск преждевременной смерти, в отличие от тех, у кого уровень этих микроэлементов в крови был ниже. При прочих равных пациенты с нехваткой данных кислот чаще умирали от рака, сердечно-сосудистых заболеваний и других причин.Ученые не первый год исследуют связь между уровнем омега-3 и заболеваниями, влияющими на сердце, мозг, суставы и зрение, но лишь немногие изучали возможное влияние жирных кислот на продолжительность жизни. Новая работа подтвердила, что омега-3, содержащиеся в морской рыбе и морепродуктах, могут благотворно влиять на общее состояние здоровья и в результате замедлять процесс старения, подчеркнули авторы статьи.
https://ria.ru/20210425/molodost-1729814482.html
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земля, здоровье - общество, япония
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости
. Американские ученые выявили взаимосвязь между индексом омега-3 жирных кислот и риском преждевременной смерти. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications
.
Согласно результатам метаанализа, в который включили информацию по 42 тысячам жителей разных стран, люди с более высоким индексом эйкозапентаеновой, докозапентаеновой и докозагексаеновой кислот имели в среднем на 13% меньший риск преждевременной смерти, в отличие от тех, у кого уровень этих микроэлементов в крови был ниже. При прочих равных пациенты с нехваткой данных кислот чаще умирали от рака, сердечно-сосудистых заболеваний и других причин.
Ученые не первый год исследуют связь между уровнем омега-3 и заболеваниями, влияющими на сердце, мозг, суставы и зрение, но лишь немногие изучали возможное влияние жирных кислот на продолжительность жизни.
Новая работа подтвердила, что омега-3, содержащиеся в морской рыбе и морепродуктах, могут благотворно влиять на общее состояние здоровья и в результате замедлять процесс старения, подчеркнули авторы статьи.