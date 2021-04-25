В Египте сообщили о полной готовности к приему туристов из России
21:18 25.04.2021 (обновлено: 21:19 25.04.2021)
КАИР, 25 апр – РИА Новости. Египетские курорты полностью готовы к приему туристов из России, заявил министр туризма и по делам древностей Египта Халед аль-Анани в ходе встречи с послом РФ в Каире Георгием Борисенко.
"Министр туризма и древностей в начале встречи подтвердил полную готовность Египта и его туристических курортов к приему туристов из России и всех стран мира", - приводится в заявлении минтуризма арабской республики.
По словам главы ведомства, египетские курорты "в последние месяцы наблюдают ощутимый рост туристического потока вслед за тем, как в июле минувшего года было принято решение о возобновлении работы турсектора страны".
"Это свидетельствует об уверенности стран-экспортеров туризма в египетском туристическом направлении, благодаря (антиковидным) мерам предосторожности, применяемым на туристических курортах, и соблюдению их сотрудниками, чтобы обеспечить приятное и безопасное пребывание туристов", - приводится в тексте сообщения министерства туризма Египта.
Каир и Москва в пятницу договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, сообщила ранее канцелярия президента Египта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости договоренности лидеров РФ и Египта о возобновлении авиасообщения между курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх и Россией.
Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. Аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности, последняя завершилась в начале февраля.