https://ria.ru/20210425/egipet-1729889613.html

В Египте сообщили о полной готовности к приему туристов из России

В Египте сообщили о полной готовности к приему туристов из России

Египетские курорты полностью готовы к приему туристов из России, заявил министр туризма и по делам древностей Египта Халед аль-Анани в ходе встречи с послом РФ... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T21:18

2021-04-25T21:18

2021-04-25T21:19

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КАИР, 25 апр – РИА Новости. Египетские курорты полностью готовы к приему туристов из России, заявил министр туризма и по делам древностей Египта Халед аль-Анани в ходе встречи с послом РФ в Каире Георгием Борисенко."Министр туризма и древностей в начале встречи подтвердил полную готовность Египта и его туристических курортов к приему туристов из России и всех стран мира", - приводится в заявлении минтуризма арабской республики.По словам главы ведомства, египетские курорты "в последние месяцы наблюдают ощутимый рост туристического потока вслед за тем, как в июле минувшего года было принято решение о возобновлении работы турсектора страны"."Это свидетельствует об уверенности стран-экспортеров туризма в египетском туристическом направлении, благодаря (антиковидным) мерам предосторожности, применяемым на туристических курортах, и соблюдению их сотрудниками, чтобы обеспечить приятное и безопасное пребывание туристов", - приводится в тексте сообщения министерства туризма Египта.Каир и Москва в пятницу договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, сообщила ранее канцелярия президента Египта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости договоренности лидеров РФ и Египта о возобновлении авиасообщения между курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх и Россией.Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. Аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности, последняя завершилась в начале февраля.

https://ria.ru/20210423/egipet-1729651399.html

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в мире, россия, георгий борисенко, новости - туризм, шарм-эш-шейх, дмитрий песков, москва