https://ria.ru/20210425/dtp-1729841789.html
Два человека погибли в ДТП с пятью машинами в Хабаровске
Два человека погибли в ДТП с пятью машинами в Хабаровске
Два человека погибли и один пострадал при столкновении Toyota Land Cruiser с четырьмя автомобилями в Хабаровске, сообщает отделение пропаганды безопасности... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T13:00
2021-04-25T13:00
2021-04-25T17:01
угибдд
хабаровск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр – РИА Новости. Два человека погибли и один пострадал при столкновении Toyota Land Cruiser с четырьмя автомобилями в Хабаровске, сообщает отделение пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.По предварительным данным, водитель Toyota Land Cruiser, двигаясь по улице Дзержинского (против направления движения), столкнулся с автомобилем Renault Kaptur, который двигался по Уссурийскому бульвару со стороны улицы Шеронова в сторону улицы Запарина. От столкновения Renault Kaptur опрокинулся, Toyota Land Cruiser продолжил неконтролируемое движение и столкнулся с автомобилем Тoyota Axio и двумя припаркованными автомобилями Mazda и Toyota RAV4."В результате дорожно-транспортного происшествия в автомобиле Renault Kaptur погибли два человека (водитель и пассажир), пострадал водитель автомобиля Toyota Axio. Экспресс-тест на состояние опьянения показал положительный результат. Виновник происшествия не согласился с результатами теста, был направлен на прохождение повторного теста в медицинское учреждение", - сообщает УГИБДД.Также уточняется, что Toyota Land Cruiser принадлежит юридическому лицу и "водитель управлял автомобилем без согласия собственника". Прокуратура Хабаровского края уточняет, что погиб водитель 1974 года рождения и пассажирка 1976 года рождения Renault Kaptur."Повреждено 5 машин. Пассажир автомобиля марки Toyota Axio с травмами головы доставлен в больницу. С предполагаемым виновником аварии – водителем автомобиля марки Toyota Land Cruiser, работает следственная группа", - сообщает надзорное ведомство.Прокуратура Хабаровского края проводит проверку по факту ДТП, будет дана оценка соблюдению правил дорожного движения.
https://ria.ru/20210424/dtp-1729776644.html
хабаровск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Смертельное ДТП: в Хабаровске пять машин попали в аварию
Пять машин попали в аварию в Хабаровске, погибли два человека, один пострадал. Несколько экипажей ГИБДД преследовали автомобиль Toyota Land Cruiser. На большой скорости он проехал на красный свет по встречке и врезался в автомобиль Renault Kaptur, в котором находилась пожилая семейная пара. Renault перевернулся. Супруги погибли на месте. Экспресс тест на состояние опьянения показал положительный результат. Водителя-виновника задержали.
2021-04-25T13:00
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РИА Новости
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угибдд, хабаровск, происшествия
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр – РИА Новости.
Два человека погибли и один пострадал при столкновении Toyota Land Cruiser с четырьмя автомобилями в Хабаровске
, сообщает отделение пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД
УМВД России по Хабаровскому краю.
По предварительным данным, водитель Toyota Land Cruiser, двигаясь по улице Дзержинского (против направления движения), столкнулся с автомобилем Renault Kaptur, который двигался по Уссурийскому бульвару со стороны улицы Шеронова в сторону улицы Запарина. От столкновения Renault Kaptur опрокинулся, Toyota Land Cruiser продолжил неконтролируемое движение и столкнулся с автомобилем Тoyota Axio и двумя припаркованными автомобилями Mazda и Toyota RAV4.
"В результате дорожно-транспортного происшествия в автомобиле Renault Kaptur погибли два человека (водитель и пассажир), пострадал водитель автомобиля Toyota Axio. Экспресс-тест на состояние опьянения показал положительный результат. Виновник происшествия не согласился с результатами теста, был направлен на прохождение повторного теста в медицинское учреждение", - сообщает УГИБДД.
Также уточняется, что Toyota Land Cruiser принадлежит юридическому лицу и "водитель управлял автомобилем без согласия собственника". Прокуратура Хабаровского края уточняет, что погиб водитель 1974 года рождения и пассажирка 1976 года рождения Renault Kaptur.
"Повреждено 5 машин. Пассажир автомобиля марки Toyota Axio с травмами головы доставлен в больницу. С предполагаемым виновником аварии – водителем автомобиля марки Toyota Land Cruiser, работает следственная группа", - сообщает надзорное ведомство.
Прокуратура Хабаровского края проводит проверку по факту ДТП, будет дана оценка соблюдению правил дорожного движения.