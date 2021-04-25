https://ria.ru/20210425/draka-1729834828.html

В Москве после продажи автомобиля произошла драка с автоматом

В Москве после продажи автомобиля произошла драка с автоматом

Потасовка произошла на Авиамоторной улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД; по информации источника агентства, драка началась РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T11:24

2021-04-25T11:24

2021-04-25T11:24

авто

москва

происшествия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Потасовка произошла на Авиамоторной улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД; по информации источника агентства, драка началась из-за проданного автомобиля, в ходе нее был использован автомат."Поступило сообщение о конфликте между гражданами на улице Авиамоторная. По предварительным данным, между гражданами произошел конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой некоторые ее участники получили телесные повреждения и были направлены в медучреждение для оказания помощи", - сообщили в пресс-службе.Там уточнили, что информации о задержанных пока не поступало, проводятся мероприятия, направленные на розыск участников этого инцидента.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, конфликт случился из-за проданной машины. "Один из участников потасовки ранее продал другому автомобиль, а на нем оказались неоплаченные штрафы. Покупатель хотел заставить бывшего владельца оплатить их, но тот отказался", - пояснил он причину возникшего конфликта.Кроме того, по словам собеседника агентства, в ходе потасовки был использован охолощенный автомат - но из него не стреляли, а использовали в качестве ударного оружия - били прикладом.

https://radiosputnik.ria.ru/20210418/draka-1728842411.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, москва, происшествия