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В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс украинских танков
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс украинских танков
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие в подконтрольный Киеву населенный пункт Подлесное более 40 танков... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T10:43
2021-04-25T10:45
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие в подконтрольный Киеву населенный пункт Подлесное более 40 танков украинских силовиков.Ранее Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в размещении зенитно-ракетных комплексов "Оса" в жилых районах ряда подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе."В зоне ответственности 92-й бригады ВС Украины нашими наблюдателями зафиксировано прибытие сорока трех танков и трех боевых бронированных машин в населенный пункт Подлесное, а также трех боевых бронированных машин и двух бронетранспортёров в населенный пункт Лоскутовка (под контролем Киева - ред.)", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.Он уточнил, что также вблизи жилого дома в подконтрольной Киеву Райгородке у линии отмечено размещение зенитно-ракетного комплекса 9К33 "Оса".Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210424/donbass-1729764965.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, украина, в мире

В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс украинских танков

10:43 25.04.2021 (обновлено: 10:45 25.04.2021)
 
© Фото : U.S. Army / Spc. Rolyn KropfУкраинские военные из 14-й волынской механизированной бригады ВСУ на танке Т-84 во время соревнований Strong Europe Tank Challenge в городе Графенвер, Германия. 6 июня 2018
Украинские военные из 14-й волынской механизированной бригады ВСУ на танке Т-84 во время соревнований Strong Europe Tank Challenge в городе Графенвер, Германия. 6 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© Фото : U.S. Army / Spc. Rolyn Kropf
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ЛУГАНСК, 25 апр - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие в подконтрольный Киеву населенный пункт Подлесное более 40 танков украинских силовиков.
Ранее Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в размещении зенитно-ракетных комплексов "Оса" в жилых районах ряда подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе.
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"В зоне ответственности 92-й бригады ВС Украины нашими наблюдателями зафиксировано прибытие сорока трех танков и трех боевых бронированных машин в населенный пункт Подлесное, а также трех боевых бронированных машин и двух бронетранспортёров в населенный пункт Лоскутовка (под контролем Киева - ред.)", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.
Он уточнил, что также вблизи жилого дома в подконтрольной Киеву Райгородке у линии отмечено размещение зенитно-ракетного комплекса 9К33 "Оса".
"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - уточнил представитель пресс-службы.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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