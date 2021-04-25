Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210425/doma-1729812775.html
В Нижегородской области два дома развалились пополам из-за схода грунта
В Нижегородской области два дома развалились пополам из-за схода грунта
Два дома разломало из-за схода грунта в Нижегородской области, пострадавших в результате этого происшествия нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T02:32
2021-04-25T02:32
россия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кстовский район
нижегородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_d82561338145311102aed23071af4cf3.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Два дома разломало из-за схода грунта в Нижегородской области, пострадавших в результате этого происшествия нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.Ранее в соцсетях было опубликовано видео с места происшествия в Кстовском районе. Сообщается, что в результате карстового провала были разломаны пополам два жилых дома. Никто не пострадал."В субботу поступила информация о сходе грунта в селе Караулов Кстовского района. В результате повреждены стены двух личных домов, из них одного нежилого дома. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в жилом доме зарегистрированы 5 человек, проживают двое. От предложенного ранее маневренного фонда они отказались, разместившись у соседей."Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Нижегородской области, а также администрации Кстовского района", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20210424/pozhar-1729735963.html
россия
нижний новгород
кстовский район
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_80d955d323bc9209a853109d78ee6d2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кстовский район, нижегородская область, происшествия

В Нижегородской области два дома развалились пополам из-за схода грунта

02:32 25.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Два дома разломало из-за схода грунта в Нижегородской области, пострадавших в результате этого происшествия нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео с места происшествия в Кстовском районе. Сообщается, что в результате карстового провала были разломаны пополам два жилых дома. Никто не пострадал.
"В субботу поступила информация о сходе грунта в селе Караулов Кстовского района. В результате повреждены стены двух личных домов, из них одного нежилого дома. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в жилом доме зарегистрированы 5 человек, проживают двое. От предложенного ранее маневренного фонда они отказались, разместившись у соседей.
"Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Нижегородской области, а также администрации Кстовского района", - подчеркивается в сообщении.
Сотрудники противопожарной службы на месте пожара в жилом доме в Ишимбае (Башкирия), где погибли четыре человека - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
Вчера, 07:25
В Башкирии четыре человека погибли при пожаре в жилом доме
 
РоссияНижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кстовский районНижегородская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:03Число погибших при пожаре в больнице Ирака выросло до 58
12:02В Крыму оценили шансы на возврат коллекции скифского золота
11:54NYT: владелец боеприпасов во Врбетице признал поставки оружия на Украину
11:48Президент Армении принял отставку правительства
11:26Администрация президента Армении получила прошение об отставке Пашиняна
11:24В Москве после продажи автомобиля произошла драка с автоматом
11:19В Москве за сутки госпитализировали почти 980 пациентов с COVID-19
11:13В Иране пообещали ответить на удары Израиля по Сирии
11:05Оперштаб назвал регионы с самым низким приростом новых случаев COVID-19
11:03Пушков предрек Турции "бурю в стакане" из-за признания геноцида армян
11:03В России за сутки умерли 332 пациента с COVID-19
11:02В России за сутки выписали 7 540 переболевших COVID-19
11:01В России выявили 8780 новых случаев заражения коронавирусом
11:01В Москве выявили 2526 новых случаев заражения коронавирусом
10:56В ЛНР заявили о применении силовиками станции РЭБ в Донбассе
10:50Зеленский сменил главу управления СБ Украины в Киеве и Киевской области
10:47При пожаре под Тулой погибли двое детей
10:43В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс украинских танков
10:43Под Пензой задержали подозреваемого по делу об отравлении детей хлором
10:34Минтруд предложил отменить потребительскую корзину
Лента новостейМолния