https://ria.ru/20210425/doma-1729812775.html

В Нижегородской области два дома развалились пополам из-за схода грунта

В Нижегородской области два дома развалились пополам из-за схода грунта

Два дома разломало из-за схода грунта в Нижегородской области, пострадавших в результате этого происшествия нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T02:32

2021-04-25T02:32

2021-04-25T02:32

россия

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кстовский район

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Два дома разломало из-за схода грунта в Нижегородской области, пострадавших в результате этого происшествия нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.Ранее в соцсетях было опубликовано видео с места происшествия в Кстовском районе. Сообщается, что в результате карстового провала были разломаны пополам два жилых дома. Никто не пострадал."В субботу поступила информация о сходе грунта в селе Караулов Кстовского района. В результате повреждены стены двух личных домов, из них одного нежилого дома. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в жилом доме зарегистрированы 5 человек, проживают двое. От предложенного ранее маневренного фонда они отказались, разместившись у соседей."Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Нижегородской области, а также администрации Кстовского района", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210424/pozhar-1729735963.html

россия

нижний новгород

кстовский район

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кстовский район, нижегородская область, происшествия