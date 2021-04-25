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В Нижегородской области два дома развалились пополам из-за схода грунта
В Нижегородской области два дома развалились пополам из-за схода грунта
Два дома разломало из-за схода грунта в Нижегородской области, пострадавших в результате этого происшествия нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T02:32
2021-04-25T02:32
2021-04-25T02:32
россия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кстовский район
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр - РИА Новости. Два дома разломало из-за схода грунта в Нижегородской области, пострадавших в результате этого происшествия нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.Ранее в соцсетях было опубликовано видео с места происшествия в Кстовском районе. Сообщается, что в результате карстового провала были разломаны пополам два жилых дома. Никто не пострадал."В субботу поступила информация о сходе грунта в селе Караулов Кстовского района. В результате повреждены стены двух личных домов, из них одного нежилого дома. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в жилом доме зарегистрированы 5 человек, проживают двое. От предложенного ранее маневренного фонда они отказались, разместившись у соседей."Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Нижегородской области, а также администрации Кстовского района", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20210424/pozhar-1729735963.html
россия
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россия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кстовский район, нижегородская область, происшествия