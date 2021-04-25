https://ria.ru/20210425/derzhava-1729817511.html

Глава британской разведки Мур назвал Россию "ослабевающей державой"

Глава британской разведки Мур назвал Россию "ослабевающей державой"

Глава британской внешней разведки Ричард Мур в беседе с газетой Sunday Times назвал Россию "объективно ослабевающей" в экономическом и демографическом плане... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T07:48

2021-04-25T07:48

2021-04-25T07:48

ричард мур

россия

ми-6

sunday times

мария захарова

дмитрий песков

великобритания

москва

лондон

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава британской внешней разведки Ричард Мур в беседе с газетой Sunday Times назвал Россию "объективно ослабевающей" в экономическом и демографическом плане державой, но при этом представляющей одну из наиболее насущных проблем.Глава Ми-6 при этом отметил, что Москва представляет для него одну из наиболее насущных проблем. В частности, Лондон беспокоило большое число российских военных на границе с Украиной и вероятность "вторжения". По словам Мура, Великобритания и США предупреждали Россию о "серьезных последствиях" вторжения на Украину.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее уже объяснял, что Москва перемещает войска по своей территории и на свое усмотрение. Как отметил представитель Кремля, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Мур также высказал мнение, что действия России в Чехии заставляют проводить параллели с ситуацией в отношениях Москвы и Киева, еще раз подчеркнув опасения Лондона из-за ситуации вокруг Украины."Вот почему мы так тесно координируем свои действия с нашими союзниками, чтобы убедиться, что мы посылаем четкие сигналы президенту Путину", — добавил глава разведки, не уточнив, о каких "сигналах" идет речь.Взрывы в Чехии На прошлой неделе чешские власти обвинили Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и выслали 18 сотрудников посольства. Москва в качестве ответного шага объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.Прага сочла этот шаг чрезмерным и потребовала вернуть высылаемых дипломатов, но в Москве на ультиматум не отреагировали. После этого чешские власти объявили, что уравнивают количество работников российского представительства с числом своих дипломатов в Москве. В результате в посольствах обеих стран должно остаться по семь дипломатов и 25 других работников.В Кремле обвинения в причастности к инциденту на военном складе назвали возмутительными и голословными, а пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова назвала ситуацию "маразматическим парадом" и подчеркнула, что в отношениях с Москвой такой тон недопустим.

https://ria.ru/20210425/chekhiya-1729815009.html

https://ria.ru/20210425/frg-1729811057.html

https://ria.ru/20210424/obraschenie-1729804425.html

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лондон

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