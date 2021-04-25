https://ria.ru/20210425/derzhava-1729814332.html

Глава разведки Британии Ричард Мур назвал Россию "ослабевающей державой"

Глава разведки Британии Ричард Мур назвал Россию "ослабевающей державой"

Глава британской внешней разведки Ричард Мур назвал Россию "объективно ослабевающей" в экономическом и демографическом плане державой, но при этом... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T04:55

2021-04-25T04:55

2021-04-25T07:52

ричард мур

россия

дмитрий песков

великобритания

москва

чехия

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

В британской разведке назвали Россию "ослабевающей державой"

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575129623_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_03305cf1393a0ce40f5ca63d42b90e81.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава британской внешней разведки Ричард Мур назвал Россию "объективно ослабевающей" в экономическом и демографическом плане державой, но при этом представляющей одну из наиболее насущных проблем.Глава разведки добавил, что Лондон беспокоило большое число российских войск на границе с Украиной и вероятность "вторжения". По словам Мура, Британия и США предупреждали Москву о "серьезных последствиях" вторжения в соседнюю страну.По мнению Мура, поведение России в Чехии заставляет проводить параллели с ситуацией в отношениях Москвы и Киева."Когда получаешь такую модель безрассудного поведения, и потом смотришь на то, что происходит вокруг Украины — конечно же, это нас беспокоит. <...> Вот почему мы так тесно координируем свои действия с нашими союзниками, чтобы убедиться, что мы посылаем четкие сигналы президенту Путину", — заявил он, не уточнив, о каких "сигналах" идет речь.В конце прошлой недели чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Впоследствии Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. Позднее Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства России в Праге.МИД назвал заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице абсурдными, голословными и надуманными. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что за высылкой российских дипломатов из Праги стоят Штаты и страны Европы, которые пытаются так решить свои внутренние проблемы.

https://ria.ru/20210423/ugroza-1729705001.html

https://ria.ru/20210421/uyazvimost-1729202102.html

россия

великобритания

москва

чехия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ричард мур, россия, дмитрий песков, великобритания, москва, чехия, сша, украина, в мире