Глава разведки Британии Ричард Мур назвал Россию "ослабевающей державой"
04:55 25.04.2021 (обновлено: 07:52 25.04.2021)
© AP Photo / Stephane Mate/Pool photoГлава британской внешней разведки Ричард Мур
© AP Photo / Stephane Mate/Pool photo
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава британской внешней разведки Ричард Мур назвал Россию "объективно ослабевающей" в экономическом и демографическом плане державой, но при этом представляющей одну из наиболее насущных проблем.
"Россия — объективно ослабевающая в экономическом и демографическом плане держава. Она переживает чрезвычайно сложный период", — заявил Мур в интервью изданию Sunday Times.
По мнению Мура, поведение России в Чехии заставляет проводить параллели с ситуацией в отношениях Москвы и Киева.
"Когда получаешь такую модель безрассудного поведения, и потом смотришь на то, что происходит вокруг Украины — конечно же, это нас беспокоит. <...> Вот почему мы так тесно координируем свои действия с нашими союзниками, чтобы убедиться, что мы посылаем четкие сигналы президенту Путину", — заявил он, не уточнив, о каких "сигналах" идет речь.
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В конце прошлой недели чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Впоследствии Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. Позднее Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства России в Праге.
МИД назвал заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице абсурдными, голословными и надуманными. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что за высылкой российских дипломатов из Праги стоят Штаты и страны Европы, которые пытаются так решить свои внутренние проблемы.
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