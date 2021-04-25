https://ria.ru/20210425/dagestan-1729855054.html

СК завел дело на ректора дагестанского медицинского вуза

СК завел дело на ректора дагестанского медицинского вуза

Следователи завели уголовное дело на и.о. ректора Даггосмедуниверситета Сулеймана Маммаева за трудоустройство племянника в должности зубного техника на... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T15:11

2021-04-25T15:11

2021-04-25T15:11

республика дагестан

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 25 апр - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело на и.о. ректора Даггосмедуниверситета Сулеймана Маммаева за трудоустройство племянника в должности зубного техника на полставки, сообщает пресс-служба СУСК по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности ректора Дагестанского государственного медицинского университета министерства здравоохранения Российской Федерации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", – говорится в сообщении.По версии следствия, в августе 2018 года Маммаев издал приказ о принятии на вакантную должность 0,5 ставки зубного техника ортопедического кабинета стоматологического отделения поликлиники медуниверситета своего племянника, заведомо зная, что последний не планирует исполнять свои трудовые обязанности. Фиктивным трудоустройством также преследовалась цель снижения стоимости обучения племянника на 50%.В субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что следователи завели уголовное дело на ректора медвуза за трудоустройство "мертвых душ". По словам сотрудника органов, не исключено, что сам ректор может быть привлечен по статье за организацию преступного сообщества, функционирующего с целью осуществления поборов со студентов и работников университета.

https://ria.ru/20210416/zaderzhanie-1728656313.html

https://ria.ru/20201127/vuz-1586634585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, происшествия