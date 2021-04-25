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СК завел дело на ректора дагестанского медицинского вуза
СК завел дело на ректора дагестанского медицинского вуза
Следователи завели уголовное дело на и.о. ректора Даггосмедуниверситета Сулеймана Маммаева за трудоустройство племянника в должности зубного техника на... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T15:11
2021-04-25T15:11
республика дагестан
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 25 апр - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело на и.о. ректора Даггосмедуниверситета Сулеймана Маммаева за трудоустройство племянника в должности зубного техника на полставки, сообщает пресс-служба СУСК по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности ректора Дагестанского государственного медицинского университета министерства здравоохранения Российской Федерации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", – говорится в сообщении.По версии следствия, в августе 2018 года Маммаев издал приказ о принятии на вакантную должность 0,5 ставки зубного техника ортопедического кабинета стоматологического отделения поликлиники медуниверситета своего племянника, заведомо зная, что последний не планирует исполнять свои трудовые обязанности. Фиктивным трудоустройством также преследовалась цель снижения стоимости обучения племянника на 50%.В субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что следователи завели уголовное дело на ректора медвуза за трудоустройство "мертвых душ". По словам сотрудника органов, не исключено, что сам ректор может быть привлечен по статье за организацию преступного сообщества, функционирующего с целью осуществления поборов со студентов и работников университета.
https://ria.ru/20210416/zaderzhanie-1728656313.html
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республика дагестан, происшествия

СК завел дело на ректора дагестанского медицинского вуза

15:11 25.04.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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МАХАЧКАЛА, 25 апр - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело на и.о. ректора Даггосмедуниверситета Сулеймана Маммаева за трудоустройство племянника в должности зубного техника на полставки, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности ректора Дагестанского государственного медицинского университета министерства здравоохранения Российской Федерации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", – говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 20:46
В Иркутске задержали экс-ректора вуза, выписавшего себе большую премию
По версии следствия, в августе 2018 года Маммаев издал приказ о принятии на вакантную должность 0,5 ставки зубного техника ортопедического кабинета стоматологического отделения поликлиники медуниверситета своего племянника, заведомо зная, что последний не планирует исполнять свои трудовые обязанности. Фиктивным трудоустройством также преследовалась цель снижения стоимости обучения племянника на 50%.
В субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что следователи завели уголовное дело на ректора медвуза за трудоустройство "мертвых душ". По словам сотрудника органов, не исключено, что сам ректор может быть привлечен по статье за организацию преступного сообщества, функционирующего с целью осуществления поборов со студентов и работников университета.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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В Якутии арестовали ректора вуза, где обучали "мертвых душ"
 
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