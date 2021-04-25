https://ria.ru/20210425/chekhiya-1729859280.html

В Совфеде прокомментировали слова президента Чехии о взрывах во Врбетице

В Совфеде прокомментировали слова президента Чехии о взрывах во Врбетице

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на заявление президента Чехии Милоша Земана о предполагаемых... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T15:44

2021-04-25T15:44

2021-04-25T15:44

россия

якуб кулганек

владимир джабаров

андрей бабиш

милош земан

совет федерации рф

мид чехии

москва

чехия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_010bb050deadb864774c744028b0ab15.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на заявление президента Чехии Милоша Земана о предполагаемых причинах взрывов на складе во Врбетице.По словам члена Совфеда, версия о российском следе "шита белыми нитками" и чешский лидер наверняка это сразу понял."Есть такая версия, что это игра чешских спецслужб и, в частности, их руководителей, которые пытались очернить Земана как друга России за то, что он отказывал в присвоении генеральского звания руководителю чешской разведки. <...>. Там настолько все шито белыми нитками, что эту версию сами чехи хотят побыстрее забыть. Они ничего не докажут, только сами себя позорят в глазах Европы", — заявил Джабаров в интервью радиостанции "Говорит Москва".Сенатор напомнил, что Земана уважают за его решения и в России, и в Европе."Он понимает, что подобное поведение чешского правительства приводит к большому ущербу для самой Чехии. Здесь он поступает как патриот своей страны прежде всего, а не как друг России. Его трудно чем-то напугать, слишком мужественный человек", — отметил Джабаров.Сегодня Земан озвучил две возможные причины взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году: одна объясняет инцидент непрофессионализмом работников склада, другая — действиями агентов зарубежных спецслужб. При этом президент отметил, что ему не докладывали о возможной причастности России к инциденту.Премьер Чехии Андрей Бабиш ранее возложил ответственность за ЧП во Врбетице на Москву. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными, а в МИД — "маразматическим парадом". Тем не менее Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства России, дав срок до конца мая.

https://ria.ru/20210425/vzryvy-1729849284.html

https://ria.ru/20210425/chekhiya-1729858867.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210425/vrbetitse-1729848654.html

россия

москва

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, якуб кулганек, владимир джабаров, андрей бабиш, милош земан, совет федерации рф, мид чехии, москва, чехия, в мире