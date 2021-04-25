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В Совфеде прокомментировали слова президента Чехии о взрывах во Врбетице
В Совфеде прокомментировали слова президента Чехии о взрывах во Врбетице
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на заявление президента Чехии Милоша Земана о предполагаемых... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T15:44
2021-04-25T15:44
россия
якуб кулганек
владимир джабаров
андрей бабиш
милош земан
совет федерации рф
мид чехии
москва
чехия
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на заявление президента Чехии Милоша Земана о предполагаемых причинах взрывов на складе во Врбетице.По словам члена Совфеда, версия о российском следе "шита белыми нитками" и чешский лидер наверняка это сразу понял."Есть такая версия, что это игра чешских спецслужб и, в частности, их руководителей, которые пытались очернить Земана как друга России за то, что он отказывал в присвоении генеральского звания руководителю чешской разведки. &lt;...&gt;. Там настолько все шито белыми нитками, что эту версию сами чехи хотят побыстрее забыть. Они ничего не докажут, только сами себя позорят в глазах Европы", — заявил Джабаров в интервью радиостанции "Говорит Москва".Сенатор напомнил, что Земана уважают за его решения и в России, и в Европе."Он понимает, что подобное поведение чешского правительства приводит к большому ущербу для самой Чехии. Здесь он поступает как патриот своей страны прежде всего, а не как друг России. Его трудно чем-то напугать, слишком мужественный человек", — отметил Джабаров.Сегодня Земан озвучил две возможные причины взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году: одна объясняет инцидент непрофессионализмом работников склада, другая — действиями агентов зарубежных спецслужб. При этом президент отметил, что ему не докладывали о возможной причастности России к инциденту.Премьер Чехии Андрей Бабиш ранее возложил ответственность за ЧП во Врбетице на Москву. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными, а в МИД — "маразматическим парадом". Тем не менее Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства России, дав срок до конца мая.
https://ria.ru/20210425/vzryvy-1729849284.html
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россия, якуб кулганек, владимир джабаров, андрей бабиш, милош земан, совет федерации рф, мид чехии, москва, чехия, в мире

В Совфеде прокомментировали слова президента Чехии о взрывах во Врбетице

15:44 25.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на заявление президента Чехии Милоша Земана о предполагаемых причинах взрывов на складе во Врбетице.
По словам члена Совфеда, версия о российском следе "шита белыми нитками" и чешский лидер наверняка это сразу понял.
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"Есть такая версия, что это игра чешских спецслужб и, в частности, их руководителей, которые пытались очернить Земана как друга России за то, что он отказывал в присвоении генеральского звания руководителю чешской разведки. <...>. Там настолько все шито белыми нитками, что эту версию сами чехи хотят побыстрее забыть. Они ничего не докажут, только сами себя позорят в глазах Европы", — заявил Джабаров в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Сенатор напомнил, что Земана уважают за его решения и в России, и в Европе.
"Он понимает, что подобное поведение чешского правительства приводит к большому ущербу для самой Чехии. Здесь он поступает как патриот своей страны прежде всего, а не как друг России. Его трудно чем-то напугать, слишком мужественный человек", — отметил Джабаров.
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Сегодня Земан озвучил две возможные причины взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году: одна объясняет инцидент непрофессионализмом работников склада, другая — действиями агентов зарубежных спецслужб. При этом президент отметил, что ему не докладывали о возможной причастности России к инциденту.
Премьер Чехии Андрей Бабиш ранее возложил ответственность за ЧП во Врбетице на Москву. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными, а в МИД — "маразматическим парадом". Тем не менее Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства России, дав срок до конца мая.
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РоссияЯкуб КулганекВладимир ДжабаровАндрей БабишМилош ЗеманСовет Федерации РФМИД ЧехииМоскваЧехияВ мире
 
 
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