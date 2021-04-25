https://ria.ru/20210425/chekhiya-1729858867.html

Глава сената Чехии раскритиковал заявления Земана по Врбетице

Глава сената Чехии раскритиковал заявления Земана по Врбетице

Заявления президента Чехии Милоша Земана по взрывам военных складов в Врбетице могут поставить под угрозу успешное расследование инцидента, заявил в воскресенье РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T15:41

2021-04-25T15:41

2021-04-25T16:02

милош земан

чехия

в мире

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ПРАГА, 25 апр - РИА Новости. Заявления президента Чехии Милоша Земана по взрывам военных складов в Врбетице могут поставить под угрозу успешное расследование инцидента, заявил в воскресенье глава сената Чехии Милош Выстрчил.Земан в воскресенье заявил, что в отчетах спецслужб Чехии нет доказательств, что два "российских агента" были на взорвавшихся складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году."Я убежден, что в своем сегодняшнем выступлении президент Земан передал информацию из "живого" (действующего - ред.) дела, и тем самым, мог поставить под угрозу безопасность Чешской Республики, и коренным образом осложнить успешное расследование этого случая", - написал Выстрчил в Twitter.Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, и, не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.В общей сложности, по данным МИД РФ, к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, численность посольства Чехии в Москве - на 16 дипломатов, 4 административно-технических и 91 принятого на месте сотрудника.Как заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Прага в качестве ответа на недружественные действия получила то, "о чем не мечтала даже в страшном сне".

https://ria.ru/20210425/zeman-1729849692.html

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милош земан, чехия, в мире