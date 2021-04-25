https://ria.ru/20210425/chaes-1729828816.html

Радиолог вспомнил, как участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС

Радиолог вспомнил, как участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС

Сложность ситуации из-за аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году была понятна изначально, но было, скорее, неприятно, чем страшно, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T10:11

2021-04-25T10:11

2021-04-25T10:11

чернобыльская аэс

общество

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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Сложность ситуации из-за аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году была понятна изначально, но было, скорее, неприятно, чем страшно, заявил РИА Новости председатель Комитета ветеранов-чернобыльцев Белорусского общественного объединения ветеранов, ликвидатор аварии, военный радиолог Владимир Каменков.Двадцать шестого апреля 1986 года произошла крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века – авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), расположенной на территории Украины. По данным департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Белоруссии, на территориях радиоактивного загрязнения оказалось 3678 населенных пунктов, в которых проживали 2,2 миллиона человек, 479 населенных пунктов прекратили существование. С пострадавших от чернобыльской катастрофы территорий отселено 137,7 тысячи человек, из них 75% - жители Гомельской области."Я по образованию врач-радиолог, и поэтому вся сложность ситуации и ее масштаб мне изначально были достаточно понятны. Конечно, тонкости некоторые неизвестны были, потому что нас ведь готовили на военное время и мы потом проходили усовершенствование по этому направлению… Что значит страшно? Конечно, неприятно. И с собой я при выезде (из Минска – ред.) взял рентгенометр-радиометр… И так смотрел: когда приезжаешь в какую-то местность, у тебя шумит в ушах <…> и стрелка зашкаливает - конечно, стараешься это место объехать или поскорее проехать. Обязательно в респираторе", - поделился воспоминаниями Каменков.По его словам, после призыва на службу его жена волновалась, но "кто-то же должен был" направиться в радиоактивную зону. "Если получили приказ, мы же, медики, тоже подчиненные… Надо было ехать. Семья, конечно, волновалась, дети еще были маленькие", - рассказал ликвидатор.Он признался, что работа в районе Чернобыльской АЭС – вначале в 1986-м, а позже в 1988 году - сказалась на здоровье, однако в подробности вдаваться не захотел. "Не хочется на весь мир объявлять о своих слабостях, поэтому давайте здоровье оставим. Это сказалось на многих, и люди преждевременно уходили и уходят из-за заболеваний, которые переносят тяжелее", - уточнил собеседник агентства.Каменков обратил внимание, что, помимо внешнего облучения, есть еще "инкорпорация, то есть поступление радионуклидов внутрь организма – с вдыхаемым воздухом, продуктами питания, с водой и так далее"."Известно, что стронций-90 оседает в костях, а цезий-137 - я имею в виду радиоактивные элементы - оседает в мышечной ткани. Цезий больше всего накапливается в тех мышцах, которые работают. А радиоактивный йод, например, накапливается в щитовидной железе. Но дело в том, что опасными являются элементы, у которых большой период полураспада. Так, для стронция и цезия в среднем это около 30 лет, а надо минимум десять периодов полураспада, чтобы вещество стало малоопасным. Йод имеет (период полураспада) всего лишь около восьми суток, вот восемь суток (умножить) на десять – восемьдесят дней, считайте три месяца грубо, после последнего выброса йода он становится для организма малоопасным. Так что радиоактивный йод был опасен только в первые месяцы", - пояснил военный радиолог.

https://radiosputnik.ria.ru/20200426/1570600211.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210422/chernobyl-1729457771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чернобыльская аэс, общество