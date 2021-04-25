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В Москве проверят видео, где медсестры якобы издевались над пациенткой
В Москве проверят видео, где медсестры якобы издевались над пациенткой
После появления в сети видео, где медсестры московской больницы имени Иноземцева якобы издеваются над пожилой пациенткой, незамедлительно начата проверка, по ее РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T16:09
2021-04-25T16:09
2021-04-25T17:25
москва
происшествия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. После появления в сети видео, где медсестры московской больницы имени Иноземцева якобы издеваются над пожилой пациенткой, незамедлительно начата проверка, по ее результатам сотрудники будут отстранены от должностей, сообщили РИА Новости в пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.Ранее в сети появилось видео, где пьяные медсестры московской больницы кричали на пожилую пациентку, а потом начали наносить удары, после которых старушка стала кричать."В связи с появлением в интернете видео из ГКБ им.Иноземцева департамент здравоохранения сообщает. По данному факту были незамедлительно начаты мероприятия ведомственного контроля, на место выехала служба медицинской инспекции и представители департамента здравоохранения для выяснения всех обстоятельств, в больницу вызван главный врач", — сообщили в пресс-службе.В ведомстве подчеркнули, что подобные действия медицинского персонала недопустимы. По результатам проверки сотрудники, допустившие данную ситуацию, будут отстранены от занимаемых должностей, к руководству больницы будут применены дисциплинарные меры.
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москва, происшествия
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости.
После появления в сети видео, где медсестры московской больницы имени Иноземцева якобы издеваются над пожилой пациенткой, незамедлительно начата проверка, по ее результатам сотрудники будут отстранены от должностей, сообщили РИА Новости в пресс-служба департамента здравоохранения Москвы
.
Ранее в сети появилось видео, где пьяные медсестры московской больницы кричали на пожилую пациентку, а потом начали наносить удары, после которых старушка стала кричать.
"В связи с появлением в интернете видео из ГКБ им.Иноземцева департамент здравоохранения сообщает. По данному факту были незамедлительно начаты мероприятия ведомственного контроля, на место выехала служба медицинской инспекции и представители департамента здравоохранения для выяснения всех обстоятельств, в больницу вызван главный врач", — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что подобные действия медицинского персонала недопустимы. По результатам проверки сотрудники, допустившие данную ситуацию, будут отстранены от занимаемых должностей, к руководству больницы будут применены дисциплинарные меры.