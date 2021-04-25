Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210425/bolnitsa-1729861817.html
В Москве проверят видео, где медсестры якобы издевались над пациенткой
В Москве проверят видео, где медсестры якобы издевались над пациенткой
После появления в сети видео, где медсестры московской больницы имени Иноземцева якобы издеваются над пожилой пациенткой, незамедлительно начата проверка, по ее РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T16:09
2021-04-25T17:25
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590867803_130:480:2918:2048_1920x0_80_0_0_4761f1584f6aa5f5fecaf2a7b8a4235e.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. После появления в сети видео, где медсестры московской больницы имени Иноземцева якобы издеваются над пожилой пациенткой, незамедлительно начата проверка, по ее результатам сотрудники будут отстранены от должностей, сообщили РИА Новости в пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.Ранее в сети появилось видео, где пьяные медсестры московской больницы кричали на пожилую пациентку, а потом начали наносить удары, после которых старушка стала кричать."В связи с появлением в интернете видео из ГКБ им.Иноземцева департамент здравоохранения сообщает. По данному факту были незамедлительно начаты мероприятия ведомственного контроля, на место выехала служба медицинской инспекции и представители департамента здравоохранения для выяснения всех обстоятельств, в больницу вызван главный врач", — сообщили в пресс-службе.В ведомстве подчеркнули, что подобные действия медицинского персонала недопустимы. По результатам проверки сотрудники, допустившие данную ситуацию, будут отстранены от занимаемых должностей, к руководству больницы будут применены дисциплинарные меры.
https://ria.ru/20191121/1561396060.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590867803_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_fdd801d902714e54a247a8f0e3513e77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

В Москве проверят видео, где медсестры якобы издевались над пациенткой

16:09 25.04.2021 (обновлено: 17:25 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкСтетоскоп в коридоре Новосибирской областной клинической больницы
Стетоскоп в коридоре Новосибирской областной клинической больницы - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. После появления в сети видео, где медсестры московской больницы имени Иноземцева якобы издеваются над пожилой пациенткой, незамедлительно начата проверка, по ее результатам сотрудники будут отстранены от должностей, сообщили РИА Новости в пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.
Ранее в сети появилось видео, где пьяные медсестры московской больницы кричали на пожилую пациентку, а потом начали наносить удары, после которых старушка стала кричать.
"В связи с появлением в интернете видео из ГКБ им.Иноземцева департамент здравоохранения сообщает. По данному факту были незамедлительно начаты мероприятия ведомственного контроля, на место выехала служба медицинской инспекции и представители департамента здравоохранения для выяснения всех обстоятельств, в больницу вызван главный врач", — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что подобные действия медицинского персонала недопустимы. По результатам проверки сотрудники, допустившие данную ситуацию, будут отстранены от занимаемых должностей, к руководству больницы будут применены дисциплинарные меры.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2019
21 ноября 2019, 13:28
В Челябинске вахтер больницы до смерти избил пациента
 
МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:42SIPRI: Россия вошла в пятерку лидеров по военным расходам
03:39Картина "Еще по одной" Винтерберга завоевала "Оскар"
03:29Эмиральд Феннел завоевала "Оскар" "За лучший оригинальный сценарий"
03:13В Лос-Анджелесе стартовала церемония вручения награды киноакадемии США
03:09Паслер назвал причины аварии в Новотроицке, оставившей людей без воды
03:05КГБ рассматривал версию теракта как причину катастрофы на ЧАЭС
03:00В России придумали, как сделать топливо из пшеничных отрубей
02:58Глава ЕК рассказала, туристов с какими прививками от COVID-19 пустят в ЕС
02:48Ветеран ФСБ рассказал, как в Чернобыле вычисляли иностранных шпионов
02:36Захарова сообщила о включении США в список недружественных России стран
02:35Ученые выяснили, почему одна из картин Пикассо состарилась быстрее других
02:24FT: в США боятся передачи России технологий создания вакцин от COVID-19
02:22Американский блогер рассказал о страхе США перед СССР
02:21Эксперт разъяснил вред заправки машины "под завязку"
02:11Диетолог рассказал о вредной воде
01:40В Роспотребнадзоре рассказали о ношении масок в жару
01:37В России оценили медицинские последствия аварии на ЧАЭС
01:33В России оценили радиационные последствия аварии на ЧАЭС
01:31Названы признаки истощения организма
01:17С Восточного стартовала ракета "Союз 2" с 36 спутниками OneWeb
Лента новостейМолния