https://ria.ru/20210425/bolnitsa-1729861817.html

В Москве проверят видео, где медсестры якобы издевались над пациенткой

В Москве проверят видео, где медсестры якобы издевались над пациенткой

После появления в сети видео, где медсестры московской больницы имени Иноземцева якобы издеваются над пожилой пациенткой, незамедлительно начата проверка, по ее РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T16:09

2021-04-25T16:09

2021-04-25T17:25

москва

происшествия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. После появления в сети видео, где медсестры московской больницы имени Иноземцева якобы издеваются над пожилой пациенткой, незамедлительно начата проверка, по ее результатам сотрудники будут отстранены от должностей, сообщили РИА Новости в пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.Ранее в сети появилось видео, где пьяные медсестры московской больницы кричали на пожилую пациентку, а потом начали наносить удары, после которых старушка стала кричать."В связи с появлением в интернете видео из ГКБ им.Иноземцева департамент здравоохранения сообщает. По данному факту были незамедлительно начаты мероприятия ведомственного контроля, на место выехала служба медицинской инспекции и представители департамента здравоохранения для выяснения всех обстоятельств, в больницу вызван главный врач", — сообщили в пресс-службе.В ведомстве подчеркнули, что подобные действия медицинского персонала недопустимы. По результатам проверки сотрудники, допустившие данную ситуацию, будут отстранены от занимаемых должностей, к руководству больницы будут применены дисциплинарные меры.

https://ria.ru/20191121/1561396060.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия