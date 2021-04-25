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Югра примет чемпионат мира по бильярдному спорту в 2021 году
Югра примет чемпионат мира по бильярдному спорту в 2021 году
Ханты-Мансийский автономный округ в августе 2021 года примет чемпионат мира по бильярдному спорту, сообщает в воскресенье департамент общественных и внешних... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T20:10
2021-04-25T20:10
2021-04-25T20:11
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 апр - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ в августе 2021 года примет чемпионат мира по бильярдному спорту, сообщает в воскресенье департамент общественных и внешних связей Югры."Мы принимаем приглашение провести чемпионат мира по бильярдному спорту в августе 2021 года в Ханты-Мансийске", - цитирует департамент главу региона Наталью Комарову.Губернатор Югры обсудила эту тему в Сургуте во время рабочей встречи с президентом Федерации бильярдного спорта России, депутатом Госдумы Павлом Завальным."Я благодарен Наталье Владимировне, которая на протяжении многих лет поддерживает развитие спорта, в том числе бильярдного, в Югре, является нашим добрым другом. Бильярд полезен для здоровья и интеллекта, он демократичен и доступен для людей любого возраста", - приводятся в сообщении слова Завального.Комарова уточнила, что этим видом в регионе занимаются 3,5 тысячи человек, кроме того, в округе существует 20 бильярдных клубов, а шесть югорских спортсменов - кандидаты в сборную России.На своей странице в соцсети "ВКонтакте" она отметила, что в 2022 году аналогичный международный турнир должен принять крупнейший город Югры - Сургут.Ханты-Мансийск с 2012 года трижды принимал чемпионаты мира по пирамиде, или русскому бильярду, последний раз - в 2019-м.
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бильярд, общество, россия, ханты-мансийск, спорт, ханты-мансийский автономный округ
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 апр - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ
в августе 2021 года примет чемпионат мира по бильярдному спорту, сообщает в воскресенье департамент общественных и внешних связей Югры.
"Мы принимаем приглашение провести чемпионат мира по бильярдному спорту в августе 2021 года в Ханты-Мансийске", - цитирует департамент главу региона Наталью Комарову
.
Губернатор Югры обсудила эту тему в Сургуте
во время рабочей встречи с президентом Федерации бильярдного спорта России
, депутатом Госдумы
Павлом Завальным.
"Я благодарен Наталье Владимировне, которая на протяжении многих лет поддерживает развитие спорта, в том числе бильярдного, в Югре, является нашим добрым другом. Бильярд полезен для здоровья и интеллекта, он демократичен и доступен для людей любого возраста", - приводятся в сообщении слова Завального.
Комарова уточнила, что этим видом в регионе занимаются 3,5 тысячи человек, кроме того, в округе существует 20 бильярдных клубов, а шесть югорских спортсменов - кандидаты в сборную России.
На своей странице в соцсети "ВКонтакте" она отметила, что в 2022 году аналогичный международный турнир должен принять крупнейший город Югры - Сургут.
Ханты-Мансийск
с 2012 года трижды принимал чемпионаты мира по пирамиде, или русскому бильярду, последний раз - в 2019-м.