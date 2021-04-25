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Истребители Су-27 Балтфлота провели тренировку по защите военных объектов
Истребители Су-27 Балтфлота провели тренировку по защите военных объектов
Истребители Су-27 Балтийского флота провели учебный бой по защите границы РФ и стратегически важных военных объектов от ракетного удара, сообщил начальник... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T13:10
2021-04-25T13:10
россия
роман мартов
балтийский флот вмф россии
су-27
безопасность
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Истребители Су-27 Балтийского флота провели учебный бой по защите границы РФ и стратегически важных военных объектов от ракетного удара, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) по Балтфлоту капитан 1 ранга Роман Мартов."В рамках плановых полетов летчики истребителей Су-27 авиасоединения морской авиации Балтийского флота провели тренировку, в ходе которой отработали элементы воздушного боя с условным противником, а также условное применение авиационных средств поражения", - сказал Мартов.По замыслу тренировки, самолеты "противника" нарушили границу РФ и предприняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам. С получением сигнала о вторжении неопознанных летательных аппаратов в воздушное пространство страны истребители Су-27 взлетели на перехват, обнаружили и идентифицировали самолеты условного противника и затем уничтожили их.В рамках тренировки экипажи отработали ускоренную подготовку истребителей к вылету, выполнили парные взлеты и электронные пуски управляемых ракет по воздушным целям. Полеты выполнялись как днем, так и в темное время суток.Отмечается, что на тренировку было привлечено более 10 экипажей самолетов Су-27 Балтийского флота.
https://ria.ru/20210419/strelby-1728887736.html
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россия, роман мартов, балтийский флот вмф россии, су-27, безопасность

Истребители Су-27 Балтфлота провели тренировку по защите военных объектов

13:10 25.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПилот в кабине многоцелевого истребителя Су-27
Пилот в кабине многоцелевого истребителя Су-27 - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Истребители Су-27 Балтийского флота провели учебный бой по защите границы РФ и стратегически важных военных объектов от ракетного удара, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) по Балтфлоту капитан 1 ранга Роман Мартов.
"В рамках плановых полетов летчики истребителей Су-27 авиасоединения морской авиации Балтийского флота провели тренировку, в ходе которой отработали элементы воздушного боя с условным противником, а также условное применение авиационных средств поражения", - сказал Мартов.
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По замыслу тренировки, самолеты "противника" нарушили границу РФ и предприняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам. С получением сигнала о вторжении неопознанных летательных аппаратов в воздушное пространство страны истребители Су-27 взлетели на перехват, обнаружили и идентифицировали самолеты условного противника и затем уничтожили их.
В рамках тренировки экипажи отработали ускоренную подготовку истребителей к вылету, выполнили парные взлеты и электронные пуски управляемых ракет по воздушным целям. Полеты выполнялись как днем, так и в темное время суток.
Отмечается, что на тренировку было привлечено более 10 экипажей самолетов Су-27 Балтийского флота.
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