https://ria.ru/20210425/armiya-1729856277.html

В Туле пройдет акция "Мы - армия страны! Мы - армия народа!"

В Туле пройдет акция "Мы - армия страны! Мы - армия народа!"

Военно-патриотическая акция "Мы - армия страны! Мы - армия народа!" пройдет в Туле в День Победы, сообщил в воскресенье заместитель министра обороны РФ Андрей... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T15:25

2021-04-25T15:25

2021-04-25T15:25

россия

андрей картаполов

вооруженные силы рф

военно-медицинская академия имени кирова

москва

тула

безопасность

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Военно-патриотическая акция "Мы - армия страны! Мы - армия народа!" пройдет в Туле в День Победы, сообщил в воскресенье заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов на церемонии отправки поезда акции из Москвы."В Карелии 29 апреля мы напишем "Диктант Победы", ко Дню Победы в городе Туле проведем ряд совместных торжественных и праздничных мероприятий, в конце мая на станциях Тында и Новый Ургал пройдут акции, посвященные реконструкции железнодорожного участка БАМа силами Железнодорожных войск ВС РФ", - сказал Картаполов.На остановках поезда будут работать пункты отбора на военную службу по контракту, где каждый молодой человек получит возможность вступить в ряды ВС РФ. "Мы рассчитываем, что акция позволит не только узнать много нового и интересного, но и познакомится с сегодняшним днем нашей российской армии, ее буднями и достижениями", - отметил замминистра.По его словам, в железнодорожный состав входят шесть тематических вагонов, три платформы с образцами новейшей техники, среди которых бронеавтомобиль "Тайфун-К", танк Т-90М, САУ "Коалиция-СВ", и одна платформа с бронеавтомобилями "Пантера" и "Хаммер-1". В тематическом вагоне "Дорога памяти" размещены терминалы для просмотра и загрузки сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Новейшие достижения армии представлены в вагоне "Современная армия" и на трех открытых платформах.В вагоне "Победа над невидимым врагом", который посвящен работе военных медиков в период пандемии, все желающие также смогут получить дистанционные консультации врачей Военно-медицинской академии имени Кирова с помощью телемедицинского комплекса. На специализированной платформе-сцене выступят прославленные военные музыкальные коллективы.Поезд остановится в более чем 50 городах России и 27 июня вернется в Москву.

https://ria.ru/20200624/1573395201.html

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москва

тула

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россия, андрей картаполов, вооруженные силы рф, военно-медицинская академия имени кирова, москва, тула, безопасность