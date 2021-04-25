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В Туле пройдет акция "Мы - армия страны! Мы - армия народа!"
В Туле пройдет акция "Мы - армия страны! Мы - армия народа!"
Военно-патриотическая акция "Мы - армия страны! Мы - армия народа!" пройдет в Туле в День Победы, сообщил в воскресенье заместитель министра обороны РФ Андрей... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T15:25
2021-04-25T15:25
россия
андрей картаполов
вооруженные силы рф
военно-медицинская академия имени кирова
москва
тула
безопасность
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Военно-патриотическая акция "Мы - армия страны! Мы - армия народа!" пройдет в Туле в День Победы, сообщил в воскресенье заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов на церемонии отправки поезда акции из Москвы."В Карелии 29 апреля мы напишем "Диктант Победы", ко Дню Победы в городе Туле проведем ряд совместных торжественных и праздничных мероприятий, в конце мая на станциях Тында и Новый Ургал пройдут акции, посвященные реконструкции железнодорожного участка БАМа силами Железнодорожных войск ВС РФ", - сказал Картаполов.На остановках поезда будут работать пункты отбора на военную службу по контракту, где каждый молодой человек получит возможность вступить в ряды ВС РФ. "Мы рассчитываем, что акция позволит не только узнать много нового и интересного, но и познакомится с сегодняшним днем нашей российской армии, ее буднями и достижениями", - отметил замминистра.По его словам, в железнодорожный состав входят шесть тематических вагонов, три платформы с образцами новейшей техники, среди которых бронеавтомобиль "Тайфун-К", танк Т-90М, САУ "Коалиция-СВ", и одна платформа с бронеавтомобилями "Пантера" и "Хаммер-1". В тематическом вагоне "Дорога памяти" размещены терминалы для просмотра и загрузки сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Новейшие достижения армии представлены в вагоне "Современная армия" и на трех открытых платформах.В вагоне "Победа над невидимым врагом", который посвящен работе военных медиков в период пандемии, все желающие также смогут получить дистанционные консультации врачей Военно-медицинской академии имени Кирова с помощью телемедицинского комплекса. На специализированной платформе-сцене выступят прославленные военные музыкальные коллективы.Поезд остановится в более чем 50 городах России и 27 июня вернется в Москву.
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россия, андрей картаполов, вооруженные силы рф, военно-медицинская академия имени кирова, москва, тула, безопасность

В Туле пройдет акция "Мы - армия страны! Мы - армия народа!"

15:25 25.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоСпасская башня Тульского кремля (на первом плане) и Крестовоздвиженская площадь
Спасская башня Тульского кремля (на первом плане) и Крестовоздвиженская площадь - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Военно-патриотическая акция "Мы - армия страны! Мы - армия народа!" пройдет в Туле в День Победы, сообщил в воскресенье заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов на церемонии отправки поезда акции из Москвы.
"В Карелии 29 апреля мы напишем "Диктант Победы", ко Дню Победы в городе Туле проведем ряд совместных торжественных и праздничных мероприятий, в конце мая на станциях Тында и Новый Ургал пройдут акции, посвященные реконструкции железнодорожного участка БАМа силами Железнодорожных войск ВС РФ", - сказал Картаполов.
Информационно-указательный знак Парковка и знаки дополнительной информации Способ постановки транспортного средства на стоянку, Инвалид и Платные услуги в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2020
24 июня 2020, 00:43
В Москве парковка в день парада Победы будет бесплатной
На остановках поезда будут работать пункты отбора на военную службу по контракту, где каждый молодой человек получит возможность вступить в ряды ВС РФ. "Мы рассчитываем, что акция позволит не только узнать много нового и интересного, но и познакомится с сегодняшним днем нашей российской армии, ее буднями и достижениями", - отметил замминистра.
По его словам, в железнодорожный состав входят шесть тематических вагонов, три платформы с образцами новейшей техники, среди которых бронеавтомобиль "Тайфун-К", танк Т-90М, САУ "Коалиция-СВ", и одна платформа с бронеавтомобилями "Пантера" и "Хаммер-1". В тематическом вагоне "Дорога памяти" размещены терминалы для просмотра и загрузки сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Новейшие достижения армии представлены в вагоне "Современная армия" и на трех открытых платформах.
В вагоне "Победа над невидимым врагом", который посвящен работе военных медиков в период пандемии, все желающие также смогут получить дистанционные консультации врачей Военно-медицинской академии имени Кирова с помощью телемедицинского комплекса. На специализированной платформе-сцене выступят прославленные военные музыкальные коллективы.
Поезд остановится в более чем 50 городах России и 27 июня вернется в Москву.
Высший пилотаж: первая репетиция парада Победы
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В репетиции впервые приняли участие пешие расчеты, механизированная колонна и парадный строй авиации.

Танки Т-34 во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
1 из 18

В репетиции впервые приняли участие пешие расчеты, механизированная колонна и парадный строй авиации.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Пешую колонну сформировали из 37 парадных расчетов.

Военнослужащие во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
2 из 18

Пешую колонну сформировали из 37 парадных расчетов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков на репетиции парада Победы.

Главнокомандующий сухопутными войсками МО РФ генерал армии Олег Салюков во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
3 из 18

Главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков на репетиции парада Победы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В этом году в параде впервые задействовали расчет военной полиции.

Военнослужащие во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
4 из 18

В этом году в параде впервые задействовали расчет военной полиции.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Всего в репетиции участвовали 12 тысяч военнослужащих.

Военнослужащие во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
5 из 18

Всего в репетиции участвовали 12 тысяч военнослужащих.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В составе механизированной колонны прошли более 190 единиц военной техники — от танков времен войны до самых современных образцов.

Зенитно-ракетный комплекс Бук-М3 во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
6 из 18

В составе механизированной колонны прошли более 190 единиц военной техники — от танков времен войны до самых современных образцов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В колонне были ракетные комплексы "Искандер-М" и "Ярс", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", гаубицы "Мста-С" и "Коалиция-СВ", комплексы ПВО "Бук-М3", "Тор-М2", "Панцирь-С" и С-400.

Автономная пусковая установка ПГРК Ярс во время репетиции парада Победы в Алабино
7 из 18

В колонне были ракетные комплексы "Искандер-М" и "Ярс", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", гаубицы "Мста-С" и "Коалиция-СВ", комплексы ПВО "Бук-М3", "Тор-М2", "Панцирь-С" и С-400.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Репетиция военного парада, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной войне.

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
8 из 18

Репетиция военного парада, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие на репетиции военного парада в Алабино.

Военнослужащие во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
9 из 18

Военнослужащие на репетиции военного парада в Алабино.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В тренировке участвовали пять типов танков: легендарные Т-34, основные машины сегодняшней армии Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв" и перспективный Т-14 "Армата".

Танк Т-72Б3 во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
10 из 18

В тренировке участвовали пять типов танков: легендарные Т-34, основные машины сегодняшней армии Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв" и перспективный Т-14 "Армата".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Репетиция парада Победы в Алабино.

Военнослужащие во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
11 из 18

Репетиция парада Победы в Алабино.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В колонне также прошли машины семейства "Тайфун", БМП-2, БМП-3 и перспективный "Курганец-25". Вооружение Воздушно-десантных войск представлено боевыми машинами десанта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка".

Бронетранспортеры БТР-МДМ Ракушка во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
12 из 18

В колонне также прошли машины семейства "Тайфун", БМП-2, БМП-3 и перспективный "Курганец-25". Вооружение Воздушно-десантных войск представлено боевыми машинами десанта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Военнослужащим в общей сложности предстоит провести 12 совместных тренировок на специальной площадке, имитирующей главную площадь страны.

Военнослужащие во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
13 из 18

Военнослужащим в общей сложности предстоит провести 12 совместных тренировок на специальной площадке, имитирующей главную площадь страны.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Авиационную часть парада представляют 76 самолетов и вертолетов.

Истребитель Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи, которая 5 апреля 2021 года отмечают свое 30-летие, на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке
14 из 18

Авиационную часть парада представляют 76 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

В составе парадного строя авиации — пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" на самолетах Су-30СМ и МиГ-29, "Беркуты" на вертолетах Ми-28н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, истребителей Су-35С, бомбардировщиков Су-34, Су-24М и других типов техники.

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке.
15 из 18

В составе парадного строя авиации — пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" на самолетах Су-30СМ и МиГ-29, "Беркуты" на вертолетах Ми-28н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, истребителей Су-35С, бомбардировщиков Су-34, Су-24М и других типов техники.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Пилот в кабине истребителя Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи".

Пилот в кабине истребителя Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи во время репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке
16 из 18

Пилот в кабине истребителя Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Завершали авиационную часть самолеты, которые на параде окрашивают небо в цвета российского флага.

Штурмовики Су-25 на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке
17 из 18

Завершали авиационную часть самолеты, которые на параде окрашивают небо в цвета российского флага.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Штурмовик Су-25 на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке.

Штурмовик Су-25 на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке.
18 из 18

Штурмовик Су-25 на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
1 из 18

В репетиции впервые приняли участие пешие расчеты, механизированная колонна и парадный строй авиации.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 18

Пешую колонну сформировали из 37 парадных расчетов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 18

Главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков на репетиции парада Победы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 из 18

В этом году в параде впервые задействовали расчет военной полиции.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
5 из 18

Всего в репетиции участвовали 12 тысяч военнослужащих.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 18

В составе механизированной колонны прошли более 190 единиц военной техники — от танков времен войны до самых современных образцов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 18

В колонне были ракетные комплексы "Искандер-М" и "Ярс", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", гаубицы "Мста-С" и "Коалиция-СВ", комплексы ПВО "Бук-М3", "Тор-М2", "Панцирь-С" и С-400.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
8 из 18

Репетиция военного парада, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
9 из 18

Военнослужащие на репетиции военного парада в Алабино.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
10 из 18

В тренировке участвовали пять типов танков: легендарные Т-34, основные машины сегодняшней армии Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв" и перспективный Т-14 "Армата".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
11 из 18

Репетиция парада Победы в Алабино.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
12 из 18

В колонне также прошли машины семейства "Тайфун", БМП-2, БМП-3 и перспективный "Курганец-25". Вооружение Воздушно-десантных войск представлено боевыми машинами десанта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
13 из 18

Военнослужащим в общей сложности предстоит провести 12 совместных тренировок на специальной площадке, имитирующей главную площадь страны.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
14 из 18

Авиационную часть парада представляют 76 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
15 из 18

В составе парадного строя авиации — пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" на самолетах Су-30СМ и МиГ-29, "Беркуты" на вертолетах Ми-28н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, истребителей Су-35С, бомбардировщиков Су-34, Су-24М и других типов техники.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
16 из 18

Пилот в кабине истребителя Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
17 из 18

Завершали авиационную часть самолеты, которые на параде окрашивают небо в цвета российского флага.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
18 из 18

Штурмовик Су-25 на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
 
РоссияАндрей КартаполовВооруженные силы РФВоенно-медицинская академия имени КироваМоскваТулаБезопасность
 
 
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