https://ria.ru/20210425/aprel-1729826415.html

Апрель стал вторым по количеству осадков за послевоенную историю Москвы

Апрель стал вторым по количеству осадков за послевоенную историю Москвы

Текущий апрель в Москве стал вторым по количеству осадков за всю послевоенную историю и уступает только апрелю 1970 года, сообщил РИА Новости ведущий специалист РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T09:56

2021-04-25T09:56

2021-04-25T09:56

погода

центр "фобос"

москва

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Текущий апрель в Москве стал вторым по количеству осадков за всю послевоенную историю и уступает только апрелю 1970 года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее Тишковец рассказал РИА Новости, что порядка 200% от месячной нормы осадков - 88 миллиметров - выпало в Москве с начала месяца, только за последние три дня на Москву обрушилось 43 миллиметра осадков."Этот апрель за всю послевоенную историю стал вторым по выпавшим осадкам. Имеется в виду, с 1948 года", — сообщил Тишковец.Синоптик уточнил, что первое место занимает апрель 1970 года, когда выпало 104 миллиметра, и апрель 2021 года не сможет побить этот рекорд, так как до конца месяца выпадет ещё около 5 миллиметров.

https://ria.ru/20210425/pogoda-1729809359.html

москва

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2021

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погода, центр "фобос", москва