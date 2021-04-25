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Апрель стал вторым по количеству осадков за послевоенную историю Москвы
Апрель стал вторым по количеству осадков за послевоенную историю Москвы
Текущий апрель в Москве стал вторым по количеству осадков за всю послевоенную историю и уступает только апрелю 1970 года, сообщил РИА Новости ведущий специалист РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T09:56
2021-04-25T09:56
погода
центр "фобос"
москва
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Текущий апрель в Москве стал вторым по количеству осадков за всю послевоенную историю и уступает только апрелю 1970 года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее Тишковец рассказал РИА Новости, что порядка 200% от месячной нормы осадков - 88 миллиметров - выпало в Москве с начала месяца, только за последние три дня на Москву обрушилось 43 миллиметра осадков."Этот апрель за всю послевоенную историю стал вторым по выпавшим осадкам. Имеется в виду, с 1948 года", — сообщил Тишковец.Синоптик уточнил, что первое место занимает апрель 1970 года, когда выпало 104 миллиметра, и апрель 2021 года не сможет побить этот рекорд, так как до конца месяца выпадет ещё около 5 миллиметров.
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погода, центр "фобос", москва

Апрель стал вторым по количеству осадков за послевоенную историю Москвы

09:56 25.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Текущий апрель в Москве стал вторым по количеству осадков за всю послевоенную историю и уступает только апрелю 1970 года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее Тишковец рассказал РИА Новости, что порядка 200% от месячной нормы осадков - 88 миллиметров - выпало в Москве с начала месяца, только за последние три дня на Москву обрушилось 43 миллиметра осадков.
"Этот апрель за всю послевоенную историю стал вторым по выпавшим осадкам. Имеется в виду, с 1948 года", — сообщил Тишковец.
Синоптик уточнил, что первое место занимает апрель 1970 года, когда выпало 104 миллиметра, и апрель 2021 года не сможет побить этот рекорд, так как до конца месяца выпадет ещё около 5 миллиметров.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
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