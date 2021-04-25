https://ria.ru/20210425/alkogol-1729812354.html
Мясников назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя
Мясников назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, что полный отказ от алкогольных напитков может привести к развитию инфаркта. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T02:30
2021-04-25T02:30
2021-04-25T11:18
александр мясников (врач)
россия
инфаркты
алкоголь
общество
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, что полный отказ от алкогольных напитков может привести к развитию инфаркта.Медик подчеркнул, что малые дозы алкоголя — это 19 граммов чистого спирта, что соответствует 300 граммам пива или 150 граммам вина, или 40 граммам крепкого алкоголя.Среди других факторов риска Мясников призвал учитывать пол и возраст. По словам врача, женщины более подвержены развитию инфаркта после 50 лет, тогда как мужчины — после 45.Кроме того, Мясников указал на фактор наследственности, а именно на случаи ранних проявлений инфаркта, инсульта и других сосудистых заболеваний у родственников в возрасте до 50 лет.Помимо этого, среди предпосылок смертельного заболевания медик назвал курение, повышение холестерина низкой плотности или понижение холестерина высокой плотности, повышение уровня сахара или диабет, артериальную гипертонию, отсутствие физической активности и ожирение.
https://ria.ru/20210424/gipertoniya-1729785834.html
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александр мясников (врач), россия, инфаркты, алкоголь, общество
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
в эфире телеканала "Россия 1
" объяснил, что полный отказ от алкогольных напитков может привести к развитию инфаркта.
"А знаете, что еще официально входит в факторы риска для инфаркта? <…> Отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя", — сказал Мясников.
Медик подчеркнул, что малые дозы алкоголя — это 19 граммов чистого спирта, что соответствует 300 граммам пива или 150 граммам вина, или 40 граммам крепкого алкоголя.
Среди других факторов риска Мясников призвал учитывать пол и возраст. По словам врача, женщины более подвержены развитию инфаркта после 50 лет, тогда как мужчины — после 45.
Кроме того, Мясников указал на фактор наследственности, а именно на случаи ранних проявлений инфаркта, инсульта и других сосудистых заболеваний у родственников в возрасте до 50 лет.
Помимо этого, среди предпосылок смертельного заболевания медик назвал курение, повышение холестерина низкой плотности или понижение холестерина высокой плотности, повышение уровня сахара или диабет, артериальную гипертонию, отсутствие физической активности и ожирение.