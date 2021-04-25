На парламентских выборах в Албании закрылись участки для голосования
БЕЛГРАД, 25 апр – РИА Новости. Участки для голосования закрылись на парламентских выборах в Албании в воскресенье в 19.00 (20.00 мск), сообщила Центральная избирательная комиссия страны.
На кресла в 140-местном парламенте Албании претендуют 46 партий и три коалиции. Правом голоса обладают около 3,6 миллиона граждан. Зараженные COVID-19 около 20 тысяч человек по решению избиркома не могли голосовать, на участках обязательны маски и другие средства защиты.
По данным избиркома, явка до 18.00 (19.00 мск) составила 45%, волеизъявление прошло без серьезных инцидентов. Албанские СМИ сообщали о случаях фотографирования бюллетеней, попытках агитации и вербальных конфликтах на участках.
На всех 5,2 тысячах мест для голосования были установлены устройства электронной идентификации для избирателей, работа которых привела к техническим сложностям на некоторых местах для голосования.
"Проблемы с электронной идентификацией, которые зависели от действий оператора и функциональности устройства составляют очень низкий процент. На подавляющем большинстве избирательных участков оборудование работало, а операторы выполняли свою работу", - заявил в Twitter председатель избиркома Илирьян Целибаши.
Предварительные результаты от ЦИК ожидаются около полуночи.
Основная борьба за голоса идет между правящей с 2013 года Социалистической партией и коалицией Демпартии - Альянс за перемены. Обе силы выступают за более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО, но являются многолетними ожесточенными политическими противниками. Данные социологов показывают также высокие шансы Социалистического движения за интеграцию (LSI), которое подписало с ДП коалиционное соглашение
Посольство главного внешнеполитического партнера Албании – США – официально заявило, что отправит на избирательные участки собственных наблюдателей, "которые будут там, пока работа не будет закончена". Американский посол госпожа Юри Ким провела в субботу встречу с главой крупнейшей оппозиционной Демократической партии (ДП) Люльзимом Баша в штаб-квартире партии за закрытыми дверями.