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На парламентских выборах в Албании закрылись участки для голосования
На парламентских выборах в Албании закрылись участки для голосования
Участки для голосования закрылись на парламентских выборах в Албании в воскресенье в 19.00 (20.00 мск), сообщила Центральная избирательная комиссия страны. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T20:46
2021-04-25T20:46
обсе
бюро по демократическим институтам и правам человека
тирана (город)
албания
парламентская ассамблея совета европы
сша
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БЕЛГРАД, 25 апр – РИА Новости. Участки для голосования закрылись на парламентских выборах в Албании в воскресенье в 19.00 (20.00 мск), сообщила Центральная избирательная комиссия страны.На кресла в 140-местном парламенте Албании претендуют 46 партий и три коалиции. Правом голоса обладают около 3,6 миллиона граждан. Зараженные COVID-19 около 20 тысяч человек по решению избиркома не могли голосовать, на участках обязательны маски и другие средства защиты.По данным избиркома, явка до 18.00 (19.00 мск) составила 45%, волеизъявление прошло без серьезных инцидентов. Албанские СМИ сообщали о случаях фотографирования бюллетеней, попытках агитации и вербальных конфликтах на участках.На всех 5,2 тысячах мест для голосования были установлены устройства электронной идентификации для избирателей, работа которых привела к техническим сложностям на некоторых местах для голосования."Проблемы с электронной идентификацией, которые зависели от действий оператора и функциональности устройства составляют очень низкий процент. На подавляющем большинстве избирательных участков оборудование работало, а операторы выполняли свою работу", - заявил в Twitter председатель избиркома Илирьян Целибаши.Предварительные результаты от ЦИК ожидаются около полуночи.ОБСЕ ранее сообщила, что совместная наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также ПАСЕ насчитывает 122 наблюдателя из 20 стран, которые будут работать на участках в Тиране и по всей стране.Основная борьба за голоса идет между правящей с 2013 года Социалистической партией и коалицией Демпартии - Альянс за перемены. Обе силы выступают за более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО, но являются многолетними ожесточенными политическими противниками. Данные социологов показывают также высокие шансы Социалистического движения за интеграцию (LSI), которое подписало с ДП коалиционное соглашениеПосольство главного внешнеполитического партнера Албании – США – официально заявило, что отправит на избирательные участки собственных наблюдателей, "которые будут там, пока работа не будет закончена". Американский посол госпожа Юри Ким провела в субботу встречу с главой крупнейшей оппозиционной Демократической партии (ДП) Люльзимом Баша в штаб-квартире партии за закрытыми дверями.
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обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, тирана (город), албания, парламентская ассамблея совета европы, сша, в мире

На парламентских выборах в Албании закрылись участки для голосования

20:46 25.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичИзбиратель кидает бюллетень в урну
Избиратель кидает бюллетень в урну - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БЕЛГРАД, 25 апр – РИА Новости. Участки для голосования закрылись на парламентских выборах в Албании в воскресенье в 19.00 (20.00 мск), сообщила Центральная избирательная комиссия страны.
На кресла в 140-местном парламенте Албании претендуют 46 партий и три коалиции. Правом голоса обладают около 3,6 миллиона граждан. Зараженные COVID-19 около 20 тысяч человек по решению избиркома не могли голосовать, на участках обязательны маски и другие средства защиты.
Берат, Албания - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
09:07
В Албании открылись участки для голосования на парламентских выборах
По данным избиркома, явка до 18.00 (19.00 мск) составила 45%, волеизъявление прошло без серьезных инцидентов. Албанские СМИ сообщали о случаях фотографирования бюллетеней, попытках агитации и вербальных конфликтах на участках.
На всех 5,2 тысячах мест для голосования были установлены устройства электронной идентификации для избирателей, работа которых привела к техническим сложностям на некоторых местах для голосования.
"Проблемы с электронной идентификацией, которые зависели от действий оператора и функциональности устройства составляют очень низкий процент. На подавляющем большинстве избирательных участков оборудование работало, а операторы выполняли свою работу", - заявил в Twitter председатель избиркома Илирьян Целибаши.
Предварительные результаты от ЦИК ожидаются около полуночи.
ОБСЕ ранее сообщила, что совместная наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также ПАСЕ насчитывает 122 наблюдателя из 20 стран, которые будут работать на участках в Тиране и по всей стране.
Основная борьба за голоса идет между правящей с 2013 года Социалистической партией и коалицией Демпартии - Альянс за перемены. Обе силы выступают за более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО, но являются многолетними ожесточенными политическими противниками. Данные социологов показывают также высокие шансы Социалистического движения за интеграцию (LSI), которое подписало с ДП коалиционное соглашение
Посольство главного внешнеполитического партнера Албании – США – официально заявило, что отправит на избирательные участки собственных наблюдателей, "которые будут там, пока работа не будет закончена". Американский посол госпожа Юри Ким провела в субботу встречу с главой крупнейшей оппозиционной Демократической партии (ДП) Люльзимом Баша в штаб-квартире партии за закрытыми дверями.
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