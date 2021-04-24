https://ria.ru/20210424/subbotnik-1729742267.html

Городской субботник в Москве из-за непогоды проведут коммунальщики

Городской субботник в Москве из-за непогоды проведут коммунальщики

Общегородской субботник в Москве из-за непогоды проведут сотрудники городских служб, сообщил комплекс городского хозяйства столицы. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T09:38

2021-04-24T09:38

2021-04-24T09:38

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

общество

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Общегородской субботник в Москве из-за непогоды проведут сотрудники городских служб, сообщил комплекс городского хозяйства столицы.Отмечается, что месячник благоустройства начался в Москве первого апреля. На сегодняшний день выполнено более 80% запланированных работ.Несмотря на поздний сход снега, уборка проходит в соответствии с утвержденным графиком - до 30 апреля будут приведены в порядок все городские территории, уточнили в комплексе городского хозяйства.Добавляется, что к открытию навигации уже подготовлены причалы и набережные, к началу сезона готовы все столичные фонтаны, в городе промыли все инженерные сооружения и элементы дорожно-транспортной инфраструктуры. Всего в генеральной уборке города участвуют тысячи работников столичного ЖКХ.

https://realty.ria.ru/20210412/moskva-1727583106.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва, общество