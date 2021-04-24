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Городской субботник в Москве из-за непогоды проведут коммунальщики
Городской субботник в Москве из-за непогоды проведут коммунальщики
Общегородской субботник в Москве из-за непогоды проведут сотрудники городских служб, сообщил комплекс городского хозяйства столицы. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T09:38
2021-04-24T09:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
общество
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Общегородской субботник в Москве из-за непогоды проведут сотрудники городских служб, сообщил комплекс городского хозяйства столицы.Отмечается, что месячник благоустройства начался в Москве первого апреля. На сегодняшний день выполнено более 80% запланированных работ.Несмотря на поздний сход снега, уборка проходит в соответствии с утвержденным графиком - до 30 апреля будут приведены в порядок все городские территории, уточнили в комплексе городского хозяйства.Добавляется, что к открытию навигации уже подготовлены причалы и набережные, к началу сезона готовы все столичные фонтаны, в городе промыли все инженерные сооружения и элементы дорожно-транспортной инфраструктуры. Всего в генеральной уборке города участвуют тысячи работников столичного ЖКХ.
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городское хозяйство москвы, москва, общество

Городской субботник в Москве из-за непогоды проведут коммунальщики

09:38 24.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобили коммунальной службы производят мытье асфальтового покрытия на Тверской улице в Москве
Автомобили коммунальной службы производят мытье асфальтового покрытия на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Общегородской субботник в Москве из-за непогоды проведут сотрудники городских служб, сообщил комплекс городского хозяйства столицы.
"Общегородской субботник из-за непогоды проведут силами сотрудников комплекса городского хозяйства. 24 апреля специалисты комплекса проведут те работы, которые позволяют выполнить сложившиеся погодные условия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что месячник благоустройства начался в Москве первого апреля. На сегодняшний день выполнено более 80% запланированных работ.
Несмотря на поздний сход снега, уборка проходит в соответствии с утвержденным графиком - до 30 апреля будут приведены в порядок все городские территории, уточнили в комплексе городского хозяйства.
Добавляется, что к открытию навигации уже подготовлены причалы и набережные, к началу сезона готовы все столичные фонтаны, в городе промыли все инженерные сооружения и элементы дорожно-транспортной инфраструктуры. Всего в генеральной уборке города участвуют тысячи работников столичного ЖКХ.
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