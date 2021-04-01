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В Москве стартует месячник по благоустройству
В Москве стартует месячник по благоустройству
Месячник по благоустройству стартует в Москве, городские объекты будут приведены в порядок после зимы, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T08:55
2021-04-01T08:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Месячник по благоустройству стартует в Москве, городские объекты будут приведены в порядок после зимы, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства."В рамках месячника по благоустройству запланированы масштабные работы, ведь главная задача – за короткий срок привести в порядок после осенне-зимнего периода все без исключения городские объекты – начиная от крупных инженерных сооружений и заканчивая фасадами жилых домов. Запланированы работы по озеленению, обновлению дорожной разметки, старт мероприятий по текущему ремонту дорог, чтобы майские праздники, День Победы наша столица встретила красивой и обновленной", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.В комплексе добавили, что коммунальщики еще в начале марта начали приводить в порядок город после зимы: вывозили остатки снега, приступили к очистке дворовых территорий и локальному ремонту дорог, начали промывку тоннелей, мостов, путепроводов, памятников и фонтанов.Кроме того, 24 апреля пройдет общегородской субботник.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество

В Москве стартует месячник по благоустройству

08:55 01.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Месячник по благоустройству стартует в Москве, городские объекты будут приведены в порядок после зимы, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства.
"В рамках месячника по благоустройству запланированы масштабные работы, ведь главная задача – за короткий срок привести в порядок после осенне-зимнего периода все без исключения городские объекты – начиная от крупных инженерных сооружений и заканчивая фасадами жилых домов. Запланированы работы по озеленению, обновлению дорожной разметки, старт мероприятий по текущему ремонту дорог, чтобы майские праздники, День Победы наша столица встретила красивой и обновленной", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.
В комплексе добавили, что коммунальщики еще в начале марта начали приводить в порядок город после зимы: вывозили остатки снега, приступили к очистке дворовых территорий и локальному ремонту дорог, начали промывку тоннелей, мостов, путепроводов, памятников и фонтанов.
Кроме того, 24 апреля пройдет общегородской субботник.
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