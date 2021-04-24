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В Алма-Ате у дома, где забаррикадировался мужчина, слышна стрельба
В Алма-Ате у дома, где забаррикадировался мужчина, слышна стрельба
Выстрелы слышны у дома в Алма-Ате, где полиция проводит мероприятия по задержанию мужчины, который ранил охранника и заперся в квартире с оружием, передает... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T16:52
2021-04-24T16:52
2021-04-24T18:40
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НУР-СУЛТАН, 24 апр — РИА Новости. Выстрелы слышны у дома в Алма-Ате, где полиция проводит мероприятия по задержанию мужчины, который ранил охранника и заперся в квартире с оружием, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на очевидцев.Ранее сообщалось, что полиция в Алма-Ате проводит операцию по задержанию мужчины, ранившего охранника и запершегося в квартире с оружием. На место происшествия стянуты силы полиции, принимаются меры по задержанию подозреваемого. Операция длится уже несколько часов, мужчина заперся в своей квартире с оружием.Ранее очевидцы сообщили о нескольких одиночных выстрелах, позже прозвучали еще несколько. Полиция не сообщает подробности происходящего.
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РИА Новости
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алма-ата, казахстан, происшествия, в мире