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В Алма-Ате у дома, где забаррикадировался мужчина, слышна стрельба

В Алма-Ате у дома, где забаррикадировался мужчина, слышна стрельба

Выстрелы слышны у дома в Алма-Ате, где полиция проводит мероприятия по задержанию мужчины, который ранил охранника и заперся в квартире с оружием, передает... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T16:52

2021-04-24T16:52

2021-04-24T18:40

алма-ата

казахстан

происшествия

в мире

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НУР-СУЛТАН, 24 апр — РИА Новости. Выстрелы слышны у дома в Алма-Ате, где полиция проводит мероприятия по задержанию мужчины, который ранил охранника и заперся в квартире с оружием, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на очевидцев.Ранее сообщалось, что полиция в Алма-Ате проводит операцию по задержанию мужчины, ранившего охранника и запершегося в квартире с оружием. На место происшествия стянуты силы полиции, принимаются меры по задержанию подозреваемого. Операция длится уже несколько часов, мужчина заперся в своей квартире с оружием.Ранее очевидцы сообщили о нескольких одиночных выстрелах, позже прозвучали еще несколько. Полиция не сообщает подробности происходящего.

алма-ата

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алма-ата, казахстан, происшествия, в мире