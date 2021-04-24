https://ria.ru/20210424/stavka-1729699892.html

"Массированный удар": зачем ЦБ резко повысил ключевую ставку

"Массированный удар": зачем ЦБ резко повысил ключевую ставку

Банк России поднял ключевую ставку сразу до пяти процентов годовых. Такого не было с 2014-го. Шаг достаточно резкий, большинство аналитиков ждали повышения до... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T08:00

2021-04-24T08:00

2021-04-24T09:15

ключевая ставка

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Банк России поднял ключевую ставку сразу до пяти процентов годовых. Такого не было с 2014-го. Шаг достаточно резкий, большинство аналитиков ждали повышения до 4,75 процента. Почему ЦБ решил действовать агрессивно, как это отразится на инфляции, кредитах, депозитах и курсе рубля — в материале РИА Новости. Отказ от смягченияРегулятор изменил финансовую политику в марте, увеличив ставку до 4,5 процента. До этого долго только понижали, поддерживая экономику, которая пострадала от пандемии и нуждалась в дешевых деньгах. Однако слабый рубль и глобальное подорожание сельскохозяйственной продукции разгоняли цены. Россия, как и другие развивающиеся страны, импортировала основную инфляцию из США и ЕС. И это становится социальной проблемой.К февралю инфляция в годовом выражении достигла 5,7 процента, в марте — 5,8 процента, что существенно превышает таргет регулятора — четыре процента. Поэтому очередное повышение ставки напрашивалось, но аналитики ждали лишь четверть процентного пункта. Тем не менее в ЦБ предпочли действовать решительнее. "Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска. В этих условиях баланс рисков смещен в сторону проинфляционных", — говорится в заявлении регулятора. Как подчеркнула глава Банка России Эльвира Набиуллина, промедление с повышением ключевой ставки потребовало бы жесткой денежно-кредитной политики в будущем.Прогноз по инфляции подняли до 4,7—5,2 процента.Сказались и геополитические риски, и макроэкономические — в частности, очередные антироссийские санкции, в том числе запрет американским инвесторам участвовать в первичном размещении ОФЗ. На что это повлияетРост цен намерены обуздать с помощью повышения стоимости фондирования. Слишком мягкая денежно-кредитная политика разгоняет инфляционные ожидания и ослабляет рубль.Таким образом, кредиты подорожают, что для бизнеса и потребителей неприятно. Но увеличится доходность вкладов: банки постепенно подтянут ставки по депозитам на приемлемый уровень. "Депозиты для многих россиян — существенный источник дохода. С другой стороны, снижение инфляционных ожиданий уменьшит риски по кредитам, которые могут даже подешеветь", — уточняет Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер".Пока, впрочем, изменения будут не слишком заметны. Так, например, ипотечные ставки прибавят 0,5—1 процент. При льготной программе разницу компенсирует государство. Соответственно, политика правительства и ЦБ все еще остается стимулирующей.Как скажется на рублеПо мнению экономистов, инфляционный пик уже позади, но замедление темпов роста потребительских цен будет постепенным. По словам Безсмертной, апрельский "массированный удар" ЦБ даст ощутимый результат к середине года. Усилится и рубль. Алгоритм прост: если ставку понижают, банки стремятся скупить иностранную валюту, на рынке образуется много рублей, и курс снижается. Если повышают — все наоборот.Аналитики предполагают, что в среднесрочной перспективе можно рассчитывать на 71-72 рубля за доллар. В апреле Банк России впервые опубликовал прогноз диапазона ставки на год: 5,0—5,8 процента. Это говорит о потенциале дальнейшего повышения — вплоть до шести процентов, если потребуется. Летом ждем продолжения.

https://ria.ru/20210423/inflyatsiya-1729659718.html

https://ria.ru/20210422/inflyatsiya-1729409276.html

https://ria.ru/20210423/kurs-1729581937.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ключевая ставка, центральный банк рф (цб рф), экономика