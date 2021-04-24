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"Массированный удар": зачем ЦБ резко повысил ключевую ставку
"Массированный удар": зачем ЦБ резко повысил ключевую ставку
Банк России поднял ключевую ставку сразу до пяти процентов годовых. Такого не было с 2014-го. Шаг достаточно резкий, большинство аналитиков ждали повышения до... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T08:00
2021-04-24T09:15
ключевая ставка
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Банк России поднял ключевую ставку сразу до пяти процентов годовых. Такого не было с 2014-го. Шаг достаточно резкий, большинство аналитиков ждали повышения до 4,75 процента. Почему ЦБ решил действовать агрессивно, как это отразится на инфляции, кредитах, депозитах и курсе рубля — в материале РИА Новости. Отказ от смягченияРегулятор изменил финансовую политику в марте, увеличив ставку до 4,5 процента. До этого долго только понижали, поддерживая экономику, которая пострадала от пандемии и нуждалась в дешевых деньгах. Однако слабый рубль и глобальное подорожание сельскохозяйственной продукции разгоняли цены. Россия, как и другие развивающиеся страны, импортировала основную инфляцию из США и ЕС. И это становится социальной проблемой.К февралю инфляция в годовом выражении достигла 5,7 процента, в марте — 5,8 процента, что существенно превышает таргет регулятора — четыре процента. Поэтому очередное повышение ставки напрашивалось, но аналитики ждали лишь четверть процентного пункта. Тем не менее в ЦБ предпочли действовать решительнее. "Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска. В этих условиях баланс рисков смещен в сторону проинфляционных", — говорится в заявлении регулятора. Как подчеркнула глава Банка России Эльвира Набиуллина, промедление с повышением ключевой ставки потребовало бы жесткой денежно-кредитной политики в будущем.Прогноз по инфляции подняли до 4,7—5,2 процента.Сказались и геополитические риски, и макроэкономические — в частности, очередные антироссийские санкции, в том числе запрет американским инвесторам участвовать в первичном размещении ОФЗ. На что это повлияетРост цен намерены обуздать с помощью повышения стоимости фондирования. Слишком мягкая денежно-кредитная политика разгоняет инфляционные ожидания и ослабляет рубль.Таким образом, кредиты подорожают, что для бизнеса и потребителей неприятно. Но увеличится доходность вкладов: банки постепенно подтянут ставки по депозитам на приемлемый уровень. "Депозиты для многих россиян — существенный источник дохода. С другой стороны, снижение инфляционных ожиданий уменьшит риски по кредитам, которые могут даже подешеветь", — уточняет Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер".Пока, впрочем, изменения будут не слишком заметны. Так, например, ипотечные ставки прибавят 0,5—1 процент. При льготной программе разницу компенсирует государство. Соответственно, политика правительства и ЦБ все еще остается стимулирующей.Как скажется на рублеПо мнению экономистов, инфляционный пик уже позади, но замедление темпов роста потребительских цен будет постепенным. По словам Безсмертной, апрельский "массированный удар" ЦБ даст ощутимый результат к середине года. Усилится и рубль. Алгоритм прост: если ставку понижают, банки стремятся скупить иностранную валюту, на рынке образуется много рублей, и курс снижается. Если повышают — все наоборот.Аналитики предполагают, что в среднесрочной перспективе можно рассчитывать на 71-72 рубля за доллар. В апреле Банк России впервые опубликовал прогноз диапазона ставки на год: 5,0—5,8 процента. Это говорит о потенциале дальнейшего повышения — вплоть до шести процентов, если потребуется. Летом ждем продолжения.
https://ria.ru/20210423/inflyatsiya-1729659718.html
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ключевая ставка, центральный банк рф (цб рф), экономика

"Массированный удар": зачем ЦБ резко повысил ключевую ставку

08:00 24.04.2021 (обновлено: 09:15 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Банк России поднял ключевую ставку сразу до пяти процентов годовых. Такого не было с 2014-го. Шаг достаточно резкий, большинство аналитиков ждали повышения до 4,75 процента. Почему ЦБ решил действовать агрессивно, как это отразится на инфляции, кредитах, депозитах и курсе рубля — в материале РИА Новости.

Отказ от смягчения

Регулятор изменил финансовую политику в марте, увеличив ставку до 4,5 процента. До этого долго только понижали, поддерживая экономику, которая пострадала от пандемии и нуждалась в дешевых деньгах.
Однако слабый рубль и глобальное подорожание сельскохозяйственной продукции разгоняли цены. Россия, как и другие развивающиеся страны, импортировала основную инфляцию из США и ЕС. И это становится социальной проблемой.
К февралю инфляция в годовом выражении достигла 5,7 процента, в марте — 5,8 процента, что существенно превышает таргет регулятора — четыре процента.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
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Набиуллина рассказала, как курс рубля влияет на инфляцию
Поэтому очередное повышение ставки напрашивалось, но аналитики ждали лишь четверть процентного пункта. Тем не менее в ЦБ предпочли действовать решительнее.
"Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска. В этих условиях баланс рисков смещен в сторону проинфляционных", — говорится в заявлении регулятора. Как подчеркнула глава Банка России Эльвира Набиуллина, промедление с повышением ключевой ставки потребовало бы жесткой денежно-кредитной политики в будущем.
Прогноз по инфляции подняли до 4,7—5,2 процента.

"Предыдущее увеличение ставки до 4,5 процента не оказало должного эффекта, что вынуждает ЦБ сделать больший акцент на возвращение к нейтральной кредитно-денежной политике. При прогнозном уровне инфляции в 4,7—5,2 процента это целесообразно", — указывает Владимир Красильников, партнер консалтинговой компании Rights Business Standard.

Сказались и геополитические риски, и макроэкономические — в частности, очередные антироссийские санкции, в том числе запрет американским инвесторам участвовать в первичном размещении ОФЗ.
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Источник: Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2021 году

На что это повлияет

Рост цен намерены обуздать с помощью повышения стоимости фондирования. Слишком мягкая денежно-кредитная политика разгоняет инфляционные ожидания и ослабляет рубль.

"Повышение ключевой ставки вызовет увеличение процентов по кредитам, что вкупе с параллельной реализацией планов Минфина по снижению объемов размещения облигаций государственных займов в определенной мере замедлит темпы экономического роста, но сдержит потребительские цены", — поясняет Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве Российской Федерации.

Таким образом, кредиты подорожают, что для бизнеса и потребителей неприятно. Но увеличится доходность вкладов: банки постепенно подтянут ставки по депозитам на приемлемый уровень.
"Депозиты для многих россиян — существенный источник дохода. С другой стороны, снижение инфляционных ожиданий уменьшит риски по кредитам, которые могут даже подешеветь", — уточняет Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер".
Пока, впрочем, изменения будут не слишком заметны. Так, например, ипотечные ставки прибавят 0,5—1 процент. При льготной программе разницу компенсирует государство. Соответственно, политика правительства и ЦБ все еще остается стимулирующей.
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Как скажется на рубле

По мнению экономистов, инфляционный пик уже позади, но замедление темпов роста потребительских цен будет постепенным. По словам Безсмертной, апрельский "массированный удар" ЦБ даст ощутимый результат к середине года.
Усилится и рубль. Алгоритм прост: если ставку понижают, банки стремятся скупить иностранную валюту, на рынке образуется много рублей, и курс снижается. Если повышают — все наоборот.

"Повысится доходность ряда финансовых инструментов, таких как депозиты и облигации федерального займа. Как следствие — рост спроса на рубль и укрепление национальной валюты", — указывает Дмитрий Панов, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Деловой России".

Аналитики предполагают, что в среднесрочной перспективе можно рассчитывать на 71-72 рубля за доллар.
В апреле Банк России впервые опубликовал прогноз диапазона ставки на год: 5,0—5,8 процента. Это говорит о потенциале дальнейшего повышения — вплоть до шести процентов, если потребуется. Летом ждем продолжения.
 
ключевая ставкаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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