https://ria.ru/20210424/smartfon-1729726737.html
Назван способ спасти утопленный смартфон
Назван способ спасти утопленный смартфон
Современные смартфоны имеют высокий уровень защиты от влаги, но бывают ситуации, когда это не спасает. Что делать, если вы утопили дорогой гаджет, объяснил в... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T02:10
2021-04-24T02:10
2021-04-24T02:10
илья шатилин
telecomdaily
россия
смартфоны
технологии
общество
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Современные смартфоны имеют высокий уровень защиты от влаги, но бывают ситуации, когда это не спасает. Что делать, если вы утопили дорогой гаджет, объяснил в интервью радио Sputnik аналитик агентства TelecomDaily Илья Шатилин.Долгое использование делает устройство более уязвимым: на его корпусе и экране появляются царапины, сколы и трещины. Такие повреждения часто остаются незамеченными, но из-за них влага может проникать внутрь смартфона, особенно если пользоваться им под дождем или случайно уронить в воду.В случае, если это произошло, в первую очередь нужно выключить устройство, напомнил Шатилин.По его словам, существует несколько способов спасти промокший гаджет. Причем использование фена — самый сомнительный из них."Во-первых, вы можете феном задуть воду внутрь гаджета еще глубже. Во-вторых, под воздействием высокой температуры может пострадать пластиковый корпус", — сказал эксперт.Такой способ годился для более старых мобильных телефонов, которые пользователь мог самостоятельно разбирать и собирать, но не для современных неразборных устройств, подчеркнул он.По словам Шатилина, хорошо впитывает влагу, попавшую внутрь смартфона, обычный рис.Но лучше всего без промедлений отнести устройство в сервис, не сомневается эксперт."Чем больше времени проходит после попадания воды, тем больше шансов, что повреждения станут необратимыми", — сказал Шатилин.
https://ria.ru/20210416/pochinka-1728505073.html
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илья шатилин, telecomdaily, россия, смартфоны, технологии, общество
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости.
Современные смартфоны имеют высокий уровень защиты от влаги, но бывают ситуации, когда это не спасает. Что делать, если вы утопили дорогой гаджет, объяснил в интервью радио Sputnik
аналитик агентства TelecomDaily
Илья Шатилин.
Долгое использование делает устройство более уязвимым: на его корпусе и экране появляются царапины, сколы и трещины. Такие повреждения часто остаются незамеченными, но из-за них влага может проникать внутрь смартфона, особенно если пользоваться им под дождем или случайно уронить в воду.
В случае, если это произошло, в первую очередь нужно выключить устройство, напомнил Шатилин.
По его словам, существует несколько способов спасти промокший гаджет. Причем использование фена — самый сомнительный из них.
"Во-первых, вы можете феном задуть воду внутрь гаджета еще глубже. Во-вторых, под воздействием высокой температуры может пострадать пластиковый корпус", — сказал эксперт.
Такой способ годился для более старых мобильных телефонов, которые пользователь мог самостоятельно разбирать и собирать, но не для современных неразборных устройств, подчеркнул он.
По словам Шатилина, хорошо впитывает влагу, попавшую внутрь смартфона, обычный рис.
"Смартфон следует положить в рис или в силикагель, поскольку они вытягивают влагу. Силикагель лучше, но вряд ли он есть у вас дома. Если оставить смартфон в рисе на сутки, то это может помочь", — посоветовал он.
Но лучше всего без промедлений отнести устройство в сервис, не сомневается эксперт.
"Чем больше времени проходит после попадания воды, тем больше шансов, что повреждения станут необратимыми", — сказал Шатилин.