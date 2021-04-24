https://ria.ru/20210424/smartfon-1729726737.html

Назван способ спасти утопленный смартфон

Назван способ спасти утопленный смартфон

Современные смартфоны имеют высокий уровень защиты от влаги, но бывают ситуации, когда это не спасает. Что делать, если вы утопили дорогой гаджет, объяснил в... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T02:10

2021-04-24T02:10

2021-04-24T02:10

илья шатилин

telecomdaily

россия

смартфоны

технологии

общество

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Современные смартфоны имеют высокий уровень защиты от влаги, но бывают ситуации, когда это не спасает. Что делать, если вы утопили дорогой гаджет, объяснил в интервью радио Sputnik аналитик агентства TelecomDaily Илья Шатилин.Долгое использование делает устройство более уязвимым: на его корпусе и экране появляются царапины, сколы и трещины. Такие повреждения часто остаются незамеченными, но из-за них влага может проникать внутрь смартфона, особенно если пользоваться им под дождем или случайно уронить в воду.В случае, если это произошло, в первую очередь нужно выключить устройство, напомнил Шатилин.По его словам, существует несколько способов спасти промокший гаджет. Причем использование фена — самый сомнительный из них."Во-первых, вы можете феном задуть воду внутрь гаджета еще глубже. Во-вторых, под воздействием высокой температуры может пострадать пластиковый корпус", — сказал эксперт.Такой способ годился для более старых мобильных телефонов, которые пользователь мог самостоятельно разбирать и собирать, но не для современных неразборных устройств, подчеркнул он.По словам Шатилина, хорошо впитывает влагу, попавшую внутрь смартфона, обычный рис.Но лучше всего без промедлений отнести устройство в сервис, не сомневается эксперт."Чем больше времени проходит после попадания воды, тем больше шансов, что повреждения станут необратимыми", — сказал Шатилин.

https://ria.ru/20210416/pochinka-1728505073.html

https://ria.ru/20210414/vozrast-1728166342.html

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илья шатилин, telecomdaily, россия, смартфоны, технологии, общество