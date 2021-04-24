https://ria.ru/20210424/shashlyk-1729747378.html

Врачи рассказали, как правильно выбрать шашлык

Врачи рассказали, как правильно выбрать шашлык

Врачи рассказали "360", какую опасность может таить маринад и как не ошибиться при выборе мяса для шашлыка. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T10:43

2021-04-24T10:43

2021-04-24T15:06

россия

нурия дианова

общество

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Врачи рассказали "360", какую опасность может таить маринад и как не ошибиться при выборе мяса для шашлыка.По словам диетолога Дарьи Русаковой, в первую очередь следует проверить срок годности сырого или уже замаринованного мяса.Она отмечает, что при выборе последнего лучше отдавать предпочтение продукту с меньшим количеством ингредиентов, так как маринад с ароматизаторами, специями и уксусом может маскировать несвежее мясо.Гастроэнтеролог Нурия Дианова добавила, что в маринаде могут размножаться опасные бактерии, в частности энтерококки и кишечные палочки, способные выжить даже при жарке. Поэтому она призвала не покупать мясо, которое хранится рядом с овощами и зеленью, так как велик риск попадания в него земли, спор и бактерий.С 1 января в России вступили в силу новые правила противопожарной безопасности. Они предписывают, что расстояние от мангала или жаровни до построек должно составлять не менее пяти метров, а площадку, где планируется приготовление шашлыка, требуется очистить от горючих материалов в радиусе двух метров. Если для костра нет соответствующих приспособлений, то развести огонь можно в яме глубиной не менее 30 сантиметров и диаметром до метра. В таком случае минимальное расстояние от построек должно быть не меньше 50 метров, от лиственных деревьев — не менее 30 метров, а от хвойных — не менее 100 метров.

https://ria.ru/20210422/indeks-1729389905.html

https://ria.ru/20200703/1573652899.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200628/1573587594.html

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россия, нурия дианова, общество