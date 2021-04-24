https://ria.ru/20210424/sanktsii-1729733553.html

Белый дом счел результаты санкций против России "близкими" к планируемым

Белый дом счел результаты санкций против России "близкими" к планируемым

Заместитель помощника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Далип Сингх в беседе с агентством Reuters заявил, что результаты введенных в апреле санкций... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T04:46

2021-04-24T04:46

2021-04-24T08:32

далип сингх

россия

санкции

джон салливан

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москва

сша

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Заместитель помощника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Далип Сингх в беседе с агентством Reuters заявил, что результаты введенных в апреле санкций в отношении Росси пока что "достаточно близки" к тому, на что рассчитывал Белый дом.По его словам, США хотели, действуя пропорционально и целенаправленно, показать России, что Вашингтон может нанести Москве "еще больший урон".По словам сотрудника Белого дома, антироссийские санкции – это инструмент для продвижения стратегии по созданию рычагов для дипломатического процесса.Соединенные Штаты 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Кроме того, после 14 июня американские финучреждения не смогут покупать при первичном размещении российские гособлигации. Вашингтон также заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.МИД России в ответ заявил, что санкционный курс Белого дома не отвечает интересам двух стран. Внешнеполитическое ведомство в пятницу объявило о зеркальных мерах: среди них — высылка такого же числа сотрудников американских дипмиссий из России. Помощник президента Юрий Ушаков порекомендовал послу США Джону Салливану поехать на консультации в Вашингтон. Представитель Вашингтона отправился в Соединенные Штаты 23 апреля.

https://ria.ru/20210421/sanktsii-1729283011.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210423/posol-1729572077.html

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сша

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