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Белый дом счел результаты санкций против России "близкими" к планируемым
Белый дом счел результаты санкций против России "близкими" к планируемым
Заместитель помощника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Далип Сингх в беседе с агентством Reuters заявил, что результаты введенных в апреле санкций... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T04:46
2021-04-24T08:32
далип сингх
россия
санкции
джон салливан
санкции в отношении россии
юрий ушаков
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Заместитель помощника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Далип Сингх в беседе с агентством Reuters заявил, что результаты введенных в апреле санкций в отношении Росси пока что "достаточно близки" к тому, на что рассчитывал Белый дом.По его словам, США хотели, действуя пропорционально и целенаправленно, показать России, что Вашингтон может нанести Москве "еще больший урон".По словам сотрудника Белого дома, антироссийские санкции – это инструмент для продвижения стратегии по созданию рычагов для дипломатического процесса.Соединенные Штаты 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Кроме того, после 14 июня американские финучреждения не смогут покупать при первичном размещении российские гособлигации. Вашингтон также заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.МИД России в ответ заявил, что санкционный курс Белого дома не отвечает интересам двух стран. Внешнеполитическое ведомство в пятницу объявило о зеркальных мерах: среди них — высылка такого же числа сотрудников американских дипмиссий из России. Помощник президента Юрий Ушаков порекомендовал послу США Джону Салливану поехать на консультации в Вашингтон. Представитель Вашингтона отправился в Соединенные Штаты 23 апреля.
https://ria.ru/20210421/sanktsii-1729283011.html
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далип сингх, россия, санкции, джон салливан, санкции в отношении россии, юрий ушаков, джо байден, москва, сша, в мире

Белый дом счел результаты санкций против России "близкими" к планируемым

04:46 24.04.2021 (обновлено: 08:32 24.04.2021)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Заместитель помощника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Далип Сингх в беседе с агентством Reuters заявил, что результаты введенных в апреле санкций в отношении Росси пока что "достаточно близки" к тому, на что рассчитывал Белый дом.
По его словам, США хотели, действуя пропорционально и целенаправленно, показать России, что Вашингтон может нанести Москве "еще больший урон".
"Результаты пока что оказались достаточно близки к тому, на что мы рассчитывали", — заявил Сингх.
По словам сотрудника Белого дома, антироссийские санкции – это инструмент для продвижения стратегии по созданию рычагов для дипломатического процесса.
"В случае с Россией целью этого процесса являются более стабильные и предсказуемые отношения", — объяснил Сингх.
Соединенные Штаты 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Кроме того, после 14 июня американские финучреждения не смогут покупать при первичном размещении российские гособлигации. Вашингтон также заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.
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