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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210424/putin-1729760070.html
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе
По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, они обсудили... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T13:24
2021-04-24T13:32
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
нагорный карабах
владимир путин
армения
политика
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, они обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба Кремля."Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением констатировано, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остается стабильной и спокойной. Проведен обмен мнениями по актуальным темам двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики", - говорится в сообщении.Кроме того, Пашинян информировал о развитии внутриполитической ситуации в Армении в связи с назначенными на июнь внеочередными парламентскими выборами.
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россия, никол пашинян, нагорный карабах, владимир путин, армения, политика

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

13:24 24.04.2021 (обновлено: 13:32 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, они обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба Кремля.
"Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением констатировано, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остается стабильной и спокойной. Проведен обмен мнениями по актуальным темам двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики", - говорится в сообщении.
Кроме того, Пашинян информировал о развитии внутриполитической ситуации в Армении в связи с назначенными на июнь внеочередными парламентскими выборами.
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНикол ПашинянНагорный КарабахВладимир ПутинАрменияПолитика
 
 
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