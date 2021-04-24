https://ria.ru/20210424/putin-1729760070.html

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, они обсудили... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T13:24

2021-04-24T13:24

2021-04-24T13:32

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

нагорный карабах

владимир путин

армения

политика

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, они обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба Кремля."Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением констатировано, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остается стабильной и спокойной. Проведен обмен мнениями по актуальным темам двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики", - говорится в сообщении.Кроме того, Пашинян информировал о развитии внутриполитической ситуации в Армении в связи с назначенными на июнь внеочередными парламентскими выборами.

https://ria.ru/20210421/aliev-1729204173.html

россия

нагорный карабах

армения

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россия, никол пашинян, нагорный карабах, владимир путин, армения, политика