https://ria.ru/20210424/pensiya-1729728968.html
Названа категория россиян с правом досрочного выхода на пенсию
Названа категория россиян с правом досрочного выхода на пенсию
Замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова в беседе с "Парламентской газетой" высказалась о праве граждан, воспитывающих детей-инвалидов,... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T01:29
2021-04-24T01:29
2021-04-24T01:29
россия
елена бибикова
пенсии
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова в беседе с "Парламентской газетой" высказалась о праве граждан, воспитывающих детей-инвалидов, досрочно выйти на пенсию по старости.Сенатор подчеркнула, что такая возможность есть у одного из родителей, занимающихся воспитанием до восьмилетнего возраста ребенка-инвалида.Ранее Совфед подготовил законопроект о льготах для тех, кто на постоянной основе заботится о членах семьи. Так, россиянам, которые ухаживают за инвалидами первой группы, могут предоставить дополнительный двухнедельный отпуск за свой счет.
https://ria.ru/20210423/pensii-1729561466.html
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