https://ria.ru/20210424/pensiya-1729728968.html

Названа категория россиян с правом досрочного выхода на пенсию

Названа категория россиян с правом досрочного выхода на пенсию

Замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова в беседе с "Парламентской газетой" высказалась о праве граждан, воспитывающих детей-инвалидов,... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T01:29

2021-04-24T01:29

2021-04-24T01:29

россия

елена бибикова

пенсии

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова в беседе с "Парламентской газетой" высказалась о праве граждан, воспитывающих детей-инвалидов, досрочно выйти на пенсию по старости.Сенатор подчеркнула, что такая возможность есть у одного из родителей, занимающихся воспитанием до восьмилетнего возраста ребенка-инвалида.Ранее Совфед подготовил законопроект о льготах для тех, кто на постоянной основе заботится о членах семьи. Так, россиянам, которые ухаживают за инвалидами первой группы, могут предоставить дополнительный двухнедельный отпуск за свой счет.

https://ria.ru/20210423/pensii-1729561466.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, елена бибикова, пенсии, совет федерации рф, общество