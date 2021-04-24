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Названа категория россиян с правом досрочного выхода на пенсию
Названа категория россиян с правом досрочного выхода на пенсию
Замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова в беседе с "Парламентской газетой" высказалась о праве граждан, воспитывающих детей-инвалидов,... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T01:29
2021-04-24T01:29
россия
елена бибикова
пенсии
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова в беседе с "Парламентской газетой" высказалась о праве граждан, воспитывающих детей-инвалидов, досрочно выйти на пенсию по старости.Сенатор подчеркнула, что такая возможность есть у одного из родителей, занимающихся воспитанием до восьмилетнего возраста ребенка-инвалида.Ранее Совфед подготовил законопроект о льготах для тех, кто на постоянной основе заботится о членах семьи. Так, россиянам, которые ухаживают за инвалидами первой группы, могут предоставить дополнительный двухнедельный отпуск за свой счет.
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россия, елена бибикова, пенсии, совет федерации рф, общество

Названа категория россиян с правом досрочного выхода на пенсию

01:29 24.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова в беседе с "Парламентской газетой" высказалась о праве граждан, воспитывающих детей-инвалидов, досрочно выйти на пенсию по старости.
Сенатор подчеркнула, что такая возможность есть у одного из родителей, занимающихся воспитанием до восьмилетнего возраста ребенка-инвалида.
"Женщины в этом случае могут выйти на пенсию в 50 лет, мужчины — в 55 лет. При этом у женщины должно быть не менее 15 лет стажа, у мужчины — не менее 20 лет", — пояснила Бибикова.
Ранее Совфед подготовил законопроект о льготах для тех, кто на постоянной основе заботится о членах семьи. Так, россиянам, которые ухаживают за инвалидами первой группы, могут предоставить дополнительный двухнедельный отпуск за свой счет.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
Вчера, 02:15
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РоссияЕлена БибиковаПенсииСовет Федерации РФОбщество
 
 
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