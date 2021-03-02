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Некоторым россиянам могут предоставить дополнительный отпуск
Некоторым россиянам могут предоставить дополнительный отпуск
Россиянам, которые ухаживают за инвалидами первой группы, могут предоставить дополнительный двухнедельный отпуск за свой счет, сообщила "Российская газета". РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T11:32
2021-03-02T12:43
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россиянам, которые ухаживают за инвалидами первой группы, могут предоставить дополнительный двухнедельный отпуск за свой счет, сообщила "Российская газета".Совфед подготовил законопроект о льготах для тех, кто на постоянной основе заботится о членах семьи. Сейчас документ находится в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве. Эксперты положительно оценили предложение, но отметили, что необходимо четко определить, на кого это будет распространяться.Сейчас работник может взять неоплачиваемый отпуск, если это закреплено коллективным договором, при наличии двух или более детей до 14 лет или несовершеннолетнего ребенка-инвалида. Также это относится к родителям-одиночкам с ребенком младше 14 лет.
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туризм, новости - туризм, совет федерации рф, общество

Некоторым россиянам могут предоставить дополнительный отпуск

11:32 02.03.2021 (обновлено: 12:43 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис
Офис - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россиянам, которые ухаживают за инвалидами первой группы, могут предоставить дополнительный двухнедельный отпуск за свой счет, сообщила "Российская газета".
Совфед подготовил законопроект о льготах для тех, кто на постоянной основе заботится о членах семьи. Сейчас документ находится в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.
Эксперты положительно оценили предложение, но отметили, что необходимо четко определить, на кого это будет распространяться.
Сейчас работник может взять неоплачиваемый отпуск, если это закреплено коллективным договором, при наличии двух или более детей до 14 лет или несовершеннолетнего ребенка-инвалида. Также это относится к родителям-одиночкам с ребенком младше 14 лет.
Инвалидное кресло - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
09:03
В России упростили оформление выплат по уходу за инвалидами и пожилыми
 
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