https://ria.ru/20210424/pamyatnik-1729759683.html
Объединенная СР оценила идею с установкой памятника Сталину
Объединенная СР оценила идею с установкой памятника Сталину
"Справедливая Россия - за правду" не планировала и не будет собирать подписи в поддержку установки памятника Иосифу Сталину в Москве, подобное предложение -... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T13:20
2021-04-24T13:20
2021-04-24T15:24
сергей миронов
захар прилепин
партия "справедливая россия - за правду"
россия
общество
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. "Справедливая Россия - за правду" не планировала и не будет собирать подписи в поддержку установки памятника Иосифу Сталину в Москве, подобное предложение - частное мнение отдельного члена партии, сообщает в субботу партийная пресс-служба."Справедливая Россия - за правду" не планировала и не будет собирать подписи по данному вопросу. Высказанное до этого предложение в СМИ – частное мнение отдельного члена партии и не отражает позицию всей партии, а также ее руководящих органов", - отмечается в сообщении.Ранее в пресс-службе партии "Справедливая Россия - за правду" РИА Новости рассказали, что сбор подписей в поддержку создания мемориального комплекса в честь награжденных орденом "Победы" стартует 9 мая, первой планируют установить фигуру Иосифа Сталина в Москве.Позже лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что не может запретить сопредседателю партии Захара Прилепину выходить с инициативой по установке памятника Иосифу Сталину, однако решением партии это не будет.Он добавил, что у него есть на этот счет личное мнение. "Если вы знаете мою биографию, у меня в 37-м году деда расстреляли как кулака абсолютно несправедливо", - рассказал Миронов.Также он добавил, что каждую историческую личность нужно оценивать "по справедливости". "Вот было черное, но было и светлое, и были победы", - заметил Миронов.Лидер партии сообщил, что хочет сделать Прилепину подарок. "У меня есть уникальная ксерокопия уникального документа - это журнал приемной Иосифа Виссарионовича Сталина, генерального секретаря нашей партии, в том числе от 22 июня 1941 года", - рассказал Миронов.
https://ria.ru/20201126/stalin-1586453162.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575798537.html
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сергей миронов, захар прилепин, партия "справедливая россия - за правду", россия, общество
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. "Справедливая Россия - за правду" не планировала и не будет собирать подписи в поддержку установки памятника Иосифу Сталину в Москве, подобное предложение - частное мнение отдельного члена партии, сообщает в субботу партийная пресс-служба.
"Справедливая Россия - за правду" не планировала и не будет собирать подписи по данному вопросу. Высказанное до этого предложение в СМИ – частное мнение отдельного члена партии и не отражает позицию всей партии, а также ее руководящих органов", - отмечается в сообщении.
Ранее в пресс-службе партии "Справедливая Россия - за правду" РИА Новости рассказали
, что сбор подписей в поддержку создания мемориального комплекса в честь награжденных орденом "Победы" стартует 9 мая, первой планируют установить фигуру Иосифа Сталина в Москве.
Позже лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
заявил, что не может запретить сопредседателю партии Захара Прилепину
выходить с инициативой по установке памятника Иосифу Сталину, однако решением партии это не будет.
"У кого какие симпатии (к историческим личностям), это дело каждого отдельного человека. Запретить допустим Захару Прилепину выходить с такой инициативой я не могу, но то, что это не будет инициатива нашей партии, совершенно очевидно", - сказал Миронов журналистам, отвечая на вопрос о его отношении к инициативе Прилепина.
Он добавил, что у него есть на этот счет личное мнение. "Если вы знаете мою биографию, у меня в 37-м году деда расстреляли как кулака абсолютно несправедливо", - рассказал Миронов.
Также он добавил, что каждую историческую личность нужно оценивать "по справедливости". "Вот было черное, но было и светлое, и были победы", - заметил Миронов.
Лидер партии сообщил, что хочет сделать Прилепину подарок. "У меня есть уникальная ксерокопия уникального документа - это журнал приемной Иосифа Виссарионовича Сталина, генерального секретаря нашей партии, в том числе от 22 июня 1941 года", - рассказал Миронов.