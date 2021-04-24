https://ria.ru/20210424/pamyatnik-1729759683.html

Объединенная СР оценила идею с установкой памятника Сталину

Объединенная СР оценила идею с установкой памятника Сталину

"Справедливая Россия - за правду" не планировала и не будет собирать подписи в поддержку установки памятника Иосифу Сталину в Москве, подобное предложение -... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T13:20

2021-04-24T13:20

2021-04-24T15:24

сергей миронов

захар прилепин

партия "справедливая россия - за правду"

россия

общество

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. "Справедливая Россия - за правду" не планировала и не будет собирать подписи в поддержку установки памятника Иосифу Сталину в Москве, подобное предложение - частное мнение отдельного члена партии, сообщает в субботу партийная пресс-служба."Справедливая Россия - за правду" не планировала и не будет собирать подписи по данному вопросу. Высказанное до этого предложение в СМИ – частное мнение отдельного члена партии и не отражает позицию всей партии, а также ее руководящих органов", - отмечается в сообщении.Ранее в пресс-службе партии "Справедливая Россия - за правду" РИА Новости рассказали, что сбор подписей в поддержку создания мемориального комплекса в честь награжденных орденом "Победы" стартует 9 мая, первой планируют установить фигуру Иосифа Сталина в Москве.Позже лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что не может запретить сопредседателю партии Захара Прилепину выходить с инициативой по установке памятника Иосифу Сталину, однако решением партии это не будет.Он добавил, что у него есть на этот счет личное мнение. "Если вы знаете мою биографию, у меня в 37-м году деда расстреляли как кулака абсолютно несправедливо", - рассказал Миронов.Также он добавил, что каждую историческую личность нужно оценивать "по справедливости". "Вот было черное, но было и светлое, и были победы", - заметил Миронов.Лидер партии сообщил, что хочет сделать Прилепину подарок. "У меня есть уникальная ксерокопия уникального документа - это журнал приемной Иосифа Виссарионовича Сталина, генерального секретаря нашей партии, в том числе от 22 июня 1941 года", - рассказал Миронов.

https://ria.ru/20201126/stalin-1586453162.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575798537.html

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сергей миронов, захар прилепин, партия "справедливая россия - за правду", россия, общество