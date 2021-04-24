Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210424/pamyatnik-1729759683.html
Объединенная СР оценила идею с установкой памятника Сталину
Объединенная СР оценила идею с установкой памятника Сталину
"Справедливая Россия - за правду" не планировала и не будет собирать подписи в поддержку установки памятника Иосифу Сталину в Москве, подобное предложение -... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T13:20
2021-04-24T15:24
сергей миронов
захар прилепин
партия "справедливая россия - за правду"
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573511281_0:305:2049:1457_1920x0_80_0_0_89a2e338f3e14451fae9422c21bdd74b.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. "Справедливая Россия - за правду" не планировала и не будет собирать подписи в поддержку установки памятника Иосифу Сталину в Москве, подобное предложение - частное мнение отдельного члена партии, сообщает в субботу партийная пресс-служба."Справедливая Россия - за правду" не планировала и не будет собирать подписи по данному вопросу. Высказанное до этого предложение в СМИ – частное мнение отдельного члена партии и не отражает позицию всей партии, а также ее руководящих органов", - отмечается в сообщении.Ранее в пресс-службе партии "Справедливая Россия - за правду" РИА Новости рассказали, что сбор подписей в поддержку создания мемориального комплекса в честь награжденных орденом "Победы" стартует 9 мая, первой планируют установить фигуру Иосифа Сталина в Москве.Позже лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что не может запретить сопредседателю партии Захара Прилепину выходить с инициативой по установке памятника Иосифу Сталину, однако решением партии это не будет.Он добавил, что у него есть на этот счет личное мнение. "Если вы знаете мою биографию, у меня в 37-м году деда расстреляли как кулака абсолютно несправедливо", - рассказал Миронов.Также он добавил, что каждую историческую личность нужно оценивать "по справедливости". "Вот было черное, но было и светлое, и были победы", - заметил Миронов.Лидер партии сообщил, что хочет сделать Прилепину подарок. "У меня есть уникальная ксерокопия уникального документа - это журнал приемной Иосифа Виссарионовича Сталина, генерального секретаря нашей партии, в том числе от 22 июня 1941 года", - рассказал Миронов.
https://ria.ru/20201126/stalin-1586453162.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575798537.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573511281_0:113:2049:1649_1920x0_80_0_0_b838fc31637c899532f54d29bd5846b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей миронов, захар прилепин, партия "справедливая россия - за правду", россия, общество

Объединенная СР оценила идею с установкой памятника Сталину

13:20 24.04.2021 (обновлено: 15:24 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Федор Кислов / Перейти в фотобанкГенералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин
Генералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Федор Кислов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. "Справедливая Россия - за правду" не планировала и не будет собирать подписи в поддержку установки памятника Иосифу Сталину в Москве, подобное предложение - частное мнение отдельного члена партии, сообщает в субботу партийная пресс-служба.
"Справедливая Россия - за правду" не планировала и не будет собирать подписи по данному вопросу. Высказанное до этого предложение в СМИ – частное мнение отдельного члена партии и не отражает позицию всей партии, а также ее руководящих органов", - отмечается в сообщении.
Генералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября 2020, 15:01
Мединский заявил, что лично Сталин не был причиной репрессий
Ранее в пресс-службе партии "Справедливая Россия - за правду" РИА Новости рассказали, что сбор подписей в поддержку создания мемориального комплекса в честь награжденных орденом "Победы" стартует 9 мая, первой планируют установить фигуру Иосифа Сталина в Москве.
Позже лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что не может запретить сопредседателю партии Захара Прилепину выходить с инициативой по установке памятника Иосифу Сталину, однако решением партии это не будет.
"У кого какие симпатии (к историческим личностям), это дело каждого отдельного человека. Запретить допустим Захару Прилепину выходить с такой инициативой я не могу, но то, что это не будет инициатива нашей партии, совершенно очевидно", - сказал Миронов журналистам, отвечая на вопрос о его отношении к инициативе Прилепина.
Он добавил, что у него есть на этот счет личное мнение. "Если вы знаете мою биографию, у меня в 37-м году деда расстреляли как кулака абсолютно несправедливо", - рассказал Миронов.
Федор Раскольников - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
17 августа 2020, 03:00Акценты
Бомба замедленного действия: кто назвал Сталина "врагом народа"
Также он добавил, что каждую историческую личность нужно оценивать "по справедливости". "Вот было черное, но было и светлое, и были победы", - заметил Миронов.
Лидер партии сообщил, что хочет сделать Прилепину подарок. "У меня есть уникальная ксерокопия уникального документа - это журнал приемной Иосифа Виссарионовича Сталина, генерального секретаря нашей партии, в том числе от 22 июня 1941 года", - рассказал Миронов.
 
Сергей МироновЗахар ПрилепинПартия "Справедливая Россия - за правду"РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31СМИ: Скорсезе создаст киномюзикл, вдохновленный творчеством Гершвина
03:30Эксперты оценили вероятность наступления "войн за воду"
03:21Роскосмос рассказал о новом модуле для российской орбитальной станции
03:14Dijlah: число погибших в больнице в Багдаде выросло до 28 человек
03:09Премьер Ирака поручил расследовать смертельный пожар в больнице
02:59Министр экономики Германии призвал не политизировать "Северный поток — 2"
02:33Джабарова рассмешила позиция Киева по встрече Зеленского с Путиным
02:32В Нижегородской области два дома развалились пополам из-за схода грунта
02:30Мясников назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя
02:19Десятки тысяч палестинцев приняли участие в демонстрациях в секторе Газа
02:10Невролог рассказала, когда зевота может быть опасна
01:35Климкин испугался из-за предложения России по Донбассу
01:23Sky News Arabiya: число жертв пожара в больнице в Багдаде возросло до 23
01:18В Германии призвали покончить с темой Украины ради отношений с Россией
00:49СМИ сообщило о гибели в Багдаде 21 человека при пожаре в больнице
00:33Вильфанд назвал регионы, куда придет аномальное тепло
00:29Православные христиане встречают Вербное воскресенье
00:25МИД Турции вызвал посла США после признания Байденом геноцида армян
00:10Вильфанд спрогнозировал аномально холодную погоду на майские праздники
00:00В Израиле возобновились беспорядки
Лента новостейМолния