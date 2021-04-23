Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210423/stalin-1729688741.html
Эсеры планируют начать сбор подписей за установку фигуры Сталина в Москве
Эсеры планируют начать сбор подписей за установку фигуры Сталина в Москве
Сбор подписей в поддержку создания мемориального комплекса в честь награжденных орденом "Победы" стартует 9 мая, первой планируют установить фигуру Иосифа... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T17:49
2021-04-23T17:54
справедливая россия
иосиф сталин (джугашвили)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584360782_0:162:1500:1006_1920x0_80_0_0_37c21f1c7d28742a9f57a5c69ff867b2.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сбор подписей в поддержку создания мемориального комплекса в честь награжденных орденом "Победы" стартует 9 мая, первой планируют установить фигуру Иосифа Сталина в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе партии "Справедливая Россия - за правду"."Мы активно прорабатываем сейчас этот вопрос, и в мае планируем запустить сбор подписей в поддержку. Это не просто памятник Сталину, это целый мемориальный комплекс награжденным орденом "Победы". Естественно Сталин - это такая фигура, которая была награждена орденом, и эта та фигура, с которой мы хотели бы начать", - сообщили в пресс-службе.Уточняется, что кампания стартует 9 мая.
https://ria.ru/20210422/stalin-1729511974.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584360782_65:0:1406:1006_1920x0_80_0_0_37e192ac99115e2410486fd671477c50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
справедливая россия, иосиф сталин (джугашвили), москва, общество

Эсеры планируют начать сбор подписей за установку фигуры Сталина в Москве

17:49 23.04.2021 (обновлено: 17:54 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичПапка с символикой партии "Справедливая Россия"
Папка с символикой партии Справедливая Россия - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сбор подписей в поддержку создания мемориального комплекса в честь награжденных орденом "Победы" стартует 9 мая, первой планируют установить фигуру Иосифа Сталина в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе партии "Справедливая Россия - за правду".
"Мы активно прорабатываем сейчас этот вопрос, и в мае планируем запустить сбор подписей в поддержку. Это не просто памятник Сталину, это целый мемориальный комплекс награжденным орденом "Победы". Естественно Сталин - это такая фигура, которая была награждена орденом, и эта та фигура, с которой мы хотели бы начать", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что кампания стартует 9 мая.
Вид на речной вокзал в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
Вчера, 17:50
В Нижегородской области появится Сталин-центр
 
Справедливая РоссияИосиф Сталин (Джугашвили)МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Терапевт рассказал, как не заболеть во сне
04:01В Зимбабве при крушении военного вертолета погибли четыре человека
03:55"Путин снова переиграл Запад": британцы оценили завершение учений России
03:22Прилетевший на МКС корабль имени Гагарина "перепаркуют" в сентябре
03:19Врач предупредил об опасности пикников весной
03:17Кинолог назвал бесполезные для собак аксессуары
03:15Юрист предупредил о новых дорожных штрафах
03:13ХАМАС выпустил пять ракет по территории Израиля после танковой атаки
03:11График Путина на майские нерабочие дни уточняется, заявил Песков
03:10В Европе заявили о низшей точке кризиса между Россией и Чехией
03:00Названа неожиданная причина головных болей
02:55Израиль ударил по объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракеты
02:40Японцы вспомнили о ядерном оружии из-за российских танков на Курилах
02:39В Госдепе прокомментировали беспорядки в Иерусалиме
02:25Эксперт рассказал про опасные фото на сайтах знакомств
02:17Россия закрывает доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов
02:10Назван способ спасти утопленный смартфон
02:09США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson
02:06Франция расследует нападение под Парижем совместно со спецслужбами Туниса
01:58Депутат бундестага Гердт назвал виновных в разладе между Россией и Чехией
Лента новостейМолния