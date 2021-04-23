https://ria.ru/20210423/stalin-1729688741.html

Эсеры планируют начать сбор подписей за установку фигуры Сталина в Москве

Эсеры планируют начать сбор подписей за установку фигуры Сталина в Москве

Сбор подписей в поддержку создания мемориального комплекса в честь награжденных орденом "Победы" стартует 9 мая, первой планируют установить фигуру Иосифа... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T17:49

2021-04-23T17:49

2021-04-23T17:54

справедливая россия

иосиф сталин (джугашвили)

москва

общество

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сбор подписей в поддержку создания мемориального комплекса в честь награжденных орденом "Победы" стартует 9 мая, первой планируют установить фигуру Иосифа Сталина в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе партии "Справедливая Россия - за правду"."Мы активно прорабатываем сейчас этот вопрос, и в мае планируем запустить сбор подписей в поддержку. Это не просто памятник Сталину, это целый мемориальный комплекс награжденным орденом "Победы". Естественно Сталин - это такая фигура, которая была награждена орденом, и эта та фигура, с которой мы хотели бы начать", - сообщили в пресс-службе.Уточняется, что кампания стартует 9 мая.

https://ria.ru/20210422/stalin-1729511974.html

москва

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справедливая россия, иосиф сталин (джугашвили), москва, общество