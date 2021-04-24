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Международный день солидарности молодежи
Международный день солидарности молодежи
Ежегодно 24 апреля отмечается Международный день солидарности молодежи. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T04:33
2021-04-24T04:33
международный день солидарности молодежи
справки
в мире
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Ежегодно 24 апреля отмечается Международный день солидарности молодежи.Идея праздника принадлежит Всемирной федерации демократической молодежи (World Federation of Democratic Youth), основными задачами которой являются борьба за мир, демократию, защиту прав и интересов молодежи. Дата Международного дня была приурочена к финальному заседанию Бандунгской конференции азиатских и африканских стран, которая состоялась 18-24 апреля 1955 года, ее итоговый документ сформулировал десять принципов ("даса-сила") мирного сосуществования государств с различными политическими системами. В 1957 году праздник отмечался впервые под названием "Международный день солидарности молодежи в борьбе против колониализма, за мирное сосуществование". Позднее от такого длинного названия отказались.Главная цель праздника – сплотить молодежь и укрепить ее единство. Общепризнанного международного определения возрастной группы молодежи не существует. Однако для статистических целей Организация Объединенных Наций определяет "молодежь" как лиц в возрасте от 15 до 24 лет.По данным ООН, сегодня в мире насчитывается более 1,8 миллиарда молодых людей – это самое многочисленное в истории поколение молодежи. Почти 90% всех молодых людей проживают в развивающихся странах, где они составляют значительную долю населения.В организации отмечают, что нынешнее поколение молодежи отличается наибольшим уровнем взаимодействия. Будучи наиболее интегрированным в мировые коммуникационные сети, нынешняя молодежь располагает уникальным потенциалом для становления диалога и организации партнерского взаимодействия между странами и деятелями всех сегментов общественной жизни – от политики до бизнеса, от науки и образования до гражданского общества. В ООН признают, что молодые люди выступают катализаторами социального прогресса и стимулируют политические перемены в своей стране. В то же время молодые люди сталкиваются с огромными трудностями при попытке реализовать свои права. По данным ООН, каждый пятый молодой человек не имеет работы, образования или профессиональной подготовки. Трудности возникают также в ситуациях конфликта или тогда, когда молодые люди покидают свой дом, спасаясь от смертельной опасности или в поиске лучшей жизни. По экспертным оценкам, около 408 миллионов молодых людей живут в условиях вооруженного конфликта.При этом в ООН признают, что пандемия COVID-19 обострила существующие системные проблемы и ее социально-экономические последствия будут непропорционально сказываться на молодых людях в предстоящие годы.В 1995 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всемирную программу действий, касающуюся молодежи в целях улучшения положения молодежи во всем мире. В 2018 году была запущена первая в истории Молодежная стратегия ООН "Молодежь-2030", которая призвана способствовать усилению воздействия и наращиванию масштабов усилий, прилагаемых на глобальном, региональном и страновом уровнях в целях удовлетворения потребностей молодежи, укрепления потенциала и расширения прав молодежи во всем ее многообразии по всему миру. В России согласно Федеральному закону "О молодежной политике в Российской Федерации" (2020) молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Численность молодежи оценивается в 41 миллион человек. Среди основных целей и направлений молодежной политики в нашей стране – гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, содействие участию молодежи в волонтерской деятельности, реализация молодежных инициатив, формирование условий для занятия физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи, развитие института наставничества, поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.В предыдущие десятилетия в Международный день солидарности молодежи проводились молодежные съезды, концерты, семинары, лекции и конференции, а также выставки творческих работ. В настоящее время этот поддерживают активисты общественных фондов и благотворительных организаций.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
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международный день солидарности молодежи, справки, в мире

Международный день солидарности молодежи

04:33 24.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДевушки исполняют молодежный танец во время празднования Дня молодежи во Владивостоке
Девушки исполняют молодежный танец во время празднования Дня молодежи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ежегодно 24 апреля отмечается Международный день солидарности молодежи.
Идея праздника принадлежит Всемирной федерации демократической молодежи (World Federation of Democratic Youth), основными задачами которой являются борьба за мир, демократию, защиту прав и интересов молодежи.
Дата Международного дня была приурочена к финальному заседанию Бандунгской конференции азиатских и африканских стран, которая состоялась 18-24 апреля 1955 года, ее итоговый документ сформулировал десять принципов ("даса-сила") мирного сосуществования государств с различными политическими системами.
В 1957 году праздник отмечался впервые под названием "Международный день солидарности молодежи в борьбе против колониализма, за мирное сосуществование". Позднее от такого длинного названия отказались.
Главная цель праздника – сплотить молодежь и укрепить ее единство.
Общепризнанного международного определения возрастной группы молодежи не существует. Однако для статистических целей Организация Объединенных Наций определяет "молодежь" как лиц в возрасте от 15 до 24 лет.
По данным ООН, сегодня в мире насчитывается более 1,8 миллиарда молодых людей – это самое многочисленное в истории поколение молодежи. Почти 90% всех молодых людей проживают в развивающихся странах, где они составляют значительную долю населения.
В организации отмечают, что нынешнее поколение молодежи отличается наибольшим уровнем взаимодействия. Будучи наиболее интегрированным в мировые коммуникационные сети, нынешняя молодежь располагает уникальным потенциалом для становления диалога и организации партнерского взаимодействия между странами и деятелями всех сегментов общественной жизни – от политики до бизнеса, от науки и образования до гражданского общества. В ООН признают, что молодые люди выступают катализаторами социального прогресса и стимулируют политические перемены в своей стране.
В то же время молодые люди сталкиваются с огромными трудностями при попытке реализовать свои права. По данным ООН, каждый пятый молодой человек не имеет работы, образования или профессиональной подготовки. Трудности возникают также в ситуациях конфликта или тогда, когда молодые люди покидают свой дом, спасаясь от смертельной опасности или в поиске лучшей жизни.
По экспертным оценкам, около 408 миллионов молодых людей живут в условиях вооруженного конфликта.
При этом в ООН признают, что пандемия COVID-19 обострила существующие системные проблемы и ее социально-экономические последствия будут непропорционально сказываться на молодых людях в предстоящие годы.
В 1995 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всемирную программу действий, касающуюся молодежи в целях улучшения положения молодежи во всем мире. В 2018 году была запущена первая в истории Молодежная стратегия ООН "Молодежь-2030", которая призвана способствовать усилению воздействия и наращиванию масштабов усилий, прилагаемых на глобальном, региональном и страновом уровнях в целях удовлетворения потребностей молодежи, укрепления потенциала и расширения прав молодежи во всем ее многообразии по всему миру.
В России согласно Федеральному закону "О молодежной политике в Российской Федерации" (2020) молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
Численность молодежи оценивается в 41 миллион человек.
Среди основных целей и направлений молодежной политики в нашей стране – гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, содействие участию молодежи в волонтерской деятельности, реализация молодежных инициатив, формирование условий для занятия физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи, развитие института наставничества, поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В предыдущие десятилетия в Международный день солидарности молодежи проводились молодежные съезды, концерты, семинары, лекции и конференции, а также выставки творческих работ. В настоящее время этот поддерживают активисты общественных фондов и благотворительных организаций.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Международный день солидарности молодежиСправкиВ мире
 
 
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