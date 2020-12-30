https://ria.ru/20201230/politika-1591514577.html

Путин подписал закон о признании молодежью людей до 35 лет

Путин подписал закон о признании молодежью людей до 35 лет

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о молодежной политике, закрепляющий возраст молодежи – до 35 лет включительно вместо нынешних "до 30... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T10:06

2020-12-30T10:06

2020-12-30T12:36

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о молодежной политике, закрепляющий возраст молодежи – до 35 лет включительно вместо нынешних "до 30 лет", соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Законом предлагается определить на федеральном уровне такие понятия, как "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика", "молодежные общественные объединения" и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к "молодежи". В законе четко определена и возрастная группа, которая относится к категории "молодежи" - это лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно.Документом вводится в законодательство новое понятие "специалист по работе с молодежью". Предложенными изменениями конкретизировано, кто именно относится к категории "молодая семья", "молодой специалист".Также в законе существенно расширены цели и основные направления молодежной политики. Разработчики отнесли к ним гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, содействие участию молодежи в волонтерской деятельности, реализацию молодежных инициатив, формирование условий для занятия физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи, развитие института наставничества, поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Предусмотрена подготовка ежегодного доклада о положении молодежи в РФ.

https://ria.ru/20200812/1575684836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество