https://ria.ru/20210424/megri-1729808109.html

В Армении суд отказался арестовывать мэра Мегри

В Армении суд отказался арестовывать мэра Мегри

Суд в Ереване отказался арестовывать Мхитара Закаряна - мэра города Мегри Сюникской области страны, где в среду состоялись акции протеста против визита премьера РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T23:42

2021-04-24T23:42

2021-04-24T23:42

никол пашинян

минобороны армении

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 24 апр - РИА Новости. Суд в Ереване отказался арестовывать Мхитара Закаряна - мэра города Мегри Сюникской области страны, где в среду состоялись акции протеста против визита премьера Никола Пашиняна, сообщила адвокат градоначальника Гаяне Папоян."Суд отклонил ходатайство об аресте Закаряна… Примечательно, что суд не рассмотрел вопрос применения меры пресечения, констатировав отсутствие обоснованного подозрения" - написала Папоян в Facebook. Она добавила, что "суды осуществляют видимое для общества правосудие".Накануне ереванский суд освободил Закаряна из-под стражи, сочтя его задержание необоснованным.В среду в Сюникской области - в городах Мегри, Каджаран, Капан и Горис - прошли акции протеста против визита Пашиняна. В Мегри они сопровождались небольшими стычками со стражами порядка. Премьер на совещании в обладминистрации региона заявил, что ждет от силовиков "четкой и жесткой реакции", "резких и специальных действий… для привлечения виновных к ответственности".В генпрокуратуре заявили РИА Новости, что по факту проведенных акций возбуждено уголовное дело по статьям "применение насилия в отношении представителя власти" и "хулиганство, совершенное группой лиц или организованной группой и сопряженное с оказанием сопротивления представителю власти". Максимальные санкции по ним предусматривают пять лет лишения свободы.Жители приграничных населенных пунктов в Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Пашинян заявлял, что процессы, происходящие на границе с Азербайджаном, нельзя считать демаркацией и делимитацией, там всего лишь уточняется месторасположение определенных приграничных пунктов.Минобороны Армении сообщало, что российские пограничники обеспечат безопасность на проблематичных участках автодороги в Сюникской области. Согласно договоренностям, они обеспечивают бесперебойное движение на участке дороги Горис-Давид Бек, а также безопасность участка дороги Горис-Капан, который проходит через проблематичные территории. Размещению российских пограничников предшествовало уточнение Ереваном и Баку пунктов дислокации временных боевых позиций. Как объяснял армянский МИД, это было нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией.

https://ria.ru/20210422/pashinyan-1729544116.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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Стычки с полицией на юге Армении Протестующие пытались заблокировать проезд премьеру Армении Николу Пашиняну, который решил пройтись по улицам города Мегри в сопровождении охраны, полиции и Службы национальной безопасности. 2021-04-24T23:42 true PT0M27S

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никол пашинян, минобороны армении, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире