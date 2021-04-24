https://ria.ru/20210424/mammaev-1729806056.html

Источник рассказал об уголовном деле против ректора вуза в Дагестане

Источник рассказал об уголовном деле против ректора вуза в Дагестане

Следователи завели уголовное дело на ректора Дагестанского государственного медуниверситета Сулеймана Маммаева за трудоустройство "мертвых душ", сообщил РИА... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T23:01

2021-04-24T23:01

2021-04-24T23:01

россия

республика дагестан

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/148081/22/1480812299_348:0:3685:1877_1920x0_80_0_0_3b6883bde4c9123ce1b1c78398e26e53.jpg

МАХАЧКАЛА, 24 апр – РИА Новости. Следователи завели уголовное дело на ректора Дагестанского государственного медуниверситета Сулеймана Маммаева за трудоустройство "мертвых душ", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Маммаев подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, ректор ДГМУ фиктивно трудоустроил своих родственников на различные должности, при этом они фактически в университете не работали", - сообщил собеседник агентства.По его информации, в ближайшее время ожидается череда новых уголовных дел в отношении руководства ДГМУ и близких к Маммаеву лиц, при этом не исключено, что сам ректор может быть привлечен по статье за организацию преступного сообщества, функционирующего с целью осуществления поборов со студентов и работников университета.Сулейман Маммаев возглавил ДГМУ в январе 2016 года.

https://ria.ru/20210416/zaderzhanie-1728656313.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика дагестан, происшествия