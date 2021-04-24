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Источник рассказал об уголовном деле против ректора вуза в Дагестане
Источник рассказал об уголовном деле против ректора вуза в Дагестане
Следователи завели уголовное дело на ректора Дагестанского государственного медуниверситета Сулеймана Маммаева за трудоустройство "мертвых душ", сообщил РИА... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T23:01
2021-04-24T23:01
2021-04-24T23:01
россия
республика дагестан
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 24 апр – РИА Новости. Следователи завели уголовное дело на ректора Дагестанского государственного медуниверситета Сулеймана Маммаева за трудоустройство "мертвых душ", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Маммаев подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, ректор ДГМУ фиктивно трудоустроил своих родственников на различные должности, при этом они фактически в университете не работали", - сообщил собеседник агентства.По его информации, в ближайшее время ожидается череда новых уголовных дел в отношении руководства ДГМУ и близких к Маммаеву лиц, при этом не исключено, что сам ректор может быть привлечен по статье за организацию преступного сообщества, функционирующего с целью осуществления поборов со студентов и работников университета.Сулейман Маммаев возглавил ДГМУ в январе 2016 года.
https://ria.ru/20210416/zaderzhanie-1728656313.html
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россия, республика дагестан, происшествия
МАХАЧКАЛА, 24 апр – РИА Новости. Следователи завели уголовное дело на ректора Дагестанского государственного медуниверситета Сулеймана Маммаева за трудоустройство "мертвых душ", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Маммаев подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, ректор ДГМУ фиктивно трудоустроил своих родственников на различные должности, при этом они фактически в университете не работали", - сообщил собеседник агентства.
По его информации, в ближайшее время ожидается череда новых уголовных дел в отношении руководства ДГМУ и близких к Маммаеву лиц, при этом не исключено, что сам ректор может быть привлечен по статье за организацию преступного сообщества, функционирующего с целью осуществления поборов со студентов и работников университета.
Сулейман Маммаев возглавил ДГМУ в январе 2016 года.