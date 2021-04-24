https://ria.ru/20210424/lukashenko-1729777012.html

Политолог оценил анонсированный Лукашенко декрет о передаче власти

Политолог оценил анонсированный Лукашенко декрет о передаче власти

Анонсированный президентом Белоруссии Александром Лукашенко декрет о передаче в экстренной ситуации полномочий Совбезу ставит серьезные препятствия... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T16:46

2021-04-24T16:46

2021-04-24T16:46

александр лукашенко

белоруссия

сша

в мире

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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Анонсированный президентом Белоруссии Александром Лукашенко декрет о передаче в экстренной ситуации полномочий Совбезу ставит серьезные препятствия деструктивным силам, если они захотят захватить власть, считает белорусский политолог Алексей Дзермант.Ранее в субботу Лукашенко заявил, что в ближайшее время подпишет декрет, по которому власть в республике в экстренной ситуации перейдет к Совету безопасности. По словам Лукашенко, исполнять обязанности главы государства и, соответственно, председательствовать в Совбезе в таком случае будет премьер, но решения будут приниматься тайным голосованием."Этот шаг призван в какой-то переходный, сложный период стабилизировать ситуацию, чтобы власть была преемственной и никакие разрушительные силы не смогли ее захватить. Это означает, что Совет безопасности станет стабилизирующим органом в случае каких-то непредвиденных обстоятельств – будь то смерть президента или его отстранение от власти – для того, чтобы не возникало никаких сомнений в том, что власть будет твердой и устоит в самых сложных обстоятельствах. Думаю, такой шаг ставит серьезное препятствие для деструктивных сил", - сказал Дзермант РИА Новости.Эксперт также обратил внимание, что в действующий Совет безопасности Белоруссии входят разные чиновники - от силовиков до премьера, и они в курсе всего, что происходит в государстве, поэтому "в их компетентности сомневаться не стоит".Кроме того, Дзермант выразил мнение, что на решение о подготовке декрета повлияли события августа 2020 года, когда после выборов президента в республике была предпринята попытка захвата власти.В середине марта Лукашенко своим указом расширил до восьми состав постоянных членов Совбеза Белоруссии, в него дополнительно были включены министры внутренних дел и обороны, а также председатель Комитета госбезопасности. До этого постоянными членами Совбеза были премьер, председатели обеих палат парламента, глава администрации президента и госсекретарь Совета безопасности. Кроме того, членами Совбеза являются председатели Верховного суда, Комитета госконтроля, правления Нацбанка, Следственного комитета, Государственного военно-промышленного комитета, Государственного погранкомитета, генеральный прокурор, министры иностранных дел, финансов, по чрезвычайным ситуациям, а также начальник Генштаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны.Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем.

https://ria.ru/20210424/lukashenko-1729772820.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210424/politika-1729774284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире