https://ria.ru/20210424/lelush-1729805887.html

Россиянина "освободили из плена" китайского телешоу

Россиянина "освободили из плена" китайского телешоу

Россиянин Влад Иванов из Владивостока, выступавший под сценическим именем Lelush в китайском шоу талантов Produce Camp 2021, не прошел в финал и теперь... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T23:00

2021-04-24T23:00

2021-04-24T23:48

китай

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россиянин Влад Иванов из Владивостока, выступавший под сценическим именем Lelush в китайском шоу талантов Produce Camp 2021, не прошел в финал и теперь свободен. Информация об этом появилась в официальном Instagram конкурса. В публикации организаторы музыкального проекта поздравили 11 финалистов конкурса. Среди имен победителей Lelush не оказалось. По неофициальным данным, опубликованным в фанатских сообществах телепроекта, Иванов занял лишь 17 место.Как ранее отмечали СМИ, россиянин попал на шоу изначально в качестве переводчика, но ему предложили стать полноценным участником. Он подписал контракт в надежде, что задержится на проекте не более двух недель. Однако выступления Иванова нашли большую поддержку у китайских поклонников. Они голосовали за Lelush, и он успешно проходил из тура в тур. Позже Иванов признался, что не хочет быть участником конкурса и на проекте его удерживают голоса фанатов. Пользователи Twitter запустили флешмоб с хештегами #свободулелушу и #FreeLelush, призывая отпустить юношу на родину, а его поклонников — не голосовать за него.

https://ria.ru/20210208/shou-1596490220.html

https://ria.ru/20200917/tuleshova-1577334212.html

китай

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, владивосток, twitter, происшествия, в мире