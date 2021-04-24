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Россиянина "освободили из плена" китайского телешоу
Россиянина "освободили из плена" китайского телешоу
Россиянин Влад Иванов из Владивостока, выступавший под сценическим именем Lelush в китайском шоу талантов Produce Camp 2021, не прошел в финал и теперь... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T23:00
2021-04-24T23:48
китай
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россиянин Влад Иванов из Владивостока, выступавший под сценическим именем Lelush в китайском шоу талантов Produce Camp 2021, не прошел в финал и теперь свободен. Информация об этом появилась в официальном Instagram конкурса. В публикации организаторы музыкального проекта поздравили 11 финалистов конкурса. Среди имен победителей Lelush не оказалось. По неофициальным данным, опубликованным в фанатских сообществах телепроекта, Иванов занял лишь 17 место.Как ранее отмечали СМИ, россиянин попал на шоу изначально в качестве переводчика, но ему предложили стать полноценным участником. Он подписал контракт в надежде, что задержится на проекте не более двух недель. Однако выступления Иванова нашли большую поддержку у китайских поклонников. Они голосовали за Lelush, и он успешно проходил из тура в тур. Позже Иванов признался, что не хочет быть участником конкурса и на проекте его удерживают голоса фанатов. Пользователи Twitter запустили флешмоб с хештегами #свободулелушу и #FreeLelush, призывая отпустить юношу на родину, а его поклонников — не голосовать за него.
https://ria.ru/20210208/shou-1596490220.html
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китай, владивосток, twitter, происшествия, в мире

Россиянина "освободили из плена" китайского телешоу

23:00 24.04.2021 (обновлено: 23:48 24.04.2021)
 
© Pixabay / Pixabay/ NikolayFrolochkinМикрофон
Микрофон - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© Pixabay / Pixabay/ NikolayFrolochkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россиянин Влад Иванов из Владивостока, выступавший под сценическим именем Lelush в китайском шоу талантов Produce Camp 2021, не прошел в финал и теперь свободен. Информация об этом появилась в официальном Instagram конкурса.
В публикации организаторы музыкального проекта поздравили 11 финалистов конкурса. Среди имен победителей Lelush не оказалось. По неофициальным данным, опубликованным в фанатских сообществах телепроекта, Иванов занял лишь 17 место.
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Как ранее отмечали СМИ, россиянин попал на шоу изначально в качестве переводчика, но ему предложили стать полноценным участником. Он подписал контракт в надежде, что задержится на проекте не более двух недель. Однако выступления Иванова нашли большую поддержку у китайских поклонников. Они голосовали за Lelush, и он успешно проходил из тура в тур.
Позже Иванов признался, что не хочет быть участником конкурса и на проекте его удерживают голоса фанатов. Пользователи Twitter запустили флешмоб с хештегами #свободулелушу и #FreeLelush, призывая отпустить юношу на родину, а его поклонников — не голосовать за него.
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