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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210424/koronavirus-1729757303.html
В Швейцарии впервые выявили индийский штамм коронавируса
В Швейцарии впервые выявили индийский штамм коронавируса
Первый случай заражения индийским штаммом коронавируса зарегистрирован в Швейцарии, сообщил в субботу Федеральный офис общественного здравоохранения... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T12:46
2021-04-24T12:53
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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ЦЮРИХ, 24 апр - РИА Новости. Первый случай заражения индийским штаммом коронавируса зарегистрирован в Швейцарии, сообщил в субботу Федеральный офис общественного здравоохранения Конфедерации."Первый случай индийского варианта COVID-19 был обнаружен в Швейцарии. Речь идет о пассажире, прибывшем через транзитный аэропорт", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.Отмечается, что ведутся консультации по поводу включения Индии в список эпидемиологически опасных стран.Ранее сотрудник Института геномики и интегративной биологии Винод Скария сообщил, что ученые выявили в восточном индийском штате Западная Бенгалия новый вариант коронавируса B.1.618, который характеризуется хромосомной перестройкой 6 нуклеотидов (H146del и Y145del), помимо мутации E484K и D614G в белке-шипе. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться.Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена из Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.
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коронавирус covid-19, швейцария, индия, в мире

В Швейцарии впервые выявили индийский штамм коронавируса

12:46 24.04.2021 (обновлено: 12:53 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЦЮРИХ, 24 апр - РИА Новости. Первый случай заражения индийским штаммом коронавируса зарегистрирован в Швейцарии, сообщил в субботу Федеральный офис общественного здравоохранения Конфедерации.
"Первый случай индийского варианта COVID-19 был обнаружен в Швейцарии. Речь идет о пассажире, прибывшем через транзитный аэропорт", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 23:53Распространение коронавируса
В США обнаружили индийский штамм коронавируса с двойной мутацией
Отмечается, что ведутся консультации по поводу включения Индии в список эпидемиологически опасных стран.
Ранее сотрудник Института геномики и интегративной биологии Винод Скария сообщил, что ученые выявили в восточном индийском штате Западная Бенгалия новый вариант коронавируса B.1.618, который характеризуется хромосомной перестройкой 6 нуклеотидов (H146del и Y145del), помимо мутации E484K и D614G в белке-шипе. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться.
Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена из Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ШвейцарияИндияВ мире
 
 
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