https://ria.ru/20210424/koronavirus-1729757303.html

В Швейцарии впервые выявили индийский штамм коронавируса

В Швейцарии впервые выявили индийский штамм коронавируса

Первый случай заражения индийским штаммом коронавируса зарегистрирован в Швейцарии, сообщил в субботу Федеральный офис общественного здравоохранения... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T12:46

2021-04-24T12:46

2021-04-24T12:53

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

швейцария

индия

в мире

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ЦЮРИХ, 24 апр - РИА Новости. Первый случай заражения индийским штаммом коронавируса зарегистрирован в Швейцарии, сообщил в субботу Федеральный офис общественного здравоохранения Конфедерации."Первый случай индийского варианта COVID-19 был обнаружен в Швейцарии. Речь идет о пассажире, прибывшем через транзитный аэропорт", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.Отмечается, что ведутся консультации по поводу включения Индии в список эпидемиологически опасных стран.Ранее сотрудник Института геномики и интегративной биологии Винод Скария сообщил, что ученые выявили в восточном индийском штате Западная Бенгалия новый вариант коронавируса B.1.618, который характеризуется хромосомной перестройкой 6 нуклеотидов (H146del и Y145del), помимо мутации E484K и D614G в белке-шипе. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться.Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена из Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.

https://ria.ru/20210405/koronavirus-1604373263.html

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коронавирус covid-19, швейцария, индия, в мире