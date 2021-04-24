https://ria.ru/20210424/koalitsiya-1729764867.html

"Сам Бог велел". Прилепин оценил перспективы объединения с коммунистами

"Сам Бог велел". Прилепин оценил перспективы объединения с коммунистами

Коалиция "Справедливой России - За правду" и КПРФ неизбежна, возможно, она "не случится до выборов", но после безусловно произойдет, считает сопредседатель... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T14:29

2021-04-24T14:29

2021-04-24T14:47

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кпрф

справедливая россия

захар прилепин

политика

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Коалиция "Справедливой России - За правду" и КПРФ неизбежна, возможно, она "не случится до выборов", но после безусловно произойдет, считает сопредседатель объединенной СР Захар Прилепин."Сразу, когда мы объединялись, проговорили о том, что коалиция между "Справедливая Россия - За правду" и КПРФ - это совершенно неизбежно. Возможно, она не случится, мы реалисты, до выборов, но после выборов это безусловно будет происходить. Потому что это самые сильные ребята и организации на левом фланге, с самыми близкими позициями, для достижения максимально своих целей они должны объединиться с самыми близкими позициями", - сказал Прилепин журналистам.Партия "Справедливая Россия - За правду" была зарегистрирована Минюстом РФ в марте 2021 года, она создана после объединения "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России". Председателем новой партии избран Сергей Миронов, сопредседателями - Захар Прилепин и Геннадий Семигин.

https://ria.ru/20210326/vybory-1602807555.html

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россия, кпрф, справедливая россия, захар прилепин, политика