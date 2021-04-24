Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210424/koalitsiya-1729764867.html
"Сам Бог велел". Прилепин оценил перспективы объединения с коммунистами
"Сам Бог велел". Прилепин оценил перспективы объединения с коммунистами
Коалиция "Справедливой России - За правду" и КПРФ неизбежна, возможно, она "не случится до выборов", но после безусловно произойдет, считает сопредседатель... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T14:29
2021-04-24T14:47
россия
кпрф
справедливая россия
захар прилепин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598598810_0:205:3079:1937_1920x0_80_0_0_08851b50eb16d9c2eecd85905b2cce1a.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Коалиция "Справедливой России - За правду" и КПРФ неизбежна, возможно, она "не случится до выборов", но после безусловно произойдет, считает сопредседатель объединенной СР Захар Прилепин."Сразу, когда мы объединялись, проговорили о том, что коалиция между "Справедливая Россия - За правду" и КПРФ - это совершенно неизбежно. Возможно, она не случится, мы реалисты, до выборов, но после выборов это безусловно будет происходить. Потому что это самые сильные ребята и организации на левом фланге, с самыми близкими позициями, для достижения максимально своих целей они должны объединиться с самыми близкими позициями", - сказал Прилепин журналистам.Партия "Справедливая Россия - За правду" была зарегистрирована Минюстом РФ в марте 2021 года, она создана после объединения "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России". Председателем новой партии избран Сергей Миронов, сопредседателями - Захар Прилепин и Геннадий Семигин.
https://ria.ru/20210326/vybory-1602807555.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598598810_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_642aee4d5fcf799e161dfeb8ec10d80c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, кпрф, справедливая россия, захар прилепин, политика

"Сам Бог велел". Прилепин оценил перспективы объединения с коммунистами

14:29 24.04.2021 (обновлено: 14:47 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗахар Прилепин на съезде новой объединённой политической партии "Справедливая Россия - За правду" в Москве
Захар Прилепин на съезде новой объединённой политической партии Справедливая Россия - За правду в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Коалиция "Справедливой России - За правду" и КПРФ неизбежна, возможно, она "не случится до выборов", но после безусловно произойдет, считает сопредседатель объединенной СР Захар Прилепин.
"Сразу, когда мы объединялись, проговорили о том, что коалиция между "Справедливая Россия - За правду" и КПРФ - это совершенно неизбежно. Возможно, она не случится, мы реалисты, до выборов, но после выборов это безусловно будет происходить. Потому что это самые сильные ребята и организации на левом фланге, с самыми близкими позициями, для достижения максимально своих целей они должны объединиться с самыми близкими позициями", - сказал Прилепин журналистам.
"В целом, конечно же, для того, чтобы добиться вещей, о которых мы говорим в рамках программного комитета, в рамках наших конференций разнообразных, если для этого потребуется объединение с ЛДПР, мы и с ними ради Донбасса, ради бедных и других самых важных вопросов (готовы объединиться - ред.), с кем угодно - вплоть до единороссов. С КПРФ тут сам Бог велел", - заключил он.
Партия "Справедливая Россия - За правду" была зарегистрирована Минюстом РФ в марте 2021 года, она создана после объединения "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России". Председателем новой партии избран Сергей Миронов, сопредседателями - Захар Прилепин и Геннадий Семигин.
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 08:00
Полгода до выборов: главные интриги кампании-2021
 
РоссияКПРФСправедливая РоссияЗахар ПрилепинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31СМИ: Скорсезе создаст киномюзикл, вдохновленный творчеством Гершвина
03:30Эксперты оценили вероятность наступления "войн за воду"
03:21Роскосмос рассказал о новом модуле для российской орбитальной станции
03:14Dijlah: число погибших в больнице в Багдаде выросло до 28 человек
03:09Премьер Ирака поручил расследовать смертельный пожар в больнице
02:59Министр экономики Германии призвал не политизировать "Северный поток — 2"
02:33Джабарова рассмешила позиция Киева по встрече Зеленского с Путиным
02:32В Нижегородской области два дома развалились пополам из-за схода грунта
02:30Мясников назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя
02:19Десятки тысяч палестинцев приняли участие в демонстрациях в секторе Газа
02:10Невролог рассказала, когда зевота может быть опасна
01:35Климкин испугался из-за предложения России по Донбассу
01:23Sky News Arabiya: число жертв пожара в больнице в Багдаде возросло до 23
01:18В Германии призвали покончить с темой Украины ради отношений с Россией
00:49СМИ сообщило о гибели в Багдаде 21 человека при пожаре в больнице
00:33Вильфанд назвал регионы, куда придет аномальное тепло
00:29Православные христиане встречают Вербное воскресенье
00:25МИД Турции вызвал посла США после признания Байденом геноцида армян
00:10Вильфанд спрогнозировал аномально холодную погоду на майские праздники
00:00В Израиле возобновились беспорядки
Лента новостейМолния