"Сам Бог велел". Прилепин оценил перспективы объединения с коммунистами
14:29 24.04.2021 (обновлено: 14:47 24.04.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗахар Прилепин на съезде новой объединённой политической партии "Справедливая Россия - За правду" в Москве
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Коалиция "Справедливой России - За правду" и КПРФ неизбежна, возможно, она "не случится до выборов", но после безусловно произойдет, считает сопредседатель объединенной СР Захар Прилепин.
"Сразу, когда мы объединялись, проговорили о том, что коалиция между "Справедливая Россия - За правду" и КПРФ - это совершенно неизбежно. Возможно, она не случится, мы реалисты, до выборов, но после выборов это безусловно будет происходить. Потому что это самые сильные ребята и организации на левом фланге, с самыми близкими позициями, для достижения максимально своих целей они должны объединиться с самыми близкими позициями", - сказал Прилепин журналистам.
"В целом, конечно же, для того, чтобы добиться вещей, о которых мы говорим в рамках программного комитета, в рамках наших конференций разнообразных, если для этого потребуется объединение с ЛДПР, мы и с ними ради Донбасса, ради бедных и других самых важных вопросов (готовы объединиться - ред.), с кем угодно - вплоть до единороссов. С КПРФ тут сам Бог велел", - заключил он.
Партия "Справедливая Россия - За правду" была зарегистрирована Минюстом РФ в марте 2021 года, она создана после объединения "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России". Председателем новой партии избран Сергей Миронов, сопредседателями - Захар Прилепин и Геннадий Семигин.
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