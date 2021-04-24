https://ria.ru/20210424/genotsid-1729777484.html

В Турции оценили возможное признание Байденом геноцида армян

В Турции оценили возможное признание Байденом геноцида армян

События 1915 года в Османской империи не могут быть названы геноцидом, его возможное признание президентом США Джо Байденом останется политическим заявлением,... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T16:54

2021-04-24T16:54

2021-04-24T16:54

джо байден

турция

сша

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728689955_0:0:1929:1086_1920x0_80_0_0_fee1f5aebd2c980cb78c9370a970f703.jpg

АНКАРА, 24 апр - РИА Новости. События 1915 года в Османской империи не могут быть названы геноцидом, его возможное признание президентом США Джо Байденом останется политическим заявлением, не имеющим юридической силы, заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп.Глава парламента Турции посетил в субботу кладбище Джебеджи Асри в Анкаре, где похоронены турецкие дипломаты и члены их семей, убитые в 1970-80-е годы боевиками Армянской секретной армии освобождения Армении (ASALA).Он отметил, что политическая позиция властей США не отражает изменения в сути подходов Вашингтона к данному вопросу, а лишь демонстрирует позицию новой администрации Белого дома."Утверждения армян по событиям 1915 года не имеют ничего общего с историческими реалиями. Попытки навязывания искаженной истории другим странам бросают тень и на стремление к нормализации отношений между Турцией и Арменией", - сказал спикер турецкого парламента.По словам Шентопа, если в Турции последуют этому примеру, то ей придется, возможно, даже на протяжении целого законодательного года принимать решения по истории США, которые "входят в число стран с самой запятнанной историей".В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.

https://ria.ru/20210422/turtsiya-1729497697.html

https://ria.ru/20210423/flagi-1729711631.html

турция

сша

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, турция, сша, армения, в мире