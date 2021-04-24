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В Турции оценили возможное признание Байденом геноцида армян
В Турции оценили возможное признание Байденом геноцида армян
События 1915 года в Османской империи не могут быть названы геноцидом, его возможное признание президентом США Джо Байденом останется политическим заявлением,... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T16:54
2021-04-24T16:54
джо байден
турция
сша
армения
в мире
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АНКАРА, 24 апр - РИА Новости. События 1915 года в Османской империи не могут быть названы геноцидом, его возможное признание президентом США Джо Байденом останется политическим заявлением, не имеющим юридической силы, заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп.Глава парламента Турции посетил в субботу кладбище Джебеджи Асри в Анкаре, где похоронены турецкие дипломаты и члены их семей, убитые в 1970-80-е годы боевиками Армянской секретной армии освобождения Армении (ASALA).Он отметил, что политическая позиция властей США не отражает изменения в сути подходов Вашингтона к данному вопросу, а лишь демонстрирует позицию новой администрации Белого дома."Утверждения армян по событиям 1915 года не имеют ничего общего с историческими реалиями. Попытки навязывания искаженной истории другим странам бросают тень и на стремление к нормализации отношений между Турцией и Арменией", - сказал спикер турецкого парламента.По словам Шентопа, если в Турции последуют этому примеру, то ей придется, возможно, даже на протяжении целого законодательного года принимать решения по истории США, которые "входят в число стран с самой запятнанной историей".В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
https://ria.ru/20210422/turtsiya-1729497697.html
https://ria.ru/20210423/flagi-1729711631.html
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джо байден, турция, сша, армения, в мире

В Турции оценили возможное признание Байденом геноцида армян

16:54 24.04.2021
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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АНКАРА, 24 апр - РИА Новости. События 1915 года в Османской империи не могут быть названы геноцидом, его возможное признание президентом США Джо Байденом останется политическим заявлением, не имеющим юридической силы, заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп.
Глава парламента Турции посетил в субботу кладбище Джебеджи Асри в Анкаре, где похоронены турецкие дипломаты и члены их семей, убитые в 1970-80-е годы боевиками Армянской секретной армии освобождения Армении (ASALA).

"Если Байден озвучит необоснованные утверждения (по событиям 1915 года), то его слова так и останутся политическим заявлением, не имеющим никакой правовой силы", - цитирует Шентопа агентство Anadolu.

Он отметил, что политическая позиция властей США не отражает изменения в сути подходов Вашингтона к данному вопросу, а лишь демонстрирует позицию новой администрации Белого дома.
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"Утверждения армян по событиям 1915 года не имеют ничего общего с историческими реалиями. Попытки навязывания искаженной истории другим странам бросают тень и на стремление к нормализации отношений между Турцией и Арменией", - сказал спикер турецкого парламента.
По словам Шентопа, если в Турции последуют этому примеру, то ей придется, возможно, даже на протяжении целого законодательного года принимать решения по истории США, которые "входят в число стран с самой запятнанной историей".
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
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