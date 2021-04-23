https://ria.ru/20210423/genotsid-1729719508.html

Bloomberg: Байден намерен признать геноцид армян

Bloomberg: Байден намерен признать геноцид армян

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре заявил турецкому коллеге Тайипу Эрдогану о намерении признать геноцид армян в Османской империи, сообщил... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T21:50

2021-04-23T21:50

2021-04-23T23:29

джо байден

турция

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728520383_0:224:3070:1951_1920x0_80_0_0_4e96115552ccd000cfc9e358e6afaa66.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре заявил турецкому коллеге Тайипу Эрдогану о намерении признать геноцид армян в Османской империи, сообщил Bloomberg со ссылкой на информированный источник.По данным собеседника агентства, американский лидер собирается выступить с заявлением в субботу.В официальном пресс-релизе Белого дома о беседе двух президентов об этой теме не упоминается.В конце XIX — начале XX веков в Османской империи регулярно происходили гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона человек. Факт геноцида армянского народа признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей. Российская Дума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении".Турция крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает создать международную комиссию историков с целью изучения архивных документов для выработки объективного подхода к событиям.

https://ria.ru/20210423/flagi-1729711631.html

турция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, турция, сша, в мире