Bloomberg: Байден намерен признать геноцид армян
21:50 23.04.2021 (обновлено: 23:29 23.04.2021)
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден во время выступления с речью, посвященной России, в Вашингтоне
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре заявил турецкому коллеге Тайипу Эрдогану о намерении признать геноцид армян в Османской империи, сообщил Bloomberg со ссылкой на информированный источник.
По данным собеседника агентства, американский лидер собирается выступить с заявлением в субботу.
В официальном пресс-релизе Белого дома о беседе двух президентов об этой теме не упоминается.
В конце XIX — начале XX веков в Османской империи регулярно происходили гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона человек. Факт геноцида армянского народа признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей. Российская Дума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении".
Турция крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает создать международную комиссию историков с целью изучения архивных документов для выработки объективного подхода к событиям.