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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210424/festival-1729594802.html
"Черешневый лес" объявил полную программу фестиваля
"Черешневый лес" объявил полную программу фестиваля
XХI Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" стартовавший 14 апреля со спектакля "Театр" по роману Сомерсета Моэма в театре "Современник", продолжится... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T05:37
2021-04-24T09:13
культура
куда сходить
стиль жизни
музыка
театр
михаил куснирович
зарядье
стас намин
царицыно (музей-заповедник)
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. XХI Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" стартовавший 14 апреля со спектакля "Театр" по роману Сомерсета Моэма в театре "Современник", продолжится выставкой "Под маской Венеции" в музее-заповеднике “Царицыно”. Об этом сообщили в пресс-службе проекта. Девиз выпуска этого года – "Комплекс юбилеев. Юбилейный комплекс", так как почти все события посвящены круглым датам. Так, выставка в “Царицыно”, на которой будут представлены более 100 оригинальных экспонатов из Фонда музеев Венеции, отмечает 1600-летие со дня основания этого итальянского города. Экспозиция открывается 27 апреля. За ней последует другая выставка, приуроченная к 65-летию “Современника”, которая будет проходить в ГУМе. Редкие архивные фотографии и материалы прослеживают основные этапы истории этого известного московского театра. 12 мая зрителей ждет спектакль "Чиполлино" по мотивам повести Джанни Родари – любимой сказке в этом году исполняется 70 лет. Премьера состоится Государственном академическом Центральном театре кукол им. С.В.Образцова. 29 мая в московской Государственной консерватории сыграют “Мушкетерский концерт”. Владимир Спиваков и виолончелист Готье Капюсон представят на сцене Большого зала подборку шедевров французской классической музыки: произведения таких композиторов, как Жюль Массне, Морис Равель и Камиль Сен-Санс.С 27 июля в Большом театре будет гастролировать Петербургский академический театр балета Бориса Эйфмана. Покажут "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана" и "Анна Каренина". А на 1 августа в честь 75-летия хореографа запланирована специальная праздничная программа "Борис Эйфман. Юбилей", в которую войдут сцены из избранных спектаклей мастера “психологического балета”.Завершится фестиваль в концертном зале "Зарядье" поздней осенью, 6 ноября, симфоническим концертом в честь 70-летия музыканта, композитора и художника Стаса Намина.Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" объединяет самые разные виды искусства — от театра, классической музыки и живописи до молодежных фестивалей и оригинальных арт-проектов. В прошлом году проект отметил свое 20-летие.
https://radiosputnik.ria.ru/20210401/teatr-1603814581.html
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РИА Новости
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куда сходить , стиль жизни, музыка, театр, михаил куснирович, зарядье, стас намин, царицыно (музей-заповедник), черешневый лес (фестиваль), большой театр, гум, современник (театр), владимир спиваков, борис эйфман, венеция, bosco di ciliegi

"Черешневый лес" объявил полную программу фестиваля

05:37 24.04.2021 (обновлено: 09:13 24.04.2021)
 
© пресс-служба фестиваляФестиваль "Черешневый лес"
Фестиваль Черешневый лес - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© пресс-служба фестиваля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. XХI Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" стартовавший 14 апреля со спектакля "Театр" по роману Сомерсета Моэма в театре "Современник", продолжится выставкой "Под маской Венеции" в музее-заповеднике “Царицыно”. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.
© пресс-служба фестиваляФестиваль "Черешневый лес"
Фестиваль Черешневый лес - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© пресс-служба фестиваля
Фестиваль "Черешневый лес"
Девиз выпуска этого года – "Комплекс юбилеев. Юбилейный комплекс", так как почти все события посвящены круглым датам. Так, выставка в “Царицыно”, на которой будут представлены более 100 оригинальных экспонатов из Фонда музеев Венеции, отмечает 1600-летие со дня основания этого итальянского города. Экспозиция открывается 27 апреля.
За ней последует другая выставка, приуроченная к 65-летию “Современника”, которая будет проходить в ГУМе. Редкие архивные фотографии и материалы прослеживают основные этапы истории этого известного московского театра.
12 мая зрителей ждет спектакль "Чиполлино" по мотивам повести Джанни Родари – любимой сказке в этом году исполняется 70 лет. Премьера состоится Государственном академическом Центральном театре кукол им. С.В.Образцова.
29 мая в московской Государственной консерватории сыграют “Мушкетерский концерт”. Владимир Спиваков и виолончелист Готье Капюсон представят на сцене Большого зала подборку шедевров французской классической музыки: произведения таких композиторов, как Жюль Массне, Морис Равель и Камиль Сен-Санс.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОлег Габышев в роли Чайковского в сцене из балета Бориса Эйфмана "Чайковский. PRO et CONTRA" Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" в Москве
Олег Габышев в роли Чайковского в сцене из балета Бориса Эйфмана Чайковский. PRO et CONTRA Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана в рамках Открытого фестиваля искусств Черешневый лес в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Олег Габышев в роли Чайковского в сцене из балета Бориса Эйфмана "Чайковский. PRO et CONTRA" Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес" в Москве
С 27 июля в Большом театре будет гастролировать Петербургский академический театр балета Бориса Эйфмана. Покажут "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана" и "Анна Каренина". А на 1 августа в честь 75-летия хореографа запланирована специальная праздничная программа "Борис Эйфман. Юбилей", в которую войдут сцены из избранных спектаклей мастера “психологического балета”.
Завершится фестиваль в концертном зале "Зарядье" поздней осенью, 6 ноября, симфоническим концертом в честь 70-летия музыканта, композитора и художника Стаса Намина.
Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" объединяет самые разные виды искусства — от театра, классической музыки и живописи до молодежных фестивалей и оригинальных арт-проектов. В прошлом году проект отметил свое 20-летие.
«Время первых»: Театр Наций представляет фильм о фильме - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 16:03
Премьеры апреля: Доминго в Большом, "Живой Т." в Театре Наций и другие
 
Культуракуда сходитьСтиль жизниМузыкаТеатрМихаил КуснировичЗарядьеСтас НаминЦарицыно (музей-заповедник)Черешневый лес (фестиваль)Большой театрГУМСовременник (театр)Владимир СпиваковБорис ЭйфманВенецияBosco di Ciliegi
 
 
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