https://ria.ru/20210424/festival-1729594802.html
"Черешневый лес" объявил полную программу фестиваля
"Черешневый лес" объявил полную программу фестиваля
XХI Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" стартовавший 14 апреля со спектакля "Театр" по роману Сомерсета Моэма в театре "Современник", продолжится... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T05:37
2021-04-24T05:37
2021-04-24T09:13
культура
куда сходить
стиль жизни
музыка
театр
михаил куснирович
зарядье
стас намин
царицыно (музей-заповедник)
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. XХI Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" стартовавший 14 апреля со спектакля "Театр" по роману Сомерсета Моэма в театре "Современник", продолжится выставкой "Под маской Венеции" в музее-заповеднике “Царицыно”. Об этом сообщили в пресс-службе проекта. Девиз выпуска этого года – "Комплекс юбилеев. Юбилейный комплекс", так как почти все события посвящены круглым датам. Так, выставка в “Царицыно”, на которой будут представлены более 100 оригинальных экспонатов из Фонда музеев Венеции, отмечает 1600-летие со дня основания этого итальянского города. Экспозиция открывается 27 апреля. За ней последует другая выставка, приуроченная к 65-летию “Современника”, которая будет проходить в ГУМе. Редкие архивные фотографии и материалы прослеживают основные этапы истории этого известного московского театра. 12 мая зрителей ждет спектакль "Чиполлино" по мотивам повести Джанни Родари – любимой сказке в этом году исполняется 70 лет. Премьера состоится Государственном академическом Центральном театре кукол им. С.В.Образцова. 29 мая в московской Государственной консерватории сыграют “Мушкетерский концерт”. Владимир Спиваков и виолончелист Готье Капюсон представят на сцене Большого зала подборку шедевров французской классической музыки: произведения таких композиторов, как Жюль Массне, Морис Равель и Камиль Сен-Санс.С 27 июля в Большом театре будет гастролировать Петербургский академический театр балета Бориса Эйфмана. Покажут "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана" и "Анна Каренина". А на 1 августа в честь 75-летия хореографа запланирована специальная праздничная программа "Борис Эйфман. Юбилей", в которую войдут сцены из избранных спектаклей мастера “психологического балета”.Завершится фестиваль в концертном зале "Зарядье" поздней осенью, 6 ноября, симфоническим концертом в честь 70-летия музыканта, композитора и художника Стаса Намина.Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" объединяет самые разные виды искусства — от театра, классической музыки и живописи до молодежных фестивалей и оригинальных арт-проектов. В прошлом году проект отметил свое 20-летие.
https://radiosputnik.ria.ru/20210401/teatr-1603814581.html
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. XХI Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" стартовавший 14 апреля со спектакля "Театр" по роману Сомерсета Моэма в театре "Современник", продолжится выставкой "Под маской Венеции" в музее-заповеднике “Царицыно”. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.
Девиз выпуска этого года – "Комплекс юбилеев. Юбилейный комплекс", так как почти все события посвящены круглым датам. Так, выставка в “Царицыно”, на которой будут представлены более 100 оригинальных экспонатов из Фонда музеев Венеции, отмечает 1600-летие со дня основания этого итальянского города. Экспозиция открывается 27 апреля.
За ней последует другая выставка, приуроченная к 65-летию “Современника”, которая будет проходить в ГУМе. Редкие архивные фотографии и материалы прослеживают основные этапы истории этого известного московского театра.
12 мая зрителей ждет спектакль "Чиполлино" по мотивам повести Джанни Родари – любимой сказке в этом году исполняется 70 лет. Премьера состоится Государственном академическом Центральном театре кукол им. С.В.Образцова.
29 мая в московской Государственной консерватории сыграют “Мушкетерский концерт”. Владимир Спиваков и виолончелист Готье Капюсон представят на сцене Большого зала подборку шедевров французской классической музыки: произведения таких композиторов, как Жюль Массне, Морис Равель и Камиль Сен-Санс.
С 27 июля в Большом театре будет гастролировать Петербургский академический театр балета Бориса Эйфмана. Покажут "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана" и "Анна Каренина". А на 1 августа в честь 75-летия хореографа запланирована специальная праздничная программа "Борис Эйфман. Юбилей", в которую войдут сцены из избранных спектаклей мастера “психологического балета”.
Завершится фестиваль в концертном зале "Зарядье" поздней осенью, 6 ноября, симфоническим концертом в честь 70-летия музыканта, композитора и художника Стаса Намина.
Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" объединяет самые разные виды искусства — от театра, классической музыки и живописи до молодежных фестивалей и оригинальных арт-проектов. В прошлом году проект отметил свое 20-летие.