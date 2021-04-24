https://ria.ru/20210424/crowe-1729588472.html

Рассел Кроу проболтался о своей роли в фильме "Тор: Любовь и гром"

Рассел Кроу проболтался о своей роли в фильме "Тор: Любовь и гром"

СМИ недавно узнали, что Рассел Кроу присоединился к актерскому составу блокбастера Marvel "Тор: Любовь и гром", а теперь актер проболтался о подробностях своей... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T07:14

2021-04-24T07:14

2021-04-24T07:14

россия

крис хемсворт

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рассел кроу

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. СМИ недавно узнали, что Рассел Кроу присоединился к актерскому составу блокбастера Marvel "Тор: Любовь и гром", а теперь актер проболтался о подробностях своей роли в предстоящем фильме, сообщает ScreenRant.Его участие в ленте Тайки Вайтити заинтересовало многих поклонников, после того, как лауреата премии "Оскар" заметили на съемочной площадке в Австралии, но без сценического костюма. Фанаты изо всех сил пытались разгадать, кого же играет звезда "Гладиатора" и "Игр разума". Версий было много, вплоть до поддельного злодея Таноса и Тора в далеком будущем. Однако в недавнем интервью австралийской радиостанции Joy 94.9 Рассел Кроу рассекретил личность своего персонажа. В какой-то момент беседы он случайно проболтался, что сыграет Зевса. Детали сюжета держатся в секрете. Известно только, что действие развернется после событий, которые происходят в "Мстителях: Финал". Зрители узнают, что стало с Тором (Крис Хемсворт) после того, как он передал правление Асгардом Валькирии (Тесса Томпсон).Премьера проекта в России запланирована на 5 мая 2022 года.

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россия, крис хемсворт, тайка вайтити, австралия, кино и сериалы, новости культуры, рассел кроу