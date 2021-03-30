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СМИ узнали о тайной роли Рассела Кроу в фильме "Тор: Любовь и гром"
СМИ узнали о тайной роли Рассела Кроу в фильме "Тор: Любовь и гром"
СМИ узнали, что австралийский актер Рассел Кроу присоединился к актерскому составу блокбастера Marvel "Тор: Любовь и гром", сообщает Deadline. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T17:43
2021-03-30T17:43
крис хемсворт
натали портман
культура
кино и сериалы
новости культуры
marvel comics
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что австралийский актер Рассел Кроу присоединился к актерскому составу блокбастера Marvel "Тор: Любовь и гром", сообщает Deadline. Роль лауреата премии "Оскар" не раскрывают. Но, по информации инсайдеров, его участие в картине станет приятным сюрпризом для зрителей. Ранее стало известно, что в ленте Тайки Вайтити также задействованы Мэтт Дэймон и Люк Хемсворт, у котороых были эпизодические роли в предыдущем фильме "Тор: Рагнарек", а также Мелисса Маккарти.Детали сюжета блокбастера держатся в секрете. Известно, что ключевые роли исполнят Крис Хемсворт, Натали Портман, а также Брэдли Купер, Кристиан Бэйл, Вин Дизель и другие.Премьера картины в России запланирована на 5 мая 2022 года.
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крис хемсворт, натали портман, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics, рассел кроу

СМИ узнали о тайной роли Рассела Кроу в фильме "Тор: Любовь и гром"

17:43 30.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк69-й Каннский фестиваль. День четвертый
69-й Каннский фестиваль. День четвертый - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что австралийский актер Рассел Кроу присоединился к актерскому составу блокбастера Marvel "Тор: Любовь и гром", сообщает Deadline.
Роль лауреата премии "Оскар" не раскрывают. Но, по информации инсайдеров, его участие в картине станет приятным сюрпризом для зрителей.
Ранее стало известно, что в ленте Тайки Вайтити также задействованы Мэтт Дэймон и Люк Хемсворт, у котороых были эпизодические роли в предыдущем фильме "Тор: Рагнарек", а также Мелисса Маккарти.
Детали сюжета блокбастера держатся в секрете. Известно, что ключевые роли исполнят Крис Хемсворт, Натали Портман, а также Брэдли Купер, Кристиан Бэйл, Вин Дизель и другие.
Премьера картины в России запланирована на 5 мая 2022 года.
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КультураКрис ХемсвортНатали ПортманКино и сериалыНовости культурыMarvel ComicsРассел Кроу
 
 
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