https://ria.ru/20210330/crowe-1603461086.html

СМИ узнали о тайной роли Рассела Кроу в фильме "Тор: Любовь и гром"

СМИ узнали о тайной роли Рассела Кроу в фильме "Тор: Любовь и гром"

СМИ узнали, что австралийский актер Рассел Кроу присоединился к актерскому составу блокбастера Marvel "Тор: Любовь и гром", сообщает Deadline. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T17:43

2021-03-30T17:43

2021-03-30T17:43

крис хемсворт

натали портман

культура

кино и сериалы

новости культуры

marvel comics

рассел кроу

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что австралийский актер Рассел Кроу присоединился к актерскому составу блокбастера Marvel "Тор: Любовь и гром", сообщает Deadline. Роль лауреата премии "Оскар" не раскрывают. Но, по информации инсайдеров, его участие в картине станет приятным сюрпризом для зрителей. Ранее стало известно, что в ленте Тайки Вайтити также задействованы Мэтт Дэймон и Люк Хемсворт, у котороых были эпизодические роли в предыдущем фильме "Тор: Рагнарек", а также Мелисса Маккарти.Детали сюжета блокбастера держатся в секрете. Известно, что ключевые роли исполнят Крис Хемсворт, Натали Портман, а также Брэдли Купер, Кристиан Бэйл, Вин Дизель и другие.Премьера картины в России запланирована на 5 мая 2022 года.

https://ria.ru/20210307/portman-1600127500.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крис хемсворт, натали портман, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics, рассел кроу